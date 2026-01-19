Guía para supervivientes del suicidio: "Todas las emociones que puedas sentir son legítimas"

Tras una muerte por suicidio queda el dolor de las personas del entorno de la persona fallecida. Un duelo nada fácil. Para aliviar este sufrimiento, la asociación Tramuntana, con el respaldo de diversas entidades y administraciones, ha publicado una guía de apoyo a estas personas que comienza con este mensaje: "No estás solo".

La guía parte de una idea fundamental: "Todas las emociones que puedas sentir -en referencia al superviviente- son legítimas, el duelo por suicidio a menudo llega cargado de preguntas, dudas y una sensación de soledad profunda". Por ello, las entidades recuerda en esta guía que "muchas personas han pasado por situaciones y han hallado maneras de avanzar a su ritmo y a su manera".

Afrontar los primeros momentos

Lo primero que detalla esta guía es una serie de consejos prácticos, legales y emocionales para afrontar el primer impacto tras el suicidio de esa persona querida. En clave humana, el mensaje es: "prioriza el apoyo emocional, busca a alguien de confianza, no te obligues a estar solo o sola, haz solo lo que sea imprescindible ahora mismo (pedir ayuda, esperar a la información de las autoridades), date permiso para pararte, respirar y asimilar, el resto puede esperar"

El papel de las entidades

Tramuntana, con sede en Figueres, apunta también el papel que organizaciones como esta puede ofrecer: acogida individual presencial o por videollamada, un grupo de apoyo mensual presencial, moderado por una psicóloga superviviente, información sobre recursos públicos y gratuitos (psicólogos, servicios sociales...), derivación a profesionales especializados y documentos y guías como la que ha editado.

Cómo pasar el duelo

Tras el primer impacto, la guía advierte de que el duelo por suicidio es uno "de los más difíciles y complejos" porque no solo se siente tristeza sino que también aparecen otros sentimientos como la culpa, rabia, incomprensión, silencio e incluso sensación de estigma.

En un primer momento, me quedé frío. Creía que estaba en una película. No me lo creía. Lloraba, sentía rabia, estaba triste Jordi Costa — Superviviente y responsable de la asociación Tramuntana después del suicidio

Jordi Costa, presidente de Tramuntana, ha expresado en una entrevista con SanaMente, este tipo de emociones en primera persona, tras la muerte por suicidio de su padre: "En un primer momento, me quedé frío. Creía que estaba en una película. No me lo creía. Lloraba, sentía rabia, estaba triste. Llamé a mi terapeuta. Me dijo que necesitaba ayuda. Pensé que mi padre había sufrido un gran malestar y que le pudo más la idea de sacarse del medio. Aquí no hay cobardes ni valientes. Seguí trabajando. Estuve meses como en una nube, no lloraba, no hablaba. Me avisaron de que ya me vendría la emoción... Y empezaron a venirme preguntas como por qué o cómo no me di cuenta, la vergüenza, también por el hecho de ser de un pueblo. La ausencia. La negación. La ambivalencia".

La guía expone que "No existe una manera 'correcta' de hacer el duelo", porque cada superviviente imprime su propio ritmo. "Tu malestar es legítimo y merece espacio para ser escuchado". La guía recomienda a estas personas:

-Date permiso para sentir, llorar o estar desbordado

-Evita juzgarte: no eres responsable de lo que ha pasado

-Busca personas de confianza con quien hablar

-Si puedes, escribe lo que sientes

-El apoyo psicológico puede ser muy útil

-Pasea, descansa... haz todo lo que creas que te irá bien

Cómo explicarlo a los menores

El documento aborda también una cuestión difícil: cómo explicarlo a los niños y adolescentes. "Decirles la verdad de manera clara, adaptada a su edad, hacerlos sentirse amados, escuchados y protegidos, no dejarlos solos emocionalmente; si pueden entenderlo más, evitar las mentiras ("se ha ido", "ha sido un accidente"), en función de la edad. Explicar la muerte con personas sencillas. Respetar su ritmo. Y como recursos útiles, hablar con el pediatra, recurrir a psicólogos infantiles, informar a maestros o tutores de confianza; usar cuentos o libros sobre el duelo adaptados a cada edad, y contar con asociaciones. "Lo más importante no es tener todas las respuestas, sino estar presente con amor y verdad".