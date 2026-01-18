Walter Riso, psicólogo, reaviva el debate sobre las “segundas oportunidades” a la pareja: “Si veo alguna cosa que va en contra de mis principios..."

El psicólogo y escritor Walter Riso, especialista en el ámbito de la psicología y las relaciones amorosas, ha vuelto a generar debate en redes sociales.

En un vídeo publicado en TikTok, lanza una afirmación que ha encendido a los usuarios: “Nos equivocamos más casándonos que comprando un apartamento”.

Riso critica que, mientras para comprar una vivienda se realiza un análisis detallado, en el amor solemos dejarnos llevar sin reflexión. “Cuando tú compras un apartamento, ¿en qué te fijas? Si le da el poniente, el impuesto predial, los vecinos… Haces un estudio pragmático. En el amor no: habría que hacerlo”, sostiene.

El amor también necesita método y aprendizaje

En su intervención, Riso retoma las ideas del filósofo y psicoanalista alemán Erich Fromm, quien defendía que amar es una habilidad que se aprende y se practica.

“Como decía Erich Fromm, eso es una habilidad como ser un ingeniero. Entonces tú tienes que saber si esta persona me merece y si yo la merezco”, señala.

Para el psicólogo, una relación madura requiere criterio, autoconsciencia y límites claros, más allá de las emociones pasajeras.

Señales que no deben ignorarse

Uno de los ejes de su reflexión es la importancia de tener muy claros los propios valores antes de comprometerse.

Riso lo ejemplifica con contundencia: “Y si veo alguna cosa que vaya en contra de mis principios... Por eso es tan importante saber los valores y hacerlos explícitos, ¿no? Si yo tengo el valor de la no violencia y veo que el tipo, una sola vez, le da un ataque de ira, le pega patadas a la silla o lanza algo contra la pared… Con eso no puedo seguir”.

El psicólogo recalca que los primeros indicios de agresividad o falta de respeto no deben justificarse, ni siquiera cuando se presentan como un desliz momentáneo. “Perdóname, pero perdí el control”, cita irónicamente, como excusa habitual.

¿Dar otra oportunidad?

Frente a la tendencia a perdonar en exceso, Riso rescata una frase atribuida al dramaturgo griego Aristófanes: “Si te engañan una vez, la culpa es tuya; si te engañan dos, la culpa es mía”.

Con esta idea, advierte sobre el riesgo de normalizar comportamientos dañinos bajo el pretexto de las “segundas oportunidades”.

Amor con autoconocimiento

Para Riso, el amor saludable no es impulsivo ni irracional, sino un proceso consciente que se construye desde la coherencia personal, el autoconocimiento y la honestidad emocional.

“Tú tienes que saber si esta persona me merece y si yo la merezco. Y si veo alguna cosa que vaya en contra de mis principios, por eso es tan importante saber los valores y hacerlos explícitos”, resume el autor como mantra central de su mensaje.

Según su visión, solo desde esa claridad se pueden evitar errores y elegir parejas que realmente acompañen un proyecto de vida equilibrado.