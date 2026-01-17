Iria Domínguez, psiquiatra y presidenta de ACPSM: "La sociedad no nos permite parar, si paras te quedas al margen"

Iria Domínguez preside la Asociación Catalana de Profesionales de Salud Mental (ACPSM) y, como tal, es integrante de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), una entidad centenaria pero no muy conocida. La AEN no acepta dinero de la industria farmacéutica, defiende una mirada global al ser humano y no solo centrada en la biología y un trabajo en salud mental en el que conviva el profesional del servicios de salud con los servicios sociales.

-¿Cómo miran ustedes la salud mental?

-Es una mirada del ser humano no como un individuo aislado sino como alguien que está en un entorno social, en una realidad histórica. Esto implica entender qué le ha pasado a la persona en su vida, entender su contexto familiar y su contexto social.

-Esta mirada es diferente a otras, en su profesión, más basadas en la clínica, en la medicación... ¿Quién está ganando, en esta batalla de miradas?

-Creo que el modelo de salud mental imperante sigue siendo el más biomédico, que se equipara a la enfermidad física, que entiende que una persona desarrolla unos síntomas y que recibe un tratamiento para esos síntomas. Y todo lo demás es accesorio: la terapia, la rehabilitación psicosocial. Es un modelo reduccionista.

-¿Pero la propia sociedad no está pidiendo este modelo, y el paciente pide la pastilla?

-Yo no estaría tan de acuerdo con que lo pide la gente sino que lo exige la sociedad, que no nos permite parar. Si paras, te quedas al margen. La gente te pide una medicación si tiene que ir a trabajar porque si no puede ir es probable que le despidan. Hay que reflexionar sobre qué pasa a nivel social. Por qué la única garantía económica si uno enferma es la baja laboral. Eso implica que muchas cosas pasen por lo medicalizado, aunque no tengan que ver con eso. El Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima en Catalunya generan un decalaje de meses o años hasta que se conceden. Parar implica un riesgo de exclusión social muy grave.

Iria Domínguez, presidenta de la delegación catalana de la Asociación catalana de Profesionales de Salud Mental / Ferran Nadeu / EPC

-Se reclaman más psiquiatras y psicólogos...

-El sistema sanitario catalán es muy potente y hay que reivindicarlo. Se dice que la única manera que hay de tener asistencia por problemas de salud mental es a través de la privada, y esto es falso. Cuando alguien tiene problemas graves de salud mental, la mejor atención es la pública, con un montón de recursos de base comunitaria. Es una red que, cuando se activa, tiene su franja de mejoría pero es muy potente. Al malestar social se le asocia con problema mental, y tiene más que ver con condiciones económicas, de vivienda, laborales.

-A veces, ante ciertos malestares, se habla de que no se necesita tanto un psicólogo como un sindicalista...

-Incluso en condiciones sociales utópicas habría malestar psíquico. Hay pérdidas, duelos... Pero si la sociedad es muy desigual, el malestar va a crecer exponencialmente, que es lo que está pasando en los países occidentales. El sistema capitalista nos ha vendido que hay que crecer para que estemos mejor, pero ¿qué pasa con la salud mental?

-Se habla de una epidemia de salud mental

-Hay una crisis de valores. El valor máximo ha sido el económico, la meritocracia, el 'si quieres puedes' y tener más, a costa de ser más egoísta, individualista. Y parece que esto está haciendo aguas, que los seres humanos no necesitamos esto.

-¿Pero no se ven ustedes remando a contracorriente, con este discurso?

-Yo soy optimista porque veo que el modelo de vivir para trabajar está siendo cuestionado por las nuevas generaciones. Van a su trabajo para tener un modo de vida, para una economía que les permita vivir. Esto es profundamente esperanzador.

-Póngame un ejemplo de su práctica y sus efectos

-Estoy haciendo una investigación sobre un grupo que se reúne semanalmente online tras el alta por hospitalización domiciliaria por crisis grave de salud menta. Las personas que saben que pueden venir a este grupo van mucho menos a urgencias, ingresan mucho menos, tienen menos días de hospitalización. El grupo tiene un factor protector. Generar estos espacios a lo mejor es mucho más terapéuticos que 50 mil visitas de un psiquiatra que te pone setenta medicaciones diferentes.

-Pero muchos psiquiatras defienden otro modelo...

-Yo a veces me cabreo con esto porque cuando hablan los psiquiatras defendiendo este modelo biomédico, es que no hay una evidencia científica detrás. Y sí existe una evidencia científica que relaciona los condicionantes sociales con las tasas de psicosis, por ejemplo. Obviamente, todo pasa por la biología, por el cuerpo, pero en constante interrelación con el entorno. Y en lo que podemos intervenir es en el entorno.

-También podemos dar pastillas

-No estoy en contra de dar pastillas, pueden ser la vía para que una persona genere un vínculo terapéutico, que calme la angustia. . Las pastillas salvan vidas. Pero una cosa es que digas que has salvado esa vida porque le has dado un antidepresivo que le ha subido la serotonina, y otra cosa es que digas que esta sustancia -que no sabemos bien como funciona- ha contenido el malestar emocional y, en el contexto de una relación terapéutica y de una red de apoyo, hemos visto que había una situación laboral abusiva o una relación de pareja donde había un maltrato, que había sufrido un abuso sexual en la infancia...

-Una de las cuestiones polémicas son las contenciones mecánicas...

-Nosotros no las practicamos, por un principio ético. Y vemos a gente supertraumatizada por haberlo sufrido, como también por los ingresos involuntarios. Yo tengo a una chica ingresada, que ha tenido un episodio psicótico. Y uno de sus grandes motivos de estar mal es ese primer ingreso, durante el covid. Si el sistema que tenemos, en lugar de acogerla y tranquilizarla, es violento, el daño a veces es irreparable.

-¿Cuál es su manera de ejercer la psiquiatría?

-Siempre hago mi asistencia directa es en equipo, en las visitas domiciliarias y en el post-alta. Y esto a mí me ha transformado. Me he hecho bajar la exigencia conmigo misma, contar con el otro, relativizar, la responsabilización compartida, ser menos dogmática, menos omnipotente. A veces los médicos tendemos a infantilizar a los pacientes. Y yo estoy para echar un cable.