Edgar Vinyals, presidente de Obertament: "Ha habido censura sobre qué podíamos decir sobre salud mental"

Edgar Vinyals lleva psiquiatrizado 25 de sus 40 años de vida. Los diagnósticos sobre su salud mental no le han impedido -más bien al contrario- ser un activista combativo. Ahora se vuelve a poner al frente de la entidad antiestigma Obertament, con el ánimo de poner sobre la mesa temas incómodos y que, según revela en esta entrevista, han sido censurados hasta ahora.

-¿Qué objetivos se marca al frente de la entidad?

-Blindar por estatutos que no se pueda recibir financiación de la industria farmacéutica. Y acabar con la censura en Obertament y acordar de qué temas sí ha de hablar la entidad.

-¿De qué asuntos no se podía hablar hasta ahora?

-De la contención mecánica, de los ingresos involuntarios, de inyecciones forzosas, de fármacos, de la industria farmacéutica... Sobre todos los temas calientes, la palabra era un no, y son palabras textuales de Aleix Caussà [exdirigente de la entidad]: 'quien quiera ser activista de Obertament ha de saber que hay líneas rojas'.

Edgar Vinyals. / Jordi Otix / EPC

-¿Poder o no poder hablar tiene que ver con el dinero que llega a Obertament desde las administraciones?

-Obertament nace con mucho dinero de la industria farmacéutica y La Caixa. Llega un momento en el que hicimos una pequeña revolución para expulsar la financiación de la industria farmacéutica Hizo lo mismo la Federació Salut Mental Catalunya. Hace dos años la OMS empezó a abordar los determinantes comerciales de la salud. Aquí hay un melón por abrir.

-¿Igual estos temas que quiere divulgar hace que reciban menos dinero público?

-Sí, cuando dijimos adiós a la industria farmacéutica, La Caixa nos dijo adiós.

-¿Entiendo pues que hay un debate interno sobre los temas a abordar?

-Hay mucha corrupción, hay mucha gente pagada, que tiene mucho dinero que entra a sus organizaciones para formación.

-¿Cómo lo ha vivido usted esto de la censura?

-Yo he sufrido presiones y amenazas, por decir según qué cosas en los medios de comunicación...

-¿Por parte de quién?

-Las que más miedo me dieron fueron las de la Directora General y el Presidente de la Fundació Princesa de Girona. Varias veces ella y una él. Él me dijo que tenía un amigo muy inteligente que tuvo un accidente y que va en silla de ruedas; que yo era inteligente y que a mí esto no me pasaría. Esto porque yo interpelaba sobre las farmacéuticas a patrones de la Fundació.

-Habrá quien piense que Edgar Vinyals habla por la herida...

-Es cierto. Y es legítima, mi herida. Y por esto quiero que me la reparen públicamente. Es legítima mi rabia, mi agresividad. Quien crea que es mi herida es que no quiere entender que esto es algo global, colectivo. Naciones Unidas ha dicho que necesitamos un cambio radical en la atención a la salud mental, y la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado una estrategia para acabar con la coerción y promover un enfoque basado en Derechos Humanos.

-Las contenciones se han reducido. Muchos profesionales dice que si tuvieran un equipo suficiente y un espacio adecuado, no harían falta...

-No han querido organizar espacios que suponga una garantía de no repetición. En media Europa hay casas de descanso gestionadas por peers (voluntarios en primera persona). Creo que no hay un compromiso honesto.

-¿Cuál es el papel adecuado de la medicación, a la vista de su propia experiencia?

-Ventana de oportunidad terapéutica, dosis ajustadas y tratamientos con planificación de retirada o de regulación. Vivimos en la lógica de que más vale que sobre que no que falte. No se respetan las dosis diarias recomendadas de las fichas técnicas.

-Hay discursos muy polémicos que dicen 'nada de medicación'

-A mí la medicación me ha salvado la vida. La llevo en la mochila o aquí en el bolsillo. Voy con medicación por la vida. Sé que sin medicación sufro mucho más y hago sufrir a los que están a mi lado.

-¿Puedo preguntar su diagnóstico?

-Trastorno bipolar tipo 1, después trastorno generalizado de ansiedad versus trastorno bipolar, una mezcla; trastorno de estrés postraumático, trastorno por consumo de drogas. Me han querido meter el TLP [Trastorno Límite de Personalidad] y no les dejé. Me querían condicionar las visitas a que aceptara el diagnóstico y les dije 'ya me habéis visto lo suficiente, me voy'.

Edgar Vinyals, presidente de la entidad Obertament, de lucha contra el estigma en salud mental. / Jordi Otix / EPC

-¿Obertament va a plantear, pues, el debate sobre la medicación?

-Hace falta transparencia, saber cuanto dinero nos estamos gastando. Así como reventamos la burbuja de las hipotecas, de la financiación de los partidos políticos, ahora toca la burbuja de la industria psicofarmacéutica. El sector de la salud mental, que sufre las precariedades del sistema, debería pedirle a la industria farmacéutica una parte de este dinero. Si hacemos ajustes, nos ajustamos todas.

-¿Qué acento pone usted para tratar la salud mental, ahora que se habla mucho del modelo biopsicosocial?

-Yo hablo del modelo sociopsicobio-histórico y cultural. Que incorpora la historia y la cultura, que pone delante a la persona y a sus derechos, que no expulsa la parte bio, porque sabemos que somos química. Y la historia. La psiquiatría nos ha arrebatado nuestras historias personales, nos ha dicho que no importa, que lo que importa es nuestro funcionamiento cerebral y que tomemos la medicación.

-¿Usted decidió dejar los fármacos?

-Sí, a los 21 cuando llevaba seis años de tratamiento. A mí no me dejaban quitármelos. Lo hice escondido de mi familia y de los profesionales y se lo dije a la psiquiatra al tercer intento de sostenerme sin medicación. Tras seis meses se lo dije. Cómo se puso la psiquiatra. Su última frase fue: 'Ya me llegará tu informe de que te han ingresado en urgencias'. El informe no llegó.

-Todo esto ha sido un acto de resistencia...

-En la última crisis me quitaron la custodia compartida de mis hijos, perdí mi capacidad económica, mis roles en las entidades. Como padre sí que acepté el 65% de discapacidad y la tarjeta rosa... Tengo 40 años y hace 25 que estoy psiquiatrizado.

-¿Qué ha aprendido en todo este viaje?

-Lo difícil que es tener satisfacción con la vida. Vivir con ansiedad permanentemente te distancia de emociones como la alegría. Y ya sabemos que estamos pensados para la infelicidad, de cada tres pensamientos que tenemos, dos son negativos. Por suerte, tenemos una media de cinco fantasías sexuales al día y lo podemos compensar.