Radiografía psicológica a los médicos en huelga: hartazgo, frustración, desánimo y ganas de tirar la toalla

Convocados por el sindicato Metges de Catalunya, centenares de médicos se manifiestan este miércoles en Barcelona. Reclaman mejoras salariales y de condiciones de trabajo, y esgrimen cuestiones como las guardias de 24 horas seguidas y la falta de tiempo para atender en condiciones a los pacientes. Detrás de estas insuficiencias del sistema están las consecuencias psicológicas sobre estos profesionales. Estas son sus vivencias:

Beatriz Álvarez, 56 años: “Sentimos mucha frustración”

“Trabajamos con mala calidad, con consultas sobresaturadas, los médicos están quemados, los jóvenes se van, los mayores estamos ya hasta las narices. En mi caso, estoy muy quemada, con pacientes también quemados porque las listas de espera son grandes. Tenemos mucha frustración porque no podemos hacer más de lo que hacemos y vamos a trabajar con pocas ganas, tenemos mucha vocación y la verdad es que la están tirando por tierra.

A veces, me llevo los problemas a casa, y me hacen enfermar. Somos humanos Beatriz Álvarez — Médica

A veces, me llevo los problemas a casa, y me hacen enfermar porque somos humanos. Somos médicos pero somos humanos. ¿Pedir ayuda? La mejor ayuda son mis compañeras y mis amigas. El apoyo que nos ofrecen en el trabajo, psicológico, es muy poco, no me sirve. Me sirve que me ayuden con mi trabajo y que ayuden a los enfermos”.

Maria, Techera, 42 años. “Es como una condena”

“Hacer 24 horas de guardia es inhumano, pero no solo para nosotros sino para el paciente. Estoy desgastada, emocionalmente destrozada, porque vas de culo intentando conciliarlo con dos hijos… Es como una condena. Es muy difícil la conciliación y la responsabilidad, muchas veces no sabes decir no y dado que falta gente te ves en el compromiso de decir que sí, aunque quieras decir que no. Emocionalmente es muy chocante. Y notamos que no estamos al 100%.

Dado que falta gente te ves en el compromiso de decir que sí, aunque quieras decir que no Maria — Médica

Si mi hijo cae en una UCI me gustaría que lo atendieran lúcido. He pedido ayuda especializada, no me quedó más remedio, antes de la pandemia. Y no se nos ha reconocido el esfuerzo durante la pandemia, cuando nos dejamos la piel y la salud mental”.

Ferran, de 61 años. “Mi hijo se ha planteado dejar la medicina”

“Las condiciones laborales y de trabajo se han ido degradando. Es cansancio acumulado durante años. Yo psicológicamente estoy bien porque tengo la suerte de trabajar en un hospital sin urgencias. Pero tengo un hijo cardiólogo y que en cinco años de residencia ha acumulado un estrés y un burnout que le ha hecho plantearse dejar la medicina y la cardiología”.

Nerea, 28 años “No desconectas”

“Soy médico residente, llevo cuatro años trabajando, psicológicamente las consecuencias son las guardias, no dormir, la presión, si tienes dos horas para dormir no desconectas nunca porque estás pensando en la planta; si se hiciera un estudio de las consecuencias cardiovasculares… Hay mucha carga psicológica, sí”

Mercè, 56 años: “El cansancio psicológico es bestial”

“Si trabajas muchas horas seguidas, tu cansancio repercute en los pacientes. El cansancio psicológico es bestial. Muchas veces me he planteado cambiar de profesión.

Siempre he sido muy vocacional, pero al final te cansas, Mercè — Médica

Siempre he sido muy vocacional, pero al final te cansas, cuesta mantener este sentimiento vocacional. Me sabe muy mal, y mantengo la vocación, pero psicológicamente estoy muy agotada. Sí, tenemos apoyo psicológico”.

Jordi, 46 años: “Dejé mi trabajo en un hospital por las guardias de 24 horas"

“Estuve haciendo guardias en un hospital grande de tercer nivel pionero y dejé mi trabajo para ir a un hospital más pequeño y a la privada, porque las guardias de 24 horas sacan lo peor del profesional. No atiendes a las personas en condiciones. Y las personas no merecen a un médico cansado que cometa un error diagnóstico. Los estudios dicen que tras estas guardias estás como si tuvieras una tasa de alcohol de 1,5. Y tenemos el doble de tasa de suicidio que la población general”.