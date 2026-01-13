Carmen Llanes, testimonio en primera persona: "Antidepresivos, sí; solo antidepresivos, no"

Coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, completamos el chequeo de SanaMente a los antidepresivos con una entrevista en primera persona en la que abordamos la vivencia directa de este tipo de medicación. Carmen Llanes se describe como una mujer alegre y pizpireta, como una 'chica Almodóvar'. Es activa y activista peer to peer en favor de la salud mental. Ha pasado por cuatro depresiones. Y ha tomado y toma medicación. Su visión sobre los antidepresivos no ha cambiado, pero sí su mirada respecto a los tratamientos. En un ejercicio de introspección y sinceridad, ofrece pautas para entender mejor el papel de las pastillas y el de otras estrategias contra el trastorno.

-¿Qué función ha jugado el antidepresivo en tus cuatro depresiones?

-Siempre me han prescrito antidepresivos. En la primera, cuando me conoció el doctor, me dijo que además tenía que hacer terapia. Después, en las otras me dijo que no.

En la primera depresión, cuando me conoció el doctor, me dijo que además de antidepresivos tenía que hacer terapia. Después, en las otras me dijo que no

-¿Algún efecto secundario, de los antidepresivos, en tu caso?

-Quizás voy más al baño, al principio, pero nada más. Lo positivo es que a los dos meses digo: uy, creo que ya no tengo la ansiedad', porque lo que tomo es antidepresivo junto con ansiolítico.

-¿Dos meses te tarda en hacer efecto?

-En mi caso, sí. La gente habla de dos o tres semanas, pero en mi caso, hablamos de dos meses porque empiezas a darme dosis muy pequeñas. Desde que subes hasta que dices 'ay, creo que noto un clic y ya no sufro' son dos meses.

¿El efecto del antidepresivo? La ansiedad se desenchufa y, aunque vas al ralentí, ya no tienes ese deseo de morirte

-¿Cómo describirías el efecto del antidepresivo en tu depresión?

-Cuando llego al psiquiatra es que ya estoy en modo supervivencia, durmiendo una media de tres horas y ansiedad todo el día. Cuando la ansiedad se desenchufa y duermes 4, 5, 6 horas, aunque vas al ralentí, ya no tienes ese deseo de morirte. Ya dices 'puedo respirar', ya ves la luz al final del túnel.

Carmen Llanes, tras la entrevista. / Zowy Voeten / EPC

-¿Y no ha habido psicoterapia?

-No, y juraría que la última vez lo intenté. Es como si no me valiera. Pero el médico me decía que no, que no lo necesitas, que es un tema de falta de serotonina.

Yo decía: es un tema químico. Pero tras indagar y leer, creo que pueden ser pequeñas cosas, aunque no sean traumas grandes; algo que se tambalea

¿Y qué opinas de eso?

-Hasta hace un mes y medio o dos lo defendía a capa y espada. Nunca se me había explicado de otra manera. Y yo decía, vale, es un tema químico. Pero tras indagar y leer, sí que creo que pueden ser pequeñas cosas, aunque no sean traumas grandes, pero algo que se tambalea. Creo que nunca he tenido una causa fuerte pero sí pequeñas cosas de la vida que van llenando el vaso y por un motivo, sea estrés o algo que sea un detonante que no sé ver ni sé decir cuál, hace que aparezca eso y se convierte en que me falte la serotonina. Además, he empezado a pensar en cosas de mi pasado y digo: es que a lo mejor ahí sí que hay algo.

Yo decía, vale, es un tema químico; pero tras indagar sí que creo que pueden ser pequeñas cosas, algo que se tambalea

-¿Y cuáles son esas cosas que han llenado tu vaso?

-Cuando yo tenía diez años, mis padres tuvieron que coger un Frankfurt. Se iban a las seis de la mañana y no llegaban hasta las once o las doce de la noche, no los veía. Si rascas, igual ahí tuve que vivir lo que no me tocaba, y dejar de jugar porque tenía que subir a cenar con mi hermano y hacer los deberes, y decidir a qué hora ir a dormir, poner el despertador y vestirme yo y vestirse mi hermano, de seis años. Aquí seguro que hay algo.

-¿Algo de qué tipo?

-Creo que ya tengo una herida, algo que no he sanado, junto a una predisposición genética, porque mi abuelo se suicidó... Eso, y el hecho de sentirme inferior... Es más, ahora que estoy bien es el momento que tendría que hacer alguna psicoterapia, porque cuando estoy mal lo que necesito es la medicación, salir a flote.

Ahora que estoy bien tendría que hacer alguna psicoterapia; cuando estoy mal lo que necesito es la medicación, salir a flote

A lo mejor tengo que irme a mi pasado a decir: sé que mis padres hicieron lo que pudieron, no hay culpables, no hubo otra, pero a lo mejor me tocó asumir un cargo que no era normal.

-¿Y qué opinas de las voces críticas con los antidepresivos, porque consideran que tapan síntomas, que son un negocio de la industria, que hay que hacer psicoterapias, buscar en el pasado...?

-Tienen un puntito de verdad. Que es el negocio de la industria, sin duda. Que muchos médicos se han subido al carro, que hay gente que le dan efectos secundarios, por supuesto. Pero a mí me ha servido para salir del pozo.

-¿Hubieras superado la depresión sin antidepresivos?

-Yo no, porque ya lo intenté. Hay gente que dice que puede salir sola. Pero a mí me ha ayudado a salir del pozo, y tengo los otros colchones de la vida que me ayudan. A una persona que duerme en la calle y no tiene techo ni comida, si le das antidepresivos no sé si sale del pozo. Se necesitan diferentes cosas, pero en mi caso como todo lo demás lo tenía bien, la química del antidepresivo me ha ido bien. Otra cosa es que llevo catorce años con la medicación.

-¿A una persona con depresión a quien le recomiendan un antidepresivo, tú le recomendarías que se lo tomara?

-Sí. Primero, ves al psiquiatra y si confías en él y te dice antidepresivo, tómalo. Sí, lo que pasa es que no solo es 'te doy la pastillita y vete a tu casa'. Es también ¿Cómo está tu vida, tienes calefacción cuando llegas a casa si tienes frío, vives en una habitación con 15 personas? Si te desahucian la semana que viene, te darán la pastilla, pero hasta que no arreglemos la parte social.

Son negocio de la industria, sin duda, muchos médicos se han subido al carro, por supuesto, pero a mi me ha servido para salir del pozo

-Se dice que en ocasiones no hace falta un psicólogo sino un sindicato...

-Un gran psiquiatra dijo: primero solucionemos los temas sociales de la persona, y luego ya veremos qué diagnóstico se le da.

-Por todo lo que dices, tu manera de pensar sobre todo esto ha evolucionado...

-Sí. Y no quiero ser la abanderada de nada. He sido abanderada de la tesis de que era endógeno y que era la serotonina, pero a base de escuchar veo que la medicación te da un estado alterado de tu mente, no es que te cure. Si lo aplico a mi caso, evidentemente estar mejor me parece positivo. Pero no es eso sin más. No, es que vuelvo a tomar las riendas de mi vida, vuelvo a ver la luz por el cristal. Entonces: psicofármacos, sí; solos, no.