Narcís Cardoner, jefe de Psiquiatría de Sant Pau: "Ningún clínico con experiencia puede negar la efectividad de los antidepresivos"

Desde mi punto de vista, los argumentos de la doctora Joanna Moncrieff no representan un avance hacia una psiquiatría del siglo XXI. De hecho, nos devuelven a un panorama en el que predominaba el nihilismo terapéutico y la falta de opciones efectivas, reminiscente de la antipsiquiatría del siglo XX e incluso de la era pre terapéutica del siglo XIX, donde no disponíamos de ningún tratamiento científicamente validado para los trastornos psiquiátricos. A mí me parece un mensaje oportunista que refleja la ley pendular que vive la psiquiatría desde hace décadas.

1. La antipsiquiatría y el peligro del nihilismo terapéutico

Comparar la posición de Moncrieff con el movimiento antipsiquiátrico del siglo XX no es gratuito. Aquel movimiento, a pesar de aportar una crítica necesaria a ciertas prácticas, cayó en el nihilismo que negaba cualquier tratamiento biológico, dejando a los pacientes sin alternativas válidas. Volver a esa situación es un retroceso. En el siglo XIX y XVIII no había más que cuidados morales o reclusiones.

Negar los avances que han permitido desarrollar tratamientos farmacológicos o otros tratamientos biológicos es negar el progreso real, contrastado y medible de la psiquiatría moderna.

2. Los antidepresivos: riesgos y beneficios en equilibrio

Es innegable que los antidepresivos tienen efectos secundarios y nadie lo niega. La práctica clínica responsable implica informar a los pacientes y valorar su riesgo-beneficio. La disfunción sexual, el embotamiento emocional u otros efectos no son inherentes a todos los antidepresivos ni afectan a todos los pacientes por igual, ya menudo el alivio de la depresión severa supera con creces estos riesgos. Creo que ningún clínico con experiencia negaría esta realidad, tampoco ningún clínico con experiencia con el tratamiento de personas con depresión puede negar la efectividad de estos fármacos, yo me pregunto cuál es la experiencia clínica real de los profesionales que lo niegan.

Los riesgos como el aumento de ideación suicida en jóvenes se han evaluado con rigor. La balanza riesgo-beneficio indica que, en la mayoría de casos, tratar la depresión es más beneficioso que no tratarla. También debe recordarse, según la farmacovigilancia y los estudios recientes, que el uso de antidepresivos durante la gestación no sólo no ha demostrado ser perjudicial en términos generales, sino que puede ser beneficioso.

Los metaanálisis indican que tratar la depresión perinatal reduce riesgos tanto para la madre como para el bebé, mejorando el vínculo madre-bebé y disminuyendo los riesgos de consecuencias graves como el suicidio o el infanticidio. Además, la mayor parte de los estudios de farmacovigilancia y de investigación farmacoepidemiológica no confirman la existencia de un efecto negativo acumulativo a largo plazo atribuible a los antidepresivos.

Negar este hecho implica desatender los datos de farmacovigilancia y la investigación epidemiológica, que muestran que los antidepresivos son, por lo general, seguros y efectivos cuando se utilizan correctamente.

3. La neurociencia y la complejidad de la depresión: una visión integradora

Negar el papel del cerebro como base de las emociones es epistemológicamente inviable. La depresión es, en parte, una alteración biológica, y pensar que se puede separar lo “humano” de lo “cerebral” es una simplificación excesiva. La depresión puede estar influida por factores sociales y económicos, pero esto no excluye que tenga un correlato neurobiológico. Decir que la depresión no es una enfermedad del cerebro sería como decir que la epilepsia o el Parkinson tampoco lo son.

Es bien conocido en la práctica clínica que muchos tratamientos para patologías neurológicas, como el Parkinson, pueden inducir cambios emocionales que imiten a cuadros depresivos. De la misma forma, los pródromos de crisis epilépticas pueden provocar cambios emocionales idénticos a los que encontramos en trastornos depresivos o ansiosos, y estos desaparecen cuando se resuelve la causa neurológica subyacente.

¿Cuál es el sustrato de la rección humana de tristeza? Hablemos de la mente o de alma, ¿Qué evidencia sustenta la existencia de la mente desvinculada del cerebro? Si es lesiona el cerebro se producen cambios devastadores en la personalidad, se altera la conciencia del yo, se anula la voluntad

4. La responsabilidad de la psiquiatría moderna

Los psiquiatras del siglo XXI sabemos que la depresión es multifactorial. El reduccionismo químico es un error, pero el negacionismo biológico también lo es. El progreso exige una visión integradora, equilibrada y basada en la evidencia. Renunciar a opciones terapéuticas disponibles no es una solución, sino un retorno injustificable al pasado.

5. El sesgo argumentativo: un espejo de su propia crítica

La doctora Moncrieff critica el sesgo de publicación y la selección sesgada de evidencia, pero hace exactamente lo mismo. Selecciona datos parciales que refuerzan su tesis y minimiza deliberadamente la literatura científica que muestra resultados contrarios. Este efecto espejo es metodológicamente inconsistente y resta solidez a su argumentación.

6. La hipótesis serotoninérgica: una crítica desfasada

La crítica insistente sobre la serotonina se basa en un paradigma superado. La psiquiatría científica lleva décadas sin defender el modelo reduccionista “baja serotonina → depresión”. La serotonina es sólo un elemento dentro de una red neurobiológica mucho más compleja, interconectada con dopamina, glutamato, GABA, neuroplasticidad, inflamación, conectividad funcional, epigenética y entorno. Volver a argumentos simplistas y críticas desactualizadas no ayuda a avanzar, sino que nos hace retroceder.

7. Consecuencias clínicas y sociales de una narrativa negacionista

El discurso de Moncrieff puede tener efectos devastadores. Muchas personas van a regañadientes a aceptar que su dolor emocional pueda tener base biológica —y su posición puede reforzar este rechazo. Difundir mensajes que desacrediten el tratamiento puede fomentar la desconfianza y hacer que los pacientes abandonen opciones terapéuticas efectivas.

Los antidepresivos, la neuromodulación y el ECT [terapia electroconvulsiva] pueden literalmente salvar vidas. Una narrativa negacionista puede llevar a personas vulnerables a rechazar tratamientos que les podrían ayudar, estabilizar o evitar la muerte. Esta responsabilidad ética y comunicativa no puede ignorarse.

Narcís Cardoner, jefe del departamento de Psiquiatría del Hospital de Sant Pau de Barcelona.