Salud mental

Fernando Mora, psiquiatra, sobre cómo neutralizar los pensamientos negativos

El truco del psiquiatra Fernando Mora para reducir ansiedad y estrés

Así es cómo debes demostrar tu empatía, según un psiquiatra: "No juzgues sus emociones"

Una persona estresada

Una persona estresada / 123RF

Cloe Bellido

En el acelerado mundo en el que vivimos, las preocupaciones suelen amontonarse en nuestra cabeza. Pensamientos negativos que sobrevuelan de forma recurrente, van y vienen, y que cuesta solucionar. Esto puede llevarnos al bloqueo y a la ansiedad, con lo que resulta fundamental saber neutralizarlos. Conseguir darle la vuelta a esos pensamientos permitirá afrontar mucho mejor los problemas que se nos presentan.

De ello habla en sus redes sociales el Doctor Fernando Mora, psiquiatra, con más de 225 mil seguidores en Instagram, que enseña un sencillo ejercicio con el que conseguir neutralizar los pensamientos negativos. "Con este sencillo ejercicio vas a neutralizar tus pensamientos negativos y a aprender a ver los problemas con otra perspectiva", introduce.

La otra cara de la moneda

"Cuando un pensamiento negativo se mete en tu cabeza y no puedes acabar con él hay un ejercicio que se llama la otra cara de la moneda que te permite neutralizarlo y ver las cosas de forma diferente", explica Mora.

Para poner en marcha el ejercicio tan solo se necesitan unos minutos, papel y lápiz. Se trata de dibujar una tabla con dos columnas y cuatro filas.

En la primera fila, "identifica bien la situación que te está preocupando". Un problema en el trabajo, una discusión con alguien, la sensación de no llegar a todo...

En la segunda fila hay que escribir con detalle "cómo te ha afectado y cómo te estás sintiendo". Es este un espacio para exponer los sentimientos; tristeza, decepción, culpa, miedo...

En la tercera se trata de reflexionar sobre posibles beneficios que pueda traer la situación. "¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Hay algo positivo que pueda sacar de ella?". Para hacerlo bien hay que anotar cualquier respuesta que vaya surgiendo, incluso aunque parezca poco importante o trivial.

Buscar el lado positivo

Por último, la cuarta fila sirve para escribir una nueva versión de la situación, "centrándote en los aspectos positivos y en los posibles beneficios: 'esta discusión me ha ayudado a darme cuenta de que no he hecho las cosas del todo bien. He aprendido que tengo que esforzarme más, pero también que tengo que aprender a poner límites a los demás. Creo que he crecido como persona'".

Noticias relacionadas y más

El psiquiatra Mora defiende que "el cerebro es como un músculo, cuanto más lo practiques, más fácil te resultará identificar el lado positivo de las cosas". Este sencillo truco puede ayudar a gestionar mejor el estrés y a afrontar mejor los problemas del día a día.

