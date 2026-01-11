Juan Lucas Martín, psicólogo, explica cómo sanar un trauma: "El cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que vive"

Juan Lucas Martín, especialista en estrés postraumático y ansiedad, ha explicado en un nuevo episodio de 'La fórmula pódcast' que muchos síntomas presentes en la sociedad actual -como la ansiedad, el enfado, los miedos o las fobias- tienen su origen en experiencias traumáticas no resueltas.

“Para poder bajar las revoluciones a nivel mental y que baje el estrés, lo primero es empezar por el pasado, sanar los traumas”, afirma.

Técnicas autoaplicables para sanar

El psicólogo ha compartido métodos sencillos que combinan estimulación bilateral, respiración y acupresión (método chino que consiste en ejercer presión sobre una zona del cuerpo), como la Neuro Emotional Technique (NET), que ayudan a sincronizar los hemisferios cerebrales y liberar la emoción asociada al trauma.

Y explica que esos métodos “no es que te borren la memoria, quitan la emoción de los recuerdos dolorosos”, aclara.

Los traumas

Martín define el trauma como una experiencia que, pese al paso del tiempo, sigue generando dolor físico y emocional. “En griego, la palabra [τραῦμα] es herida. Así como tenemos una herida en la piel que puede cicatrizar o no, en la psiquis pasa lo mismo”, explica.

Incluso señala que existen traumas inconscientes que se manifiestan en patrones de comportamiento difíciles de comprender. “Tenemos solo conciencia de un 5% de los pensamientos. El resto son inconscientes”.

Meditación y visualización

Una vez calmado el trauma, Martín recomienda incorporar la meditación y la visualización, como herramientas científicas para transformar la biología y reducir el estrés.

“El cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que vive. Visualizar metas con emociones elevadas puede modificar la química interna y activar áreas del cerebro asociadas al bienestar”, explica.

Cambiar el significado del dolor

El psicólogo también aborda cómo atravesar momentos dolorosos, como una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido o la pérdida de un empleo, dándole un nuevo sentido a la experiencia.

“Lo primero que se me viene es: 'no fue mi culpa'. Muchas personas cargan con la emoción de culpa desde niños. Es encontrarle un sentido: 'lo hice lo mejor que pude'. El perdón a uno, el perdón a los demás. Y encontrar un sentido al dolor”, señala.

Martín subraya que la clave está en cambiar la pregunta:

“'¿Por qué me pasó a mí?' No te lleva a ningún aprendizaje. Es '¿para qué atravesé esto?', '¿para qué estoy viviendo esto?' Ahí los 'para qué' te dan respuestas, que es el sentido. Y una vida con sentido es una vida que se puede transformar”.

Según el especialista, vivir como víctima perpetúa el resentimiento y el odio, mientras que resignificar el dolor abre la puerta a la inspiración y la felicidad.

“No conozco a ninguna víctima que sea feliz”, explica.

Conclusión

Con más de dos décadas de experiencia, Juan Lucas Martín ha creado programas como 'Cambia tu mente', 'cambia tu cuerpo' o 'cambia tu vida', y da conferencias internacionales.

El mensaje central que deja el doctor es que sanar el pasado y resignificar el dolor son pasos fundamentales para alcanzar una vida plena y con sentido.

Sus técnicas autoaplicables ofrecen independencia y herramientas prácticas para liberar emociones atrapadas en traumas, mientras que la meditación y la visualización permiten proyectar un futuro más saludable.

En definitiva: su propuesta invita a transformar la manera en que enfrentamos las experiencias difíciles: pasar de la victimización al aprendizaje, del resentimiento a la inspiración y del dolor a la posibilidad de crecimiento personal.