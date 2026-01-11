Joanna Moncrieff, psiquiatra: "Hay que cuidar a la persona deprimida, animarla de forma amable, y no llenarle el cerebro de sustancias químicas"

En la semana de SanaMente destinada a analizar el papel de los antidepresivos, la psiquiatra británica Joanna Moncrieff, directora de una investigación sobre las causas de la depresión, y autora del libro "El mito de los antidepresivos", despliega en esta entrevista su apuesta por tratar la depresión con apoyo anímico y social. Y su crítica severa al uso de los antidepresivos, pese a que los sistemas de salud los consideran un instrumento de primera necesidad en especial en depresiones graves.

-En 2022 usted publicó una revisión sobre diferentes estudios previos, y concluyó que no se puede atribuir la depresión a un desequilibrio en un neurotransmisor, la serotonina. Entre las respuestas que recibió hay algunas que he recibido al comentar su libro y su estudio, y que son 'ya sabíamos que la depresión no está causada solo por una cuestión serotoninérgica, no hay nada nuevo en el estudio'...

-Sí, la gente decía que este estudio no es nada nuevo, que es irrelevante, que de hecho ya había afirmaciones de que hay otras causas, respecto a factores biológicos. Por otro lado, había gente que la serotonina sí está implicada en la depresión. La cuestión es que hay muchísimas teorías sobre posibles causas biológicas de la depresión, mecanismos biológicos que pueden causarla, pero ninguna de estas teorías ha sido probada.

-Sin embargo, hay depresiones inducidas por un fármaco, una droga u otra enfermedad, en las que los especialistas sí afirman que se puede deducir que hay un factor biológico, como en la depresión bipolar.

-Tienes toda la razón, la depresión se puede deber a procesos biológicos, por ejemplo después de un período de abusar de sustancias como la cocaína o también se puede estar en estados depresivos con algunas enfermedades, como el Parkinson, aunque es un estado depresivo distinto, más caracterizado por la letargia, que tiene un componente en el estado de ánimo.

En el caso del trastorno bipolar, tampoco hay un mecanismo biológico establecido que lo cause, aunque se sabe que los episodios depresivos suelen seguir a episodios maníacos que, en cierto modo, se asemejan al período de haber estado abusando de sustancias estimulantes o a un período prolongado de insomnio.

-Pese a su mirada crítica, admite también en el libro, textualmente: "prescribo tratamientos farmacológicos en algunas circunstancias" ¿En qué situaciones cree que un antidepresivo puede ser útil?

-Es que yo no tengo claro que los antidepresivos tengan una utilidad. Yo opino que hay algunas drogas psiquiátricas que pueden tener una utilidad en algunos casos, pero en el caso de los antidepresivos no lo tengo claro. El mensaje principal que trato de trasmitir, en las décadas que llevo estudiando esto, es que no hay evidencia que apoye la suposición de que la medicación psiquiátrica contribuya a mejorar o a cambiar los mecanismos biológicos subyacentes o la sintomatología de las enfermedades psiquiátricas.

Y lo que yo hago es pasar de un modelo centrado en la enfermedad a otro centrado en la medicación, en el que reconocemos que las sustancias psicoactivas tienen la capacidad de alterar el estado normal del cerebro y tener un efecto sobre nuestros estados de ánimo, estados mentales, etcétera.

-¿Qué tipo de alteraciones producen los antidepresivos?

-Hay gente que se puede sentir letárgica o adormilada, mientras que a veces hay efectos más sutiles, en los que es difícil fijarse. Sin embargo, una propiedad que parecen tener en común la mayoría de antidepresivos es esta capacidad para adormecer los sentimientos, las emociones. Algo que también es muy común es que causan disfunción sexual. Entonces cabe preguntarse si ver las emociones anestesiadas, sentirse adormilado y ver sufrir la vida sexual es algo realmente útil.

-Un amigo me decía hace unos días: tomo antidepresivos porque estoy escogiendo entre seguir vivo o tener un orgasmo. Respecto al aplacamiento emocional, usted misma admite en el libro que "muchas personas sienten que los antidepresivos las han ayudado" y que hay personas que se sienten "menos terriblemente angustiadas" a corto plazo y que pueden agradecer lo que usted describe como una "anestesia emocional". En depresión mayor, el antidepresivo es la primera recomendación en los servicios públicos de salud en Catalunya y en el Estado. ¿No será porque ejerce una función?

-En teoría, sí, habrá gente que esté en estados emocionales muy agudos que pueda recibir esta anestesia emocional con los brazos abiertos. Sin embargo, las pruebas de control aleatorio que hemos hecho muestran que la mayoría de los efectos de los antidepresivos no se distinguen de los del placebo y donde sí tienen efecto, las diferencias son mínimas. Es decir, que sí, aunque en teoría esa anestesia pudiera tener su utilidad, no tenemos pruebas de la utilidad de los antidepresivos.

-Existe un modelo bastante generalizado para tratar la depresión, que es el biopsicosocial, en el que para la depresión grave el antidepresivo es un elemento útil para situar a la persona en condiciones de poder trabajar en una psicoterapia y en sus condiciones sociales ¿Qué opina de este modelo biopsicosocial?

-Las pruebas que tenemos demuestran que los antidepresivos no son efectivos en casos de depresión grave. Me preguntan a menudo cómo ayudar a una persona deprimida, si los antidepresivos no funcionan. Y creo que, incluso en casos de depresión severa, lo que hay que hacer es cuidar de la persona deprimida y animarla de forma amable a volver a participar de la vida. Lo que es importante es mantener a la gente cuidada y a salvo y no llenarles el cerebro de sustancias químicas, creo que no es especialmente útil.

-¿Cómo se explica entonces que las autoridades políticas y legislativas consideren el antidepresivo un mecanismo de primera opción en depresiones graves, que en la profesión psiquiátrica se defienda su uso, que en el departamento universitario donde usted trabaja se publicaran estudios avalando los antidepresivos, y que mucha gente conozca los efectos secundarios pero entienda que ha mejorado gracias a los antidepresivos? Parece, según usted, que exista una confabulación mundial a favor de los antidepresivos...

-Yo no hablaría de confabulación, pero es cierto que la querencia que tiene la profesión psiquiátrica por los antidepresivos se debe a cómo hemos convertido la idea de los problemas emocionales en una enfermedad médica. Y hemos convencido a la gente, con una cierta presión por parte de las empresas farmacéuticas, para que entienda los problemas emocionales como problemas médicos. Cuando alguien acude a mi consulta en un estado muy grande de angustia y agitación, es muy fácil ofrecerle una pastilla y así esa persona se va de la consulta un poco más contenta.

Los responsables de las políticas públicas también han contextualizado los problemas emocionales como problemas médicos porque así se puede ofrecer una solución muy sencilla y directa, que es una pastilla.

-Si la causa de la depresión, según usted, siempre es social y política, todas las personas que sufrieran circunstancias sociales adversas estarían deprimidas y no lo están. ¿En estos casos no puede influir también una mayor predisposición biológica a tener depresión?

-Sí, todos somos distintos y todos tenemos una herencia biológica, una genética distinta, además de otros factores biológicos, además de la educación, la crianza, eso forma la personalidad, una combinación de factores biológicos y vivenciales. Eso no es lo mismo que afirmar que la depresión tiene una causa biológica directa.

La psiquiatra Joanna Moncrieff / Arcopress Ediciones

-Usted es amante de la filosofía. Y este es en parte un debate filosófico. En su libro dice que no es mi cerebro el que se siente feliz cuando hace un día soleado, sino que soy yo. Es usted, gracias también a su cerebro, ¿no?

-Evidentemente el cerebro es importante, y lo vemos en personas que han sufrido lesiones cerebrales, que no pueden interactuar con el mundo de la misma manera, pero creo que es importante entender que en los seres humanos los estados emocionales, el intelecto funcionan a nivel humano, del organismo y no a nivel del cerebro, y que los humanos somos una historia, una serie de tendencias, valores y gustos que son la suma de nuestra experiencia y que no se desempeñan a nivel cerebral.