Liderazgo
Simon Sinek, experto en liderazgo, sobre la responsabilidad profesional y personal: "Esto es lo que significa liderar con propósito"
Esto es lo que diferencia a un buen líder, según el experto de Harvard Mario Alonso Puig
Cinco pautas de liderazgo para aplicarlas a tu propia vida
Cloe Bellido
Lo personal y lo laboral están más conectados de lo que podría parecer. Más si cabe si hablamos de personas líderes. El británico Simon Sinek, escritor y experto en liderazgo y motivación, realizó en 2009 una de las 'TED Talks' mas vistas charlando de cómo los grandes líderes resutan inspiradores. Desde entonces, no ha parado de escribir libros y realizar conferencias inspirando a millones de personas.
"La gente dice 'quiero tener hijos', nadie dice 'me gustaría criar hijos durante 18 años'", empieza diciendo Sinek en un vídeo en sus redes sociales, comparando el ser padre con ser un buen líder. Ocurre algo similar con los emprendedores: "Todos los padres que conozco se emocionaron muchísimo al tener a su bebé en brazos, y luego eso cambia; con el liderazgo pasa algo parecido. Todo el mundo piensa: '¡Dios mío, tengo mi propio negocio, esto es lo máximo...!' Sí, bueno, ahora te toca liderar personas".
Explica Sinek que tratar y dirigir personas puede ser todo un reto. Es por ello que los mejores líderes se están formando contínuamente. "Los sistemas puedes dominarlos, es sencillo, pero la parte de las personas es contínua y a veces abrumadora. Por eso, al igual que con los padres, los mejores líderes, ya sea por elección o por necesidad, se convierten en estudiantes del liderazgo", relata.
Servir a quienes sirven
El experto pone el ejemplo de los padres primerizos, pues suele ser común pedir consejo a otros padres o informarse a través de libros o pódcasts de crianza. El propósito principal de un buen líder es hacer que los que te rodean prosperen y mejoren.
"Esto es lo que significa servir: queremos ver prosperar a quienes nos rodean y servir a quienes sirven es la mayor alegría que se puede alcanzar en la vida. El verdadero propósito es tener la oportunidad de servir a quienes sirven a otros. Esto es lo que significa liderar con propósito”, concluye.
- La Guardia Civil alerta de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
- Desplome de temperaturas en Catalunya: Vaqueira llega a los -17,4º y Barcelona registra -2,5º en el Observatori Fabra, la más baja desde 2018
- El refugio de Sergio Dalma en un pueblo del Empordà de poco más de 130 habitantes
- Los embalses catalanes registran el mayor aumento de reservas de agua de los últimos 25 años
- Catalunya activa avisos por vientos huracanados y rachas de más de 80 km/h desde este jueves y hasta como mínimo el domingo
- La llegada de la borrasca Goretti y de una ciclogénesis explosiva dejará temporales en varios puntos de Europa y fuertes vientos en España
- El alquiler de trasteros vive un 'boom' impulsado por la crisis de la vivienda y el teletrabajo: 'En casa ya no cabe nada más