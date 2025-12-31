Alberto Soler, psicólogo, alerta del agotamiento social en Navidad: "Las personas introvertidas suelen cargar las pilas cuando están solas y las relaciones sociales les consumen energía"

Psicología
Cloe Bellido
Las Navidades son fechas cargadas de reuniones familiares y con amigos para celebrar. Momentos de grandes momentos, risas y emociones. Sin embargo, para algunas personas más introvertidas esto puede acabar resultando agotador.
"Las personas introvertidas suelen cargar las pilas cuando están solas y las relaciones sociales les consumen energía", revela el psicólogo Alberto Soler, con más de 600 mil seguidores en Instagram. Lo contrario ocurre con las personas extrovertidas, "que si están solas les da un patatús y necesitan socializar para poder recargar energía".
Agotamiento social
El agotamiento social se refiere a "la sensación de cansancio o de fatiga que experimentan algunas personas después de interactuar socialmente aunque sea con amigos cercanos o con familiares". "Y este agotamiento puede llegar a tener un impacto en la salud mental y emocional de las personas afectadas", añade Soler.
"Una de las causas principales del agotamiento social es la diferencia en las preferencias y necesidades de las personas en cuanto a la interacción social", explica el psicólogo. "Mientras que algunas personas encuentran energía y satisfacción en estar rodeadas de otras personas, para otras esta misma actividad puede resultar agotadora".
Aprender a reconocer límites
Especialmente agotadores para este tipo de personas resultan los entornos "muy ruidosos o sobrecargados", siendo este uno de los factores que más influyen en este agotamiento social. "También está la presión por actuar de cierta manera. Por ejemplo, la presión por tener siempre que tener conversaciones superinteresantes o también el número de personas que hayan, pues eso también puede aumentar la sensación de fatiga y de agotamiento social", resume.
Esto no quiere decir que estas personas no disfruten relacionándose, simplemente "que necesitan hacerlo de formas distintas". Así, la recomendación de Soler es "reconocer nuestras necesidades y aprender a establecer límites saludables en las interacciones sociales". "Esto puede implicar decir que no a ciertas actividades sociales o saber irse a tiempo de los eventos antes de acabar completamente agotado".
"No se trata de evitar relaciones, sino de reconocer límites, elegir espacios adecuados y salir a tiempo cuando el cuerpo lo pide. Cada uno disfruta de la vida social a su manera, y aprenderlo nos libera de exigencias innecesarias", concluye.
