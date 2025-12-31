25 reflexiones para acabar el 2025 SanaMente

Durante el año que finaliza hoy, SanaMente ha publicado a diario notícias, reflexiones, opiniones, entrevistas y resultados de investigaciones. Hemos asistido a numerosos congresos y jornadas, hemos mirado la actualidad con las gafas de la salud mental y el bienestar emocional y hemos dado voz a miradas distintas y a testimonios directos, a profesionales, a activistas, a políticos, a pensadores, a escritores y a filósofos. Y para acabar el año, hemos seleccionado 25 de las reflexiones que nos han ayudado a vivir 2025 más sanamente:

"Pedir ayuda es clave"

Noah Zafra, testimonio en primera persona y colaboradora de SanaMente, sobre la prevención del suicidio: "Se puede salir, intentar estar mejor. Pedir ayuda es muy importante. Y sobre todo que se hable. La visibilidad es lo que más puede ayudar a una persona en esta situación".

"Hablar cura más que una pastilla"

Jordi Costa, superviviente del suicidio de su padre: "Hablar cura. El mal de las personas es no hablar, es una enfermedad muy mala, te come por dentro y hace que te suicides o que acabes consumiendo o haciendo cosas que no querías hacer. Hablar es una liberación. Cuando voy a terapia salgo nuevo".

"El malestar se resuelve con protesta social"

Joan Ramon Laporte, catedrático de Farmacología: "Hay gente que dice que en salud mental las cosas no se arregla con medicamentos, que se han de poner más psicólogos al sistema. Poner psicólogos no deja de ser medicalizar el malestar. ¡El malestar se resuelve con protesta social y organizándose la gente, caray!

"La ansiedad se cura con esperanza"

Miquel Camps, coordinador de Política Territorial del colectivo ecologista GOB Menorca: "Si no ves esperanza te paralizas y te vas a tu casa, te sientas en el sofá, miras la tele y al día siguiente compras cosas. La ansiedad se cura con la esperanza, la esperanza fundada de las cosas que funcionan".

"¿Qué pregunta estás evitando hacerte desde hace tiempo?"

Eduard Sala, educador social y responsable de Cáritas: "¿Soy quién quiero ser realmente? ¿Cómo sería establecer nuestro objetivo vital en ser nuestra mejor versión? ¿Qué pregunta que no he hecho mejoraría mi vida si la hiciera? ¿Qué pregunta estás evitando hacerte desde hace tiempo? La vida es un camino compartido".

"El amor más grande es dejar ir a una persona a la que quieres mucho"

Gina Montaner, escritora: "El amor más grande es también la posibilidad de dejar ir a una persona a la que quieres mucho. He aprendido la importancia de saber querer lo mejor posible a las personas que amamos mucho y estar con ellos. Saber estar con las personas en ese tramo final al que vamos a llegar todos".

"La dictadura de la felicidad deja al individuo muy solo"

Javier Yanguas, psicólogo: "Hemos pasado de sociedades comunitarias a sociedades de individuos. Esta dictadura de la felicidad deja al individuo muy solo y le obliga a ser una cosa que no es, que no somos. Estamos alegres y también triste, es parte de nuestra condición humana. La soledad es parte de la condición humana, no es una epidemia"

"La poesía no me cura pero me salva"

Laura López Granell, poeta: "La poesía no cura. A veces digo que no me cura, pero me salva. La poesía aparece en momentos de vulnerabilidad, gente que escribe después de la primera pérdida o tras el primer enamoramiento... [José] Corredor Matheos dice 'todo poema nace del asombro'.

"La IA busca darte la razón"

Antoni Baena, coordinador del comité de e-psicología digital del Col·legi de Psicologia y profesor de la UOC especializado en salud digital: "La IA generativa siempre busca darte la razón porque es muy superficial, muchas veces no está programada por profesionales de la salud y lo que hará es darte la razón; los psicólogos lo que hacemos muchas veces es confrontar, para que la persona mejore, que haga cosas diferentes; si la respuesta al paciente es darle la razón siempre, puede provocar que la mejor solución para ti, en esta línea, sea la de suicidarte".

"¡Párate a escuchar a los jóvenes!"

Jaume Funes, psicólogo y educador: "Fui a un instituto de alta complejidad a hablar con chavales de cuarto de ESO sobre educación afectiva. Ellos dijeron a la jefa de estudios que no, que querían hablar de ellos. Están hasta el gorro de talleres. ¡Párate a escucharlos! A descubrir cómo piensan

"El Estado israelí tiene conductas psicopáticas"

Omar Rueda, psicólogo y educador social: "Si analizas la estructura de Israel y las comparas con las heridas narcisistas o psicopáticas -el pueblo perseguido, el ataque de los antijudíos, etcétera- hay mucho victimismo. Es lo mismo que utiliza un perfil psicopático.

"Una sociedad que no afronta sus traumas los convierte en patrones"

Thomas Hübl , psicoterapeuta, experto en trauma y escritor alemán: "Cuando una sociedad no afronta sus traumas, estos se convierten en patrones invisibles que afectan a la confianza y la cohesión social; la reparación colectiva no es solo responsabilidad de los terapeutas, sino también de las instituciones y los gobiernos. Las comunidades necesitan espacios para recordar, hablar y legitimar el dolor vivido”.

"No sientes que tu cuerpo sea tu casa"

Mar Garcia Puig, escritora y filóloga: "El cuerpo, y muy especialmente en el caso de las mujeres, es un espacio que nos han hecho sentir incómodo, sobre todo en la transición de la infancia a la adolescencia cuando descubres ciertos cambios. Y te han hecho sentir que te tienes que avergonzar de ello, como en el caso de la menstruación. Era una especie de tabú; no sientes que tu cuerpo sea tu casa. Esto es algo con lo que convivimos las mujeres durante toda nuestra vida".

"La pregunta no ha de ser qué te pasa sino quien eres"

Brian L. Mishara , fundador y director del Centro de Investigación e Intervención sobre Suicidio y Eutanasia (CRISE) de la Universidad de Quebec en Montreal: "El suicidio es una respuesta desesperada a un sufrimiento que parece inacabable; la primera pregunta no tendría que ser qué te pasa, sino quién eres. Qué fortalezas tienes, qué te ha permitido sobrevivir hasta ahora”.

"Es legítimo plantarse, si tu pareja no pone solución a su problema mental"

Rosa Rabbani, psicóloga y colaboradora de SanaMente: "Está legitimado es plantarse y decir: asumo que puedas tener un problema de salud, no tenemos culpa de ello, pero lo que no puedo asumir es que no estés dispuesto a ponerle solución. Pero igual que te digo esto, he tenido la suerte de conocer casos de personas que han tenido la grandeza y la generosidad de tirar adelante con la relación sabiendo que su pareja tiene un problema mental grave".

"Nos equivocamos si medicalizamos la vida cotidiana"

Josep Tristany, director del Pla Director de Salud Mental y Adicciones de la Generalitat: "Nos seguiremos equivocando si lo que hacemos es medicalizar la vida cotidiana, el malestar emocional; desgraciadamente, en algunos casos es lo que estamos ofreciendo. Promover el bienestar holístico puede ser un factor motivador en la recuperación y ayuda a procesar emociones difíciles en momentos de emergencias"

"Yo también he intentado quitarme la vida"

Marc Darriba, miembro del equipo de SanaMente, al recoger el premio #PeriodismoResponsable de Papageno por un reportaje sobre los suicidios en los centros penitenciarios: "Yo también he estado ahí. Yo también he intentado quitarme la vida. Y gracias a gente que escucha, hoy estoy aquí, hablando de todo esto con la voz que entonces no tenía”.

"Hay que generar espacios comunes"

Claudi Camps, psiquiatra y responsable de los servicios de salud mental y adicciones de Girona: "Hay que generar espacios comunes de las diferentes generaciones donde haya transmisión de valores y contención emocional desde la escucha. Esa hoguera tribal, como explican Heying y Weinstein, donde la familia se reúne, se escucha, se definen normas, valores y referencias, y se reflexiona conjuntamente, sin pantallas".

"La desesperanza lleva a la idea de que la vida no tiene sentido"

Diego Palao, psiquiatra y responsable del Pla PRESC de prevención del suicidio en Catalunya: "Ambas cuestiones tienen una relación muy estrecha porque la sintomatología de la depresión es una tristeza profunda y una incapacidad para disfrutar de las cosas que se prolonga mucho en el tiempo; la sensación de desesperanza lleva a la idea de que para vivir así, la vida no tiene sentido".

"La soledad tras el maltrato es una puerta abierta a la depresión"

María José Varela, abogada defensora de los derechos de las mujeres: "Los agresores aíslan a las víctimas de su entorno y esto hace que ellas no tengan otros recursos de apoyo emocional, no tienen amigos. Esta sensación de soledad, añadida al fracaso que supone, son puertas abiertas a la depresión.

"Si la reprimimos, la tristeza produce un descalabro"

Maria José Valiente, psicóloga y colaboradora de SanaMente: "La tristeza es una emoción básica. Si nos obligan a no manifestarla, se queda dentro reprimida y la persona la arrastra y un día hay un descalabro porque no puede más de tanto aguantar la emoción que tiene que salir

"La conciencia sobrevive a la muerte física"

Salvador Alonso, doctor y miembro del Equipo de Investigación del Instituto Blasco: "La conciencia sobrevive más allá de la muerte del cuerpo físico. Porque las experiencias cercanas a la muerte demuestran que esa conciencia ha estado siendo consciente de todo lo que ocurre alrededor. Es decir, hay algo que la conciencia ha podido ver, registrar, recordar, estando el cuerpo con encefalograma plano

"No es tanto recuperar peso como recuperar vida"

Antoni Grau, psicólogo clínico y miembro del Clúster de Salut Mental Catalunya: "La rehabilitación en casos de TDA no consiste tanto en recuperar peso, sino en recuperar vida. Si únicamente nos centramos en la alimentación, perdemos el 90% de lo que realmente está pasando”.

"Salud mental y pobreza se retroalimentan"

Eduard Vieta, jefe de Psiquiatría del Hospital Clínic: "La relación entre pobreza y salud mental "es bidireccional, no es solo que la pobreza lleva a una peor salud mental, sino que la peor salud mental potencia la pobreza; y tienen peor salud física".

"Quien no sabe lo que busca puede no entender lo que encuentre"

Ignacio Morgado, Catedrático de Psicobiología de la UAB, sobre la conciencia humana, opina, en "El espejo de la imaginación" que quizás el problema es que el cerebro es suficientemente capaz de entender cómo la materia se convierte en pensamiento. Igual que un chimpancé no puede resolver una raíz cuadrada. Conclusión: quizás no sabemos lo que estamos buscando, según el catedrático.