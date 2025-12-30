El 'método Araujo' para cuidar la salud mental, aplaudido por los expertos

Este lunes el jugador del Barça Ronald Araujo ha sido noticia: ha regresado a los entrenamientos tras varias semanas de baja para cuidar su salud mental. Tras un partido en el que fue expulsado y muy criticado, el jugador uruguayo pidió permiso para dejar las botas durante un tiempo e irse a Israel -viaje de contenido, además, espiritual- y posteriormente a su país natal para cuidarse. Los expertos aplauden este tipo de decisiones y explican por qué.

Ingrid Mulero, psicóloga clínica, subraya, de entrada, que la salud mental ha de estar "en el mismo nivel de importancia" que la física. También entre los deportistas de élite: "Es de suma importancia el equilibrio entre la fuerza y las capacidades físicas -apunta- y las emocionales y psicológicas".

Visibilizarlo da ejemplo

Esta especialista concede mucha importancia a que se haya hecho público que los motivos de la baja de Araujo estaban relacionados con la salud mental, siempre y cuando "no se extrapole a una conducta evasiva de responsabilidad" o de evitar resolver conflictos en el ámbito laboral, si es que ese fuera el caso en otras situaciones parecidas.

Xavier Guix, psicólogo experto en autoconocimiento y escritor, también describe que si una persona se siente descentrada, no se puede manejar bien a sí misma o no halla sentido a su vida, poder parar es esencial para "revisar, observar el sentido de lo que uno hace, observar qué ha causado esta situación en la que se siente descentrada". Ahí es donde la psicología trabaja, acompañando en estos casos a la persona a recuperar el eje de su vida, y ver que dirige su vida, para parar los síntomas de ansiedad o depresión

Hace falta tiempo

Para Guix es esencial el factor tiempo. "Hace falta volver a uno mismo dedicándose tiempo y esto requiere parar, porque hacerlo sin parar es posible pero los factores estresantes -explica- siguen vivos y no hay opción de darse este espacio interior".

La espiritualidad protege

Mulero también concede mucha importancia a la espiritualidad, que ha ocupado parte de los días de descanso del jugador del FCBarcelona: "Es un aspecto muy importante asociado a los valores y creencias de la persona y suele representar un factor protector en momentos de crisis personal porque ofrece consuelo, esperanza y el apoyo de la comunidad".

Guix apunta que la espiritualidad representa poner en manos externas el problema -en manos de Dios o de la divinidad que sea en cada creencia- y es como "un acto de liberación, sacarlo de dentro para aliviar la carga de sufrimiento que se está pasando". Y en cuanto a la religión más específica, "una manera de recuperar la vida es recuperar las fuentes que te dan valor, sentido y seguimiento existencial; unas ciertas prácticas, lecturas y recordatorios pueden contribuir a que la persona se centre de nuevo".

Que la espiritualidad es un elemento clave en psicología lo demuestran iniciativas, divulgadas por SanaMente, como la primera Cátedra de Salud Espiritual de la UB. Sara Pons, responsable del Servicio de Salud Espiritual de la Fundació Sanitària Mollet, explica al respecto del valor de lo espiritual: "En una situación de adversidad, de ingreso hospitalario, la persona entra en desequilibrio en todas sus dimensiones. Si la persona tiene una dimensión espiritual desarrollada y sabemos potenciarla, asume mucho mejor las pérdidas en todas las otras dimensiones, física, psicológica y social".