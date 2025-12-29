Tras el éxito de Sirat: 5 claves para entender la importancia del trance

La película Sirat, de Oliver Laxe, está preseleccionada en cinco categorías de los premios Oscar. Un hecho inédito, en una propuesta, además, que huye de las estructuras narrativas convencionales. Se trata de una mirada existencialista que tiene en la música trance algo más que una banda sonora de fondo. La música, de hecho, es un personaje más. Y hablar de trance es hablar de algo muy vinculado a emociones y estados alterados de conciencia.

Jose Carlos Bouso, psicofarmacólogo, uno de los investigadores que más años ha dedicado a los psicodélicos y a todo el ritual que los acompaña desde hace siglos en culturas de todo el mundo, nos da cuatro claves para entender por qué el trance es mucho más que los tópicos que lo asocian a descontrol, drogas y discotecas.

1.Presente en todas la culturas

"La música trance está presente en casi todas las culturas animistas o sociedades tribales, asociada a baile y movimientos repetitivos y con ritmos. Se usan ritmos polifónicos, en ocasiones, como en Gabón, muy complejos. Música relacionada con la inducción al trance. En África son de posesión más que extáticos. Es decir, que culturalmente existe un patrón casi universal para acceder a estados alterados de conciencia".

2.Base biológica

"Existen investigadores, paleantropólogos y neurocientíficos, que defienden que el baile es previo al lenguaje. El baile se sitúa en zonas parietales y preverbales y se puede entender que el baile es una forma de sintaxis que nuestros ancestros protohumanos, por medio del baile, generaban, para que pudiera dar lugar al lenguaje. Desde el punto de vista filogenético, el trance y el baile están enraizados en la naturaleza".

3.La repetición tiene un sentido

"Se trata de una sincronización con los otros miembros de la tribu, o con las otras personas que están en la celebración, la fiesta y el ritual. Esta repetición es la construcción de la sintaxis, es la coreografía que da lugar a la experiencia del baile. Se han hecho estudios con medidas neurofisiológicas y se ve como se sincronizan las medidas fisiológicas entre la gente que va bailando. Se genera una sensación de conexión y vínculos comunitarios. Es la esencia".

4.Las drogas, no imprescindibles

"No necesariamente el trance ha de ir acompañado de substancias psicoactivas, muchos rituales en África no lo utilizan, aunque también es cierto que generalmente ambas cosas van acompañadas, desde Sudamérica, que es donde está más extendido el uso de plantas alucinógenas, porque lo da la flora del lugar. La mala imagen de la música trance tiene que ver precisamente con el consumo de drogas, con las fiestas de fines de semana y jóvenes, pero las fiestas trance están en al base de todos los ritos de paso de todas las culturas del planeta. No hay ritos de paso sin experiencias extáticas basadas en el trance. En nuestra cultura hemos ido perdiendo estos ritos de paso, que son arcaicos y forman parte de nuestro acerbo cultural y se van renovando y existirán siempre".

5.La película muestra la función del trance

"En un momento de la película, los protagonistas preparan un líquido, y ponen música, la substancia empieza a subirles y las caras empiezan a cambiar, empieza un proceso de sanación, en la combinación entre la substancia, la música y la conexión entre ellos". Lo que viene después de esa escena forma parte de lo que sería un gran 'spoiler'.

