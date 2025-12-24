Descubre el 'método PEPME' de la psicóloga Maria José Valiente para afrontar el consumismo navideño

En plenas fechas navideñas, abordamos con Maria José Valiente, psicóloga y colaboradora de SanaMente, los mecanismos mentales que generan el consumo compulsivo, cómo detectarlo y qué alternativas tenemos a nuestro alcance.

-¿Consumir nos hace más felices?

-No, consumir no nos hace más felices. Lo Daniel Goleman: una vez hemos cubierto las necesidades básicas y un poco más que eso, llega un punto en el que consumir no nos hace felices. Lo que nos hace felices es compartir, amar, sentirnos amados, hacer cosas de provecho.

-Entonces, ¿por qué caemos en el consumo excesivo, qué mecanismos biológicos lo propician?

-Hay un neurotransmisor, que se llama dopamina, que funciona generando la sensación de 'quiero eso y lo necesito'. Pone en marcha el deseo, las ganas de tener eso, la recompensa. Y cuando lo consigues, puedes tener una sensación de vacío.

-Quiero ese calzado deportivo, espectacular, caro... y a los cinco minutos de comprarlo y ponerme las bambas, ya quiero otras...

-Exacto, porque la única cosa que se activa con la dopamina es el deseo, no la sensación de satisfacción. Es el constante deseo, de no tener nunca suficiente. Cuando he conseguido algo, quiero otra cosa. La dopamina es un neurotransmisor que generan muchas aplicaciones, redes sociales, que son generadores de dopamina para que te quedes enganchado un poco más. Es la constante necesidad de conseguir algo, no el hecho de conseguirla.

-¿Esto es una adicción?

-El mecanismo en el cerebro es el de una adicción, pero no es una adicción. Puede convertirse en ello, si no se toma conciencia. Uno se puede sentir culpable de que le esté pasando, porque no sabe que es un funcionamiento psicobiológico. No tienes la culpa, te van poniendo ahí. Pero la conciencia es la que nos puede hacer cambiar.

-O sea, que no nos hemos de sentir culpables...es un mecanismo comercial para provocarnos esto...

-Totalmente. Y no somos conscientes de ello.

-Pero no es la dopamina la que se gasta 200 euros en unas zapatillas, soy yo…

-No, no es la dopamina. Pero no sé si has sido del todo libre cuando lo has hecho. Quizás te has creído que eres libre, en el sentido de hacer caso a ese anuncio. Pero más libre serías si dijeras: un momento ¿yo esto lo necesito, realmente? Parar y pensar.

-¿Qué le dirías a quien, pese a todo esto que estamos diciendo, responda que él es feliz consumiendo?

-Le diría que quizás no ha conocido la felicidad, y le parece que quizás es esto. Lo invitaría a conocer más maneras de ser felices. Lo que nos aporta felicidad no se puede comprar con dinero.

-¿Qué consecuencias psicológicas puede tener esta actitud compulsiva de consumo?

-Sentir un vacío. La persona se siente vacía, porque cree 'debería estar contenta, tanta ilusión me hacía, y no noto que esté feliz'. Y esto genera decepción.

-¿cuáles son los pilares de ese bienestar más sólido que reivindicas?

-La dopamina es un neurotransmisor, pero luego están las endorfinas, la oxitocina, la serotonina... ¿Cómo las conseguimos? Haciendo deporte, buscando el equilibrio de los neurotransmisores. ¿Queremos hacer regalos? No siempre un regalo ha de ser ir a comprar algo. Puede ser dedicar tiempo a alguien. Le estás regalando un trocito de tu vida. Regala una carta hecha a mano, regala algo que sea único, muy tuyo. A veces nos falta parar y pensar.

-De tus propuestas frente al consumismo, vamos a crear unas siglas: el PEPME de Maria José Valiente. Primero, la P de Parar y pensar

-A veces estamos en una vorágine, y el tiempo va tan deprisa, que nos instalamos en una inercia que no nos permite decir: un momento, ¿este año quiero repetir lo mismo de siempre? ¿Reunirme con las mismas personas? Es importante parar y pensar y tomar conciencia. En todo.

-Segunda clave: la E de Experiencias.

-Regalar experiencias es regalar recuerdos. Puedes regalar un pañuelo muy bonito, pero si regalas ir juntos a algún lugar, eso supone un tatuaje en la memoria.

-Ahora las estrategias comerciales se basan, precisamente, en regalar experiencias, no un masaje sino una experiencia, no un hotel sino una experiencia...

-Lo han adaptado, sí, no sea que la persona lo haga por sí misma.

-La siguiente pauta es la P de Planificar

-Dejamos las cosas para el final y cuando quedan pocos días para Navidad, vas a comprar y tenías pensado gastar 25 y te gastas 70 euros. Si tenemos en cuenta la cuestión de la dopamina, de que el camino hace feliz, ¿Por qué no aprovechamos todo el año para este camino?

-Siguiente pauta, la M de manjares

-Antes se ofrecía el gallo, turrones, de todo... La abundancia. Pero ahora no hacen falta estos excesos. Nos empachan. Una familia ha reunido el dinero que se gasta estos días, ha alquilado una casa y van todos allí, comiendo de forma normal, invirtiendo en estar juntos.

María José Valiente, psicóloga y colaboradora de Sanamente. / Ferrán Nadeu / EPC

-La última E del PEPME de Maria José Valiente, es Educar.

-Para mí es la más importante. Si queremos que algo cambie en el mundo, la educación es la única arma que lo hará posible. Enseñar a los niños a compartir, a regalarse cosas bonitas entre ellos, no darles 20 euros. Que uno le lleve una piedra de la playa, o un dibujo, o un libro que ha leído. Fomentar cosas sencillas, no caer en el sistema de consumo que, como la glucosa, nos da un subidón y después baja y te sientes vacío y quieres volver a repetir. En cambio, si buscamos el equilibrio y la paz y la alegría de vivir, este consumo sí que funcionará mejor.