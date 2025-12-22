El miedo a la Nochebuena en personas LGTBIQ+: volver a casa activa viejas heridas

La Nochebuena suele presentarse socialmente como un momento de encuentro, de mesa compartida y de afectos que se reafirman. Sin embargo, para muchas personas LGTBIQ+ esta fecha activa una vivencia muy distinta, marcada por la tensión, la anticipación negativa y una incomodidad difícil de explicar en voz alta. Volver a casa no siempre significa volver a un lugar de cuidado; a veces implica exponerse de nuevo a dinámicas que dejaron huella.

No se trata únicamente de recuerdos aislados ni de experiencias puntuales. En muchos casos, el hogar familiar ha sido el primer espacio donde la identidad fue cuestionada, silenciada o directamente negada. Comentarios aparentemente inocentes, bromas repetidas año tras año o silencios cargados de significado construyen un clima emocional que no desaparece con el paso del tiempo. La Nochebuena, al condensar expectativas y rituales, actúa como un amplificador de todo ello.

Además, el mandato implícito de que estas fechas deben vivirse con gratitud y alegría añade una capa extra de presión. Cuando una persona LGTBIQ+ no encaja en ese relato, puede aparecer una sensación de desajuste interno: algo no va bien, pero parece que no hay espacio para nombrarlo. Este conflicto no es menor, porque coloca a la persona en una encrucijada emocional entre el deseo de pertenecer y la necesidad de protegerse.

La familia como escenario de validación o de herida

La familia tiene un peso simbólico enorme en la construcción de la identidad. Es, para muchas personas, el primer espejo donde buscar reconocimiento. Cuando ese espejo devuelve una imagen distorsionada o incompleta, las consecuencias pueden mantenerse durante años. En el caso de las personas LGTBIQ+, este proceso suele estar atravesado por mensajes explícitos o implícitos sobre lo que es aceptable y lo que no.

No siempre hablamos de rechazo frontal. En numerosas ocasiones, la herida se genera en zonas más sutiles: la negación de la pareja, la evitación de ciertos temas, la insistencia en roles que no encajan o la famosa frase de "yo te acepto, pero que no se te note". Estos mensajes, repetidos en el tiempo, enseñan que hay partes de una misma persona que conviene esconder para no incomodar.

Cuando llega la Nochebuena, estas dinámicas reaparecen con fuerza. El contexto familiar, la cercanía física y la carga emocional del momento reactivan aprendizajes antiguos. El cuerpo recuerda antes que la mente: tensión muscular, dificultad para relajarse o una sensación constante de estar en guardia no surgen por casualidad. Son respuestas coherentes a experiencias previas donde mostrarse tal como se es tuvo un coste.

Además, la familia no es un espacio homogéneo. Puede haber figuras que apoyan y otras que no, lo que genera una vivencia ambivalente difícil de sostener. La persona LGTBIQ+ puede sentirse querida y cuestionada al mismo tiempo, lo cual incrementa la confusión emocional. En este contexto, el miedo no es irracional; es una respuesta aprendida ante la posibilidad de volver a ser invalidada.

El peso de los silencios y las expectativas no dichas

Uno de los elementos más complejos de estas fechas es lo que no se dice. Los silencios familiares tienen una fuerza particular, especialmente cuando giran en torno a la identidad, el deseo o la forma de vincularse. No hablar de ciertos temas no los hace desaparecer; al contrario, los vuelve omnipresentes. La persona aprende a leer entre líneas, a anticipar reacciones y a modular su comportamiento para evitar conflictos.

La Nochebuena intensifica este fenómeno porque está cargada de expectativas compartidas. Se espera que todo fluya, que no haya tensiones visibles y que la imagen de familia unida se mantenga intacta. En ese escenario, expresar incomodidad o marcar límites puede vivirse como una transgresión. Muchas personas LGTBIQ+ sienten que deben elegir entre su bienestar y la armonía familiar, como si ambas cosas fueran incompatibles.

Este conflicto interno suele ir acompañado de culpa. Culpa por no sentirse agradecida, por necesitar distancia o por experimentar alivio cuando la noche termina. La culpa no aparece de la nada; se construye en contextos donde las necesidades propias han sido sistemáticamente relegadas. Entender esto es clave para desmontar la idea de que el malestar es un problema personal, cuando en realidad tiene raíces relacionales.

También influyen las comparaciones con otros miembros de la familia. Ver cómo ciertas identidades o formas de vida son celebradas mientras otras se toleran a medias refuerza la sensación de no encajar del todo. La Nochebuena, con su ritual de discursos, brindis y fotografías, deja poco margen para la espontaneidad y mucho para la actuación. Para quien ha aprendido a ocultarse, esta actuación resulta especialmente agotadora.

Estrategias emocionales de supervivencia en fechas señaladas

Ante este panorama, muchas personas LGTBIQ+ desarrollan estrategias para atravesar la Nochebuena con el menor desgaste posible. Algunas optan por reducir el tiempo de exposición, otras por acudir acompañadas de personas de confianza y otras, directamente, por no asistir. Ninguna de estas opciones es neutra; todas implican renuncias y negociaciones internas.

Es importante entender que estas estrategias no surgen por capricho, sino como respuestas adaptativas. Cuando un contexto no ha sido seguro, el cuerpo y la mente buscan formas de protegerse. Minimizar el impacto emocional es una manera de cuidarse, aunque a veces venga acompañada de incomprensión externa. La pregunta no debería ser por qué alguien evita la Nochebuena, sino qué ha aprendido en ese espacio.

También existe una estrategia menos visible: la desconexión emocional. Estar presente físicamente, pero ausente por dentro, es una forma frecuente de atravesar estas fechas. Aunque puede resultar útil a corto plazo, tiene un coste elevado, ya que refuerza la idea de que mostrarse tal como se es no es posible en determinados entornos. Con el tiempo, esta desconexión puede extenderse a otros ámbitos de la vida.

Hablar de todo esto no busca señalar culpables, sino ampliar la comprensión. La Nochebuena no es difícil para las personas LGTBIQ+ por su identidad en sí, sino por cómo esa identidad ha sido recibida en los espacios que deberían haber ofrecido seguridad. Reconocer esta realidad permite cuestionar el relato único de las fiestas y abrir espacio a experiencias diversas.

Repensar la Nochebuena desde el cuidado y la realidad emocional

El miedo a la Nochebuena en personas LGTBIQ+ no es una exageración ni una falta de espíritu festivo. Es una reacción comprensible ante contextos donde volver a casa implica reabrir heridas que nunca terminaron de cerrarse. Entenderlo desde esta perspectiva ayuda a desplazar el foco del juicio hacia la comprensión.

Repensar estas fechas implica aceptar que no todas las familias funcionan igual ni ofrecen el mismo nivel de seguridad emocional. También supone cuestionar la idea de que la unión familiar es siempre deseable, independientemente de las condiciones en las que se produzca. A veces, cuidarse pasa por tomar distancia, aunque eso choque con las expectativas sociales.

Nombrar estas vivencias es un primer paso para validarlas. Cuando el malestar se reconoce como una respuesta coherente a experiencias pasadas, deja de vivirse como un fallo personal. La Nochebuena puede seguir siendo una fecha compleja, pero entender por qué lo es permite transitarla con mayor conciencia y, sobre todo, con menos culpa.

Quizá el reto no sea aprender a disfrutar de la Nochebuena a cualquier precio, sino permitir que cada persona encuentre la forma más respetuosa consigo misma de atravesarla. Porque el cuidado emocional también debería formar parte de las tradiciones, aunque no siempre se siente alrededor de la mesa.

* Ángel Rull, psicólogo.