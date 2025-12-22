¿Qué acontecimiento ha marcado nuestra salud mental en 2025?

¿Qué acontecimientos han marcado la lucha por una mejor salud mental durante este año que acaba? Diversos profesionales y activistas del sector, colaboradores habituales de SanaMente, nos ofrecen una propuesta. Los lectores de la sección podrán escoger la que consideren más importante. Repasamos así conceptos, avances y emociones que durante estos meses han estado en nuestras vidas.

El cambio de mirada de los medios de comunicación

Mercè Torrentallé, presidenta de la Federació Salut Mental Catalunya, opina que el cambio de mirada de los medios de comunicación es un hecho destacado de este año. "Cada vez dan más información verídica, contrastada y realista. Este cambio de mirada creo que es importante para sensibilizar a la población sobre la salud mental".

La esperanza de los jóvenes

Eva Bach, pedagoga y escritora, conferenciante reconocida, se queda con la esperanza de los jóvenes: "No se puede vivir sin futuro, por tanto, sin esperanza. El adulto tiene que sembrar y trasmitir esperanza, pese a todo. Si no, los jóvenes la compraran a cualquier precio, a extremismos e ideologías fascistas o generaran una adicción creciente a las pantallas y al mundo paralelo de evasion, aislamiento, individualismo e indiferencia que les ofrecen. A menudo me preguntan cómo tener esperanza en tiempos como los actuales. Acostumbro a responder dos cosas. Cuando vamos justos de esperanza es cuando más falta hace y más revolucionaria es. Como dice el aforismo , "seamos optimistas, dejemos el pesimismo para tiempos mejores". Segunda cosa: la esperanza es absolutamente vital e imprescindible. "Quien deja de tener esperanza es porque ha dejado de vivir", dice Mia Couto.

La búsqueda del sentido de la vida

Rosa Rabbani, psicóloga y colaboradora de SanaMente, percibe "un tímido despertar en torno a la importancia de buscar el sentido profundo de la vida y el significado de la muerte. Es cierto que al empezar a hablar de estos temas, a menudo lo hacemos todavía desde una cierta superficialidad, incluso frivolizando la vida interior, el sentido de la trascendencia, la introspección o la dimensión espiritual del ser humano. Pero, pese a todo, como primer paso, me parece un inicio valioso y positivo. Y, al menos, se abre la conversación y se reconoce que hay algo más allá de lo inmediato y lo efímero".

La reducción del número de suicidios

Diego Palao, coordinador del Pla PRESC de prevención del suicidio del Govern y responsable de psiquiatría del Parc Taulí de Sabadell, considera que "lo que ha marcado el año es la reducción por segundo año consecutivo de las tasas de mortalidad por suicidio en Catalunya y por primera vez con una reducción en 2024 de un 12%, lo cual es una reducción histórica y que esperamos que se pueda mantener".

Avances científicos en trastornos del neurodesarrollo

Según Maria Portella, especialista en depresión del Hospital de Sant Pau, "se trata de una necesidad no cubierta pero se están haciendo esfuerzos a nivel asistencial -diseñando unidades de transición y de adultos- en investigación. En Sant Pau nos concedieron un proyecto para crear una intervención de remediación afectivo-cognitiva para Trastornos del Espectro Autista (TEA) con participantes adultos de la Obra Social de la Fundació La Caixa. Creo que todo ello debería representar un paso adelante".

El malestar emocional

Claudi Camps, psiquiatra, director de Salud Mental y Adicciones de Girona y colaborador habitual de SanaMente, llama la atención sobre el malestar emocional que domina a las generaciones nacidas a partir de los años 90, en relación a las generaciones que crecieron en los 60 y 70 y que tenían cualidades como una mayor concentración .en una generación sin internet ni tantas pantallas-, una mayor regulación emocional fruto de la lógica y el pragmatismo, una menor cantidad de bienes materiales, lo cual facilitaba la satisfacción y el desapego, en comparación con el cambio y el deseo constantes de la actualidad. Por ello, Camps reivindica en sus artículos, que se generen espacios compartidos, normas y valores entre generaciónes y contención emocional. Sin pantallas.