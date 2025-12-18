Marcos Apud, psicólogo y biohacker experto en longevidad, ante el auge del estrés y la ansiedad: "Es que dejaste tu bienestar en manos de un mundo que no piensa en ti"

El 59% de los españoles asegura sufrir problemas de estrés. Un 46% cree que tiene depresión en alguno de sus grados y un 23% afirma sufrir problemas de ansiedad. Estos son los datos de un estudio internacional de salud mental del Grupo AXA que evidencian que se trata de problemas comunes. Reconocer los signos y síntomas de la ansiedad es crucial para poder buscar ayuda y aprender a manejarla de manera efectiva.

Marcos Apud, psicólogo y biohacker experto en longevidad, explica que a veces, para superar el bache que estás pasando, simplemente hay que dar el clic adecuado. "Un día te levantas y te das cuenta de que no es estrés, de que no es falta de tiempo, de que no es mala suerte. Es que dejaste tu bienestar en manos de un mundo que no piensa en ti", expone.

Tomar las riendas de tu vida

Esto no es fácil de asimilar en un primer momento, explica Apud. "Se siente como un golpe en el pecho, como un sacudón, como una verdad que duele, pero te libera porque entiendes que no estás roto. Porque entiendes que solamente necesitabas volver a tomar las riendas de tu vida".

Entender la magnitud de esto puede ayudarte a salir de ese mal momento. "Cuando haces eso, cuando decides ocuparte de tu mente, de tu cuerpo, de tu energía, todo cambia. Ese es el inicio de tu nueva vida. Y sí, el momento puede ser hoy si este mensaje te resuena", añade el psicólogo, que ofrece acompañamiento para avanzar en este proceso "paso a paso, de manera simple y real".

Apud, que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, explica que "solo necesitabas volver a tomar el timón" de tu vida. Cuando esto ocurre, "algo interno se acomoda y lo que parecía imposible empieza a moverse", concluye.