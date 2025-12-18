Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones ExtremaduraPlus UltraPeste porcinaTrumpMario PineidaBarcelonaVíctor ManuelJuan Carlos IMamarazzisFaustino OroLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Salud mental

La psicóloga Ángela Fernández: "Estos son los tres rasgos que comparten las personas con ansiedad"

Daniel Fernández, pediatra, manda un claro mensaje a los padres con hijos en edad escolar: "La ansiedad se contagia"

Carlos González, pediatra, explica las teorías sobre el origen de la alergia en niños: "La higiene y la contaminación"

La ansiedad es el problema de salud mental más frecuente en España.

La ansiedad es el problema de salud mental más frecuente en España. / David Castro

Cloe Bellido

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El 59% de los españoles asegura sufrir problemas de estrés. Un 46% cree que tiene depresión en alguno de sus grados y un 23% afirma sufrir problemas de ansiedad. Estos son los datos de un estudio internacional de salud mental del Grupo AXA que evidencian que se trata de problemas comunes. Reconocer los signos y síntomas de la ansiedad es crucial para poder buscar ayuda y aprender a manejarla de manera efectiva.

La psicóloga Ángela Fernández ha compartido en TikTok los tres rasgos que suelen compartir las personas con ansiedad. Conocernos, explica, "es clave para poder regular nuestras emociones sin frustrarnos ni forzarnos demasiado". Estos son los 3 rasgos:

La alta responsabilidad

Fernández explica que este tipo de personas tienen "unos estándares de realización muy altos" que tienden a buscar la perfección constantemente. "Suelen ser personas muy autoexigentes, rigurosas, disciplinadas... Esto también se traduce como una alta rigidez mental", desarrolla.

Este es un rasgo muy aceptado socialmente y que, en su justa medida, está bien. Eso sí, alerta la experta: "Esta persona si quiere aprender a trabajar su ansiedad tendrá que aprender a ser flexible".

El "exceso" de amabilidad

"La amabilidad implica ser generoso, cooperativo, altruista...". Personas a las que, explica la psicóloga, les cuesta poner límites y probablemente toleren demasiado y tienen el foco siempre puesto en el resto con lo cual tienen muy poco autocuidado. "Deberán pasar a la acción y poner límites".

Neuroticisimo

Por último, Fernández habla del neuroticismo. "Personas emocionalmente inestables, impulsivas, nerviosas. Se conocen como personas de alta reactividad, ya que presentan un constante estado de alerta. Un ruido, una mala contestación, un plan que se frustra... a estas personas les afecta mucho más", resume.

El consejo de la experta es "buscar actividades que propicien la serenidad y tranquilidad en su día a día". "Esa práctica continuada hará que tenga una mayor estabilidad emocional".

"La clave de todo está en intentar hablarnos con una mirada flexible y compasiva y no forzarnos demasiado porque podemos caer en esa trampa de autoexigencia, perfeccionismo y frustración. Acepta esas tendencias en ti", concluye.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
  2. Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
  3. La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
  4. La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
  5. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
  6. La generación Z rompe las reglas de las cenas de empresa de Navidad: 'Prefiero que la fiesta sea diurna y con menos alcohol
  7. Qué es la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
  8. Los conservacionistas exigen por escrito al Govern que catalogue al lobo 'en peligro de extinción

La psicóloga Ángela Fernández: "Estos son los tres rasgos que comparten las personas con ansiedad"

La psicóloga Ángela Fernández: "Estos son los tres rasgos que comparten las personas con ansiedad"

Marcos Apud, psicólogo y biohacker experto en longevidad, ante el auge del estrés y la ansiedad: "Es que dejaste tu bienestar en manos de un mundo que no piensa en ti"

Marcos Apud, psicólogo y biohacker experto en longevidad, ante el auge del estrés y la ansiedad: "Es que dejaste tu bienestar en manos de un mundo que no piensa en ti"

Las muertes por suicidio en España bajan un 4% en 2024, sin cambios en el perfil de riesgo

Las muertes por suicidio en España bajan un 4% en 2024, sin cambios en el perfil de riesgo

El verdadero motivo por el que anticipar las fiestas nos inquieta

El verdadero motivo por el que anticipar las fiestas nos inquieta

¿Qué es la conciencia y dónde está? Un nuevo ensayo ofrece una sorprendente respuesta

¿Qué es la conciencia y dónde está? Un nuevo ensayo ofrece una sorprendente respuesta

Por qué preparar la Navidad nos estresa más de lo que admitimos

Por qué preparar la Navidad nos estresa más de lo que admitimos

El especialista Eduard Estivill explica los cinco consejos claves para descansar bien: "No es un un problema tuyo"

Soy psicólogo y esto es lo que veo en muchas personas LGTBIQ+ antes de Navidad: vuelven los miedos que creías superados

Soy psicólogo y esto es lo que veo en muchas personas LGTBIQ+ antes de Navidad: vuelven los miedos que creías superados