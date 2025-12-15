Soy psicólogo y esto es lo que veo en muchas personas LGTBIQ+ antes de Navidad: vuelven los miedos que creías superados

La llegada de la Navidad suele estar cargada de simbolismo: reencuentros familiares, celebraciones, rituales compartidos. Sin embargo, para muchas personas LGTBIQ+, estas fechas no despiertan calidez ni ilusiones, sino una especie de inquietud soterrada que se reactiva cada diciembre. Desde la consulta psicológica, es habitual observar que, en estas semanas previas, emergen con fuerza emociones que parecían dormidas: inseguridad, tristeza, ansiedad y una sensación de retroceso personal.

Este retroceso no se refiere a una falta de progreso real, sino a la vivencia subjetiva de "volver atrás" en aspectos que parecían superados. Personas que han construido una identidad sólida, que se sienten seguras en su entorno cotidiano, vuelven a experimentar antiguos miedos al pensar en la vuelta al hogar familiar. La tensión de tener que ocultar partes de sí mismas, el temor a comentarios hirientes o el simple hecho de sentirse "fuera de lugar" reaparecen con una intensidad emocional que sorprende incluso a quienes creían tenerlo todo bajo control.

No es casualidad. Las fiestas navideñas activan recuerdos, roles familiares, exigencias de pertenencia y lealtades invisibles. Es una época donde la presión por encajar en un molde tradicional se intensifica, y eso choca con la diversidad que representa el colectivo LGTBIQ+. Para muchas personas, estas fechas suponen una reviviscencia de experiencias de rechazo, silencios incómodos o negaciones identitarias.

Antiguas heridas que se reabren

En psicología, sabemos que el entorno familiar es uno de los primeros escenarios donde se construye la identidad personal. Cuando ese entorno ha sido hostil, distante o negador respecto a la orientación sexual o identidad de género, deja huellas emocionales profundas. Aunque con el tiempo se desarrollen redes de apoyo externas, amistades elegidas o espacios seguros, el vínculo con la familia de origen mantiene un peso emocional difícil de eludir.

Durante la Navidad, los reencuentros con esa familia pueden funcionar como un espejo que devuelve una imagen distorsionada de quien se es hoy. Comentarios sutiles, preguntas indiscretas o la negación explícita de la pareja, el nombre o los pronombres elegidos reactivan sentimientos de invalidez, vergüenza o rabia. A menudo, las personas se sorprenden de que una sola comida familiar tenga la capacidad de desestabilizar años de trabajo interno y bienestar emocional.

Estos momentos son, en realidad, reactivaciones de heridas pasadas que aún no han cerrado del todo. El problema no es la falta de fortaleza o madurez, sino el contexto: volver a un espacio donde una parte esencial de la identidad ha sido ignorada o cuestionada activa mecanismos de defensa que se creían ya innecesarios. El cuerpo y la mente reaccionan con estrés, como si hubiera que prepararse de nuevo para sobrevivir emocionalmente.

Desde la psicología afirmativa, es importante validar estas vivencias. No se trata de exageraciones ni de debilidades, sino de respuestas comprensibles ante contextos que han sido o siguen siendo emocionalmente inseguros. La memoria emocional no entiende de calendarios, y puede revivir el pasado con una nitidez que cuesta explicar desde la razón.

La presión por complacer y callar

Una de las realidades más comunes que comparten muchas personas LGTBIQ+ durante las fiestas es la necesidad de modular su expresión personal para no generar conflictos. Esto puede implicar desde evitar hablar de la pareja hasta modificar la forma de vestir o comportarse. Esta autocensura, aunque muchas veces estratégica, tiene un coste emocional significativo: la sensación de traicionarse a una misma persona.

En muchos casos, el mensaje explícito o implícito que se recibe es "no llames la atención", "no armes lío", "por estas fechas, mejor no hablar de eso". Esta presión por mantener una falsa armonía familiar puede generar un profundo malestar interno. Se reproduce la idea de que la tranquilidad de los demás depende de la invisibilidad o el silencio de quienes se salen de la norma. Y esto tiene un efecto directo sobre la autoestima y la percepción de valía personal.

En consulta, muchas personas expresan la disyuntiva entre querer mantener un vínculo con la familia y, al mismo tiempo, no querer renunciar a su autenticidad. Este tira y afloja genera culpa, frustración y, a veces, una sensación de soledad muy profunda, incluso estando rodeadas de gente. El esfuerzo constante por equilibrar el afecto familiar con la dignidad personal puede terminar agotando emocionalmente.

Aceptar esta contradicción no es fácil, pero es un paso importante para dejar de exigirse respuestas perfectas. En ocasiones, simplemente sobrevivir emocionalmente a la Navidad ya es un logro. Reconocer las renuncias que se hacen y el impacto que tienen es parte del proceso de cuidado y autocomprensión.

La importancia de los espacios elegidos

Frente a estos malestares recurrentes, muchas personas LGTBIQ+ han desarrollado estrategias de protección que pasan por construir lo que se conoce como "familia elegida": redes afectivas fuera del ámbito biológico donde se puede ser una misma persona sin miedo. Estas redes, que incluyen amistades, parejas y comunidades afines, funcionan como verdaderos refugios emocionales.

Durante la Navidad, compartir tiempo con estas personas puede marcar una diferencia sustancial en el bienestar. No se trata solo de escapar de lo doloroso, sino de resignificar las fiestas desde un lugar de autenticidad y cuidado. Celebrar en entornos donde no hay que justificar la propia existencia puede ser una fuente poderosa de reparación emocional.

También es importante reconocer que no todas las personas LGTBIQ+ tienen acceso a estos espacios. El aislamiento, la exclusión o la falta de apoyo siguen siendo realidades para muchas. Por eso, el acompañamiento institucional, comunitario y profesional cobra una relevancia especial en estas fechas, donde el riesgo de sentirse rechazado o solo se intensifica.

La posibilidad de decidir con quién pasar las fiestas no siempre está garantizada, pero en la medida en que exista, es valioso priorizar los vínculos que nutren y sostienen. La Navidad, entendida como espacio emocional, no tiene por qué limitarse a un único modelo familiar ni a un solo tipo de afecto.

Validar lo que sentimos también es autocuidado

Las emociones que se activan en Navidad en muchas personas LGTBIQ+ no son un signo de debilidad ni de retroceso, sino una señal de que hay heridas que, aunque cicatrizadas, siguen siendo sensibles. Volver a sentir miedo, ansiedad o tristeza ante el reencuentro familiar no invalida el crecimiento personal ni el trabajo emocional realizado durante el resto del año.

Desde la psicología, es importante recordar que el contexto tiene un papel crucial en nuestras respuestas emocionales. No siempre se trata de "estar mejor" o "ser más fuerte", sino de entender que hay escenarios que reactivan memorias emocionales complejas. Validar lo que sentimos es una forma de autocuidado y de respeto hacia nuestra propia historia.

La Navidad puede seguir siendo una fecha difícil para muchas personas del colectivo, pero también puede convertirse, con el tiempo y los apoyos adecuados, en un espacio resignificado. No se trata de forzar la alegría ni de negar el malestar, sino de encontrar maneras de atravesar estas fechas con el menor coste emocional posible, priorizando el bienestar y la autenticidad. Porque cada historia merece ser contada, respetada y acogida, también en Navidad.

* Ángel Rull, psicólogo.