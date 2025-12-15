Tres de cada cuatro personas con problemas mentales tienen ingresos inferiores a 18 mil euros anuales, según un estudio

Los problemas de salud mental nos pueden afectar a todos. La frase, por repetida, no deja de ser inexacta. Un estudio por el Clínic Barcelona-IDIBAPS constata, tras analizar más de 1,4 millones de datos de personas desde el 2010 al 2019, que las personas con trastornos mentales presentan más vulnerabilidad económica.

Es decir, que existen más personas con problemas mentales en franjas de ingresos bajos, respecto a los medios y altos. Un 76% de pacientes tienen ingresos menores a 18 mil euros anuals (en la población general, este porcentaje es del 61%). Los trastornos mentales son más frecuentes en personas con más vulnerabilidad económica, según concluye el estudio. También tienen un índice de masa corporal más alto, es decir, tienen más sobrepeso, y consumen más tabaco que el conjunto de la población. Son factores para tener problemas cardiovasculares o respiratorios.

De hecho, el estudio ha estudiado estas comorbilidades (enfermedades físicas asociadas a las mentales) y han constatado que los pacientes de salud mental tienen más frecuencia de tener esta comorbilidad que el resto de la población.

Eduard Vieta, jefe de psiquiatría del Clínic y responsable de bipolaridad del IDIBAPs, ha advertido que la relación entre pobreza y salud mental "es bidireccional, no es solo que la pobreza lleva a una peor salud mental, sino que la peor salud mental potencia la pobreza; y tienen peor salud física".

Consultan el doble los servicios de salud

Los casos de salud mental más frecuentes entre la población analizada son los de ansiedad (representan tres de cada diez casos tratados) y del estado de ánimo (son el 18% del total). El tercer caso más frecuente es el de consumo de substancias, en un 13% de los casos. Este ranking se ha mantenido durante todos los años analizados.

¿Demasiados antidepresivos?

Otra consideración destacada de la investigación -basada en los caos que se trata y diagnostica en el sistema de salud catalán por razones de salud mental- es que las visitas a la Atención Primaria de las personas con problemas de salud mental es el doble que las que no tienen un diagnóstico psiquiátrico. Respecto al tratamiento, una parte importante de estos son antidepresivos, en un 22% de casos y ansiolíticos.

Vieta, preguntado sobre si los datos indican un exceso de prescripción de antidepresivos, ha defendido el uso de este fármaco en depresiones y otras patologías, si bien ha matizado que "la prescripción se podría mejorar si tuviéramos un mayor acceso al especialista y más disponibilidad de psicoterapia, porque podríamos esperar un poco a ver si con una intervención psicológica cosas que a lo mejor no son muy graves mejoran sin necesidad de un medicamento; a veces es más fácil recetar un antidepresivo". Por ello, ha apostado por formar mejor a los profesionales de la Atención Primaria en temas de psiquiatría. Con todo, ha dejado claro que, a su juicio, "no me gustaría dar la idea de que estas personas no están bien medicadas, cuando se indican". Y ha añadido que se prescriben más antidepresivos porque "la gente ha perdido el miedo a ir al psiquiatra y al dentista".

Adecuar mejor los tratamientos

Vieta ha subrayado que los datos del estudio proporcionan información útil precisamente sobre la situación socioeconómica de las personas atendidas y permitirá "adecuar los tratamientos, ver si los tratamientos se adecúan a países del entorno, o adecuación de los tratamientos a los diagnósticos" es el objetivo del estudio.

Niños y adolescentes

El estudio también detecta altos índices de trastornos conductuales y emocionales en niños y adolescentes. Por ello, los analistas reclaman intervenciones específicas en esta etapa vital.

Las insuficiencias del sistema

Falta de profesionales, jubilaciones, déficit de psicólogos, son algunas de las necesidades del sistema de salud, en palabras de Vieta. "Es un trabajo de equipo y hacen falta más profesionales", ha apuntado, además de reclamar una mayor educación poblacional para que las personas expresen sus malestares. "Hay un riesgo de conformarnos", ha descrito.