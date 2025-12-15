Mentina, la app europea contra la depresión, llega a Catalunya y busca voluntarios para usarla

Un equipo de profesionales del programa europeo MentBest contra la depresión y el suicidio ha puesto en marcha un proyecto innovador en Catalunya: una app médica para manejar la depresión, bautizada como Mentina. El objetivo, para que el ya están reclutando personas voluntarias, es mejorar las condiciones de mujeres y hombres con este trastorno mediante una herramienta sanitaria que pretende ayudar a la prevención y tratamiento de la depresión.

Bajo la batuta del psiquiatra del centro de investigación del Hospital del Mar Benedickt Amann, la app ofrecerá a los profesionales de salud mental información detallada sobre el uso del móvil por parte de la persona con depresión, así como las rutinas de sueño y hábitos diarios. "Queremos medir la información diaria sobre el estado de ánimo -explica Amann- y la aplicación facilita una respuesta diaria sobre tí de forma personalizada".

Imagen de la app desarrollada por Monsenso para prevenir la depresión / MentBest

Al frente de la iniciativa está la empresa Monsenso, una start up danesa que ha desarrollado este producto específico, liderado por el proyecto europeo Mentbest. El contenido se ha ido desarrollando de la mano del Hospital del Mar y la Fundación alemana contra la depresión.

Cómo funciona

Se trata de una aplicación que se introduce en el smartphone de la persona voluntaria y recoge actividades diarias, por un lado, y por otro plantea cuestionarios diarios. El proyecto durará doce meses, durante los cuales la aplicación recomienda al usuario contenidos en función de lo que la persona haya ido introduciendo con información personal. "El objetivo es tener más información, reducir síntomas depresivos y prevenir depresión, y la información que facilita la app permite conocerte mejor a ti y a tus hábitos para tener menos síntomas", detalla Amann.

Todo ello, según los investigadores, en ningún caso sustituirá al tratamiento que cada ciudadano participante en el proyecto esté recibiendo o deba recibir. Es más, los terapeutas podrán ver la información almacenada en la app para que ello les sirva de ayuda, dado que verá la evolución de los síntomas de la depresión, la ansiedad y el estrés.

Anonimato

La herramienta no vulnera la intimidad porque no se recogen datos concretos sobre qué aplicaciones usa la persona participante en su teléfono o qué contenidos mira. La app simplemente registra las pautas y el algoritmo devuelve el feedback y ofrece consejos, por ejemplo, sobre pautas de sueño o de actividad física.

Objetivos

Pueden participar en el estudio todas las personas mayores de edad que hayan tenido un episodio previo de depresión o que en la actualidad tenga síntomas leves o moderados del trastorno. Y que sepan cómo usar un smartphone. Quedan excluidas personas con dependencia o abuso del alcohol y drogas, así como las que tengan diagnosticada esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión psicótica, así como si sufren ideas suicidas agudas.

Página de la aplicación sobre la depresión del proyecto Mentina / MentBest

Con un máximo de 220 participantes, se busca determinar si la app completa ofrece mejoras, respecto a la opción B, que es la de usuarios que recibirán una versión que solo tiene las líneas básicas de ayuda. En definitiva, se persigue que las personas gestionen los síntomas de su depresión, que tengan lo que se denomina "automanejo" y prevenir así episodios más graves.

"Animo a participar"

"Quiero animar a las personas que han tenido depresión o que tienen algún síntoma actualmente a participar -explica Amann- porque es una oportunidad de mejorar de forma directa". Esta aplicación también tiene que ver con la alta carga que soportan los sistemas de salud, que provoca que muchos ciudadanos con síntomas de depresión no reciban ayuda ni diagnóstico. Los voluntarios han de escribir un correo a Mentina@researchmar.net.