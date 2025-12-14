El diario de Noah
Salud mental y medios de comunicación: entre informar y manipular
Si aprendemos a pensar con más cuidado y criterio, quizá podamos volver a ver los medios no como algo que nos separa, sino como una herramienta que nos ayuda
Los medios de comunicación siempre han sido una parte muy importante de nuestra sociedad y algo que ha estado presente siempre aunque de diferentes formas. Son la ventana a lo que pasa alrededor del mundo, de lo que sucede más allá de lo que vemos, la manera de entender cómo avanzamos como comunidad y cómo cambia el mundo..
Pero, a veces siento que en este momento de la historia se usan de muchas maneras, se utilizan para informar pero sobre todo para persuadir, inducir emociones rápidas y manipular, algo bastante peligroso teniendo en cuenta que vivimos en la era digital donde todo nos estimula y nos llega a una velocidad que apenas nos da tiempo a procesar lo que leemos o vemos.
Con tanta información, es fácil perder la calma y la capacidad de distinguir lo verdadero de aquello que solo busca llamar nuestra atención. Los mensajes se mezclan, se deforman y se repiten hasta que uno ya no sabe si está siendo informado o dirigido. Creo que hace falta recuperar una manera curiosa y reflexiva de mirar el mundo, sin intentar moldearlo para que encaje en un titular.
Se han visto casos en los que personas que deciden contar sus experiencias con honestidad ven cómo sus historias son transformadas durante el proceso de comunicación. No siempre hay mala intención, a veces es la prisa, la presión o el intento de adaptar realidades complejas a formatos breves. Pero el resultado es que la historia final no siempre coincide con lo que la persona vivió o quiso expresar, y eso debilita la confianza entre quienes cuentan y quienes escuchan.
Cuidado y honestidad
Pero, es injusto pensar que todo es malo, pese a todo esto, los medios de comunicación pueden ser una herramienta transformadora en nuestra sociedad, cuando el trabajo se hace con cuidado y honestidad, la comunicación puede unir a comunidades enteras, sacar a la luz injusticias que de otro modo pasarían desapercibidas, acompañar en momentos difíciles y dar voz a quienes nunca la han tenido. Hay periodistas que de verdad se esfuerzan por contar lo que ocurre sin adornos, sin exagerar y sin recortar la realidad para que encaje mejor. Y cuando eso sucede, los medios se convierten en un reflejo sincero de lo que somos y en una forma de entendernos un poco mejor como sociedad.
Al final, la responsabilidad es de todos, de quienes cuentan las historias y de quienes las reciben. Si recuperamos la calma, prestamos atención y aprendemos a pensar con más cuidado y criterio, quizá podamos volver a ver los medios no como algo que nos separa, sino como una herramienta que nos ayuda a orientarnos e incluso a aprender.
