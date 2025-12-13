Tecnología y psicología
Uno de cada 8 adolescentes recurre a la IA en momentos de malestar emocional, según un estudio
La primera encuesta representativa en EE.UU. muestra que el uso de chatbots como ChatGPT o Gemini para obtener apoyo emocional es habitual y percibido como útil
Los investigadores proponen analizar el uso de IA entre adolescentes con trastornos diagnosticados
Investigación de los psicólogos catalanes sobre el uso de la IA como terapeuta
Cada vez más adolescentes y jóvenes utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa para gestionar momentos de malestar emocional. Un nuevo estudio, el primero con una muestra representativa en Estados Unidos, revela que el 13,1 % de jóvenes de entre 12 y 21 años ha pedido consejo a chatbots como ChatGPT, Gemini o My AI cuando se sentían tristes, enfadados o nerviosos. Esto equivale a 5,4 millones de jóvenes, según los autores de la investigación.
Un uso frecuente y ampliamente percibido como útil
El uso es especialmente elevado entre quienes ya han cumplido los 18 años: el 22,2 % de los jóvenes de 18 a 21 años ha recurrido a la IA en situaciones de malestar emocional. Entre quienes lo han hecho al menos una vez, el 65,5 % consulta estos sistemas como mínimo una vez al mes, y el 92,7 % considera que la ayuda obtenida es “algo” o “muy” útil.
El estudio —realizado entre febrero y marzo de 2025 mediante paneles basados en muestreos aleatorios de hogares estadounidenses— también detecta diferencias en la percepción de utilidad: los jóvenes negros informan de una utilidad menor que los jóvenes blancos no hispanos, sin que aparezcan otras diferencias estadísticamente significativas entre grupos.
Una primera fotografía de un fenómeno en expansión
Los autores explican que la encuesta utilizó un lenguaje deliberadamente sencillo, diseñado para que incluso participantes de doce años comprendieran con claridad lo que se preguntaba. Las emociones escogidas —“estar triste, enfadado o nervioso”— pretendían reflejar estados frecuentes relacionados con la necesidad de apoyo emocional, evitando terminología clínica. También se ofrecían ejemplos concretos de herramientas de IA generativa para asegurar una comprensión homogénea.
Pese al alcance del estudio, los investigadores subrayan que esta es una aproximación inicial a un fenómeno en crecimiento y que sus resultados deben interpretarse con cautela. El número de participantes en el tramo de 18 a 21 años era reducido, y la investigación no recogía diagnósticos de salud mental ni especificaba qué tipo de consejos se solicitaban, de modo que no puede determinarse si el uso responde a malestares puntuales o a necesidades más intensas. Además, los resultados solo pueden generalizarse a jóvenes angloparlantes con acceso a internet y pueden estar afectados por sesgos de respuesta.
Los interrogantes
Otra parte del artículo analiza los interrogantes que genera esta práctica. Los autores señalan que, en la actualidad, no existen criterios estandarizados para evaluar la calidad del asesoramiento generado por estos modelos, ni marcos que permitan valorar su seguridad en contextos de salud mental.
La falta de transparencia sobre los datos de entrenamiento dificulta determinar hasta qué punto responden adecuadamente a jóvenes de perfiles diversos. También recuerdan que el estudio no puede establecer ninguna relación entre el uso de IA y mejoras o empeoramientos en salud mental, un aspecto que deberá investigarse más adelante.
Aun con estas limitaciones, los investigadores consideran que los resultados apuntan a una tendencia relevante en la manera en que los jóvenes buscan apoyo emocional. Subrayan la necesidad de analizar el uso de IA entre adolescentes con trastornos diagnosticados y de estudiar el impacto de estas herramientas a medio y largo plazo. Asimismo, proponen desarrollar estándares que permitan evaluar la efectividad y seguridad de estas interacciones, un ámbito que por ahora carece de criterios compartidos.
