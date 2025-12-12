Las 5 claves por las que las palabras de Buenafuente sobre su salud son un ejemplo a seguir

Andreu Buenafuente, uno de los cómicos de referencia de Catalunya y el conjunto de España, ha anunciado que no presentará las campanadas de fin de año en RTVE junto a su pareja, Silvia Abril, porque necesita seguir su recuperación por estrés. Lo ha hecho en un video en redes sociales en el que habla abiertamente de su problema. ¿Por qué sus palabras son determinantes en favor de la buena gestión emocional de la población? Lo explicamos en 5 claves

1.Darse tiempo

"Esto es un poco lento, si queremos hacerlo bien, va a llevar un poquito más de tiempo", explica Buenafuente con naturalidad. Los problemas de salud mental no se 'curan' como una gripe, que se pasa en unos días. No existe una duración matemática. Él mismo añade que "acelerar" ni "forzarme" no es bueno, porque se trata de estar bien para hacer "lo que me hace feliz".

La falta de un horizonte exigente es lo que ahora mismo necesita una persona que tiene que parar por un estrés Andreu Buenafuente — Cómico y presentador

Además, rechaza ponerse un horizonte temporal concreto ("la falta de un horizonte exigente es lo que ahora mismo necesita una persona que tiene que parar por un estrés"). "Hay que volver bien", explica. Y apela a la serenidad, otra cuestión clave. Este mensaje, sobre el tiempo que hace falta para recuperarse, tiene mucho que ver con la sociedad "acelerada" (en sus palabras) que va en sentido opuesto a la buena salud mental.

2.Hablar abiertamente de ello

"Me desalineé y mi cuerpo dijo 'tienes que parar' y así lo hice". Buenafuente habla en su mensaje de forma sincera y clara de lo que le ha pasado. Usa conceptos que se entienden, como el estrés, y lo describe sin añadir dramatismo ni quitarle importancia.

3.Pedir ayuda

"Quiero agradecer a todos los profesionales que me están ayudando y a la gente que me rodea". El mensaje de Andreu hace referencia a dos cuestiones clave: los profesionales de loa psicología, y las amistades y personas queridas. Cómo él mismo describe, la combinación entre respaldo profesional y respaldo emocional "es una vitamina".

4.Respetar a quien sufre

El 'showman', referente desde hace décadas desde que se inició en Reus, después en Ràdio Barcelona, creando El Terrat, en TV-3, en proyectos de cine, teatro, en otras televisiones, con diversos 'late shows', etcétera, agradece el apoyo y otra cuestión fundamental para salir de momentos de mala salud mental como el suyo: el respeto recibido por todos. Es decir, que no se han producido reacciones (como podría suceder años atrás) cuestionando la decisión o minimizándola. O haciendo de ello una excusa para hacer sensacionalismo.

5.Nos puede pasar a todos

"Es un problema muy común y todos hemos aprendido a sobrellevarlo, el que lo sufre y el que lo asiste". Aquí Buenafuente también contribuye a la causa al dejar claro que todos estamos expuestos a sufrir un problema psicológico o de salud mental, frente a las ideas que asocian estas situaciones a personas débiles, con poca fuerza de voluntad o que no se esfuerzan demasiado. Andreu en su mensaje incluye además una nota distentida al bromear sobre su edad, y deja clara su pasión por su trabajo. Por tanto, nada que ver con alguien sin ánimo o con falta de interés por la vida.