"¿De verdad esta manera de vivir tiene sentido?" Los 'tres tenores' de la psicología responden a la pregunta 'esencial'

Tres buenos amigos se encierran durante cuatro días en una masía en La Garrotxa a hablar sobre el sentido de la vida. Y lo escriben. Se llama "Esencial". Y contiene 21 recetas sobre otras tantas etapas, vivencias, desafíos y objetivos que a todos nos interpelan. Pero ellos no lo llaman recetas ni autoayuda sino brújulas sobre el amor, la gratitud, la serenidad, la gestión de la muerte y la búsqueda de la felicidad, entre otros. Con una mirada no lejana al estoicismo.

Son Xavier Guix, Francesc Miralles y Álex Rovira -que, por un hecho imprevisto personal, nos atiende por escrito- quienes ofrecen "un libro más para pensar que para actuar". No es un libro tampoco sobre la felicidad, no es sobre autoayuda, tampoco, añaden. Ni explican sus vidas. Ni es un libro práctico.

Los consejos y la sociedad real

¿Cómo se conjugan estos consejos -vivir el aquí y el ahora, diferenciar entre alegría y felicidad, no vivir de la expectativa-, con un mundo que predica todo lo contrario? Guix responde apelando al equilibrio entre cierta realidad y estas pautas esenciales. Y añade: "Es verdad, una parte del mundo funciona así, pero si nos instalamos en la sensación de no mirar más allá de lo inmediato, la perspectiva de mucha gente joven es la de que no hay futuro".

Si de un libro te llevas una idea que te sirve para un aspecto de tu vida, se produce un efecto dominó que puede arreglar otros Francesc Miralles — Escritor, ensayista, traductor y músico

Frente a ello, la propuesta 'esencial' está dirigida en todo el mundo que no tiene esa mirada: "Es bien cierto que nuestra cultura occidental a menudo glorifica la inmediatez, la competencia feroz y el individualismo -responde Rovira-. Sin embargo, es precisamente esa presión la que está generando un movimiento contrario. Cada vez son más las personas que, agotadas de 'funcionar' en piloto automático, se detienen y se preguntan: '¿De verdad esta manera de vivir tiene sentido? ¿Vale la pena?'. Ese anhelo de sentido, esa búsqueda de algo más auténtico y profundo, es un terreno increíblemente fértil.

Guix añade: "He de tener capacidad de pensar, de darme cuenta de que esta vida no la quiero". "Lo que crees crea la realidad; donde tú pongas la atención eso será lo que vivas como realidad", sostiene.

Lo que crees crea la realidad; donde tú pongas la atención, eso será lo que vivas como realidad Xavier Guix — Psicólogo y experto en autoconocimiento

En palabras de Miralles, "apelamos a los grandes temas de la Humanidad, porque desde Sócrates nos hemos ido interrogando sobre estos temas" que van desde la amistad a la muerte. Es verdad, añade, que para plantearse el sentido de la vida primero hay que tener las necesidades básicas cubiertas porque de lo contrario, describe, lo esencial en una aldea africana es la subsistencia y en el frente de combate de Ucrania es llegar vivo al final del día.

La sabiduría de Frankl

¿Cómo aplicar las enseñanzas de un libro sobre la vida cuando tu vida es un auténtico infierno? "Aunque vivas en la peor de las situaciones -apunta Guix-, te queda una libertad última, que es decidir cómo quieres vivir lo que estás viviendo". Y añade que la decisión última puede ser continuar creyendo que el mundo es así o "buscar alternativas", añade. Y para ello hace falta este espacio de encuentro íntimo.

Una brújula hacia lo esencial

Rovira admite que no se puede resumir en pocas páginas la esencia de la vida, pero sí acercarse: "Por supuesto que existe una "felicidad esencial", una mirada compartida sobre aquellos pilares fundamentales que, desde nuestra experiencia y conocimiento, contribuyen a una vida más plena y con sentido. El libro no pretende ser el mapa completo del territorio, sino una brújula que apunta hacia lo que verdaderamente importa".

Existe una "felicidad esencial", una mirada compartida sobre aquellos pilares fundamentales que contribuyen a una vida más plena y con sentido Álex Rovira — Escritor, economista y conferenciante

"Es un libro lento, para sentarse, leer... y con muchas ventanas, una invitación a seguir explorando", describe Miralles en consonancia con la idea de la brújula. Lo dice alguien que describe su adolescencia como un período con muchas depresiones. Entonces leía "El libro de la vida" de Jiddu Krishnamurti a pequeños sorbos. "Si de un libro te llevas una idea que te sirve para un aspecto de tu vida, se produce un efecto dominó que puede arreglar otros", concluye.