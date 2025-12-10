Famosos
Rosalía reabre el debate sobre el TDAH al compartir su experiencia: los otros famosos que también anunciaron este trastorno
Deportistas, actores, músicos y empresarios demuestran que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad no afecta al éxito cuando se diagnostica y gestiona adecuadamente
Mariona Carol Roc
La reciente revelación de Rosalía de que sufre Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) ha vuelto a situar este trastorno neuropsiquiátrico en el centro del debate público.
La artista catalana, una de las figuras musicales más influyentes del panorama internacional, ha visibilizado cómo convive con una condición que, según explica, influye en su manera de crear, de trabajar y de organizar su vida.
Su testimonio, que suma millones de interacciones en redes sociales, ha abierto un espacio de conversación que conecta con el de otros artistas y personalidades que, durante años, han intentado normalizar el TDAH.
De todas las edades y condiciones
El trastorno, que es una afección de la que no se conocen sus causas con demasiada claridad -aunque sí se sabe que intervienen factores genéticos y ambientales-, afecta a personas de todas las edades y condiciones.
Y aunque a menudo se asocia a dificultades escolares o laborales, múltiples ejemplos muestran que puede convivir con carreras de enorme éxito.
Actores y presentadores
Jim Carrey
El actor canadiense ha contado que en su infancia fue diagnosticado de TDAH.
Su hiperactividad y creatividad desbordante se convirtieron en parte esencial de su estilo, y su energía inagotable y su necesidad constante de movimiento fueron canalizadas a través de la actuación, convirtiéndolo en un icono de la comedia.
Will Smith
Smith explica que, desde joven, mostró una constante inquietud y dificultades para mantener la atención, pero también que esa energía fue clave para impulsarlo en su carrera musical y cinematográfica.
Jennifer Lawrence
Lawrence recuerda que de niña era tan hiperactiva, curiosa e inquieta que la apodaban “nitro”, apócope de nitroglicerina (explosivo muy inestable).
Ryan Gosling
Ryan Gosling, protagonista de la oscarizada 'La La Land', fue diagnosticado en la infancia, siendo incapaz de leer y sufriendo episodios de bullying.'
Sylvester Stallone
Stallone, por su parte, fue expulsado de más de 14 centros escolares debido a su comportamiento hiperactivo.
El presentador confiesa que, desde pequeño, fue un niño hiperactivo sin diagnosticar, lo que le llevó a entrar en un mundo complicado.
Músicos
Justin Timberlake
El cantante padece TDAH y trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), asegurando que su perfeccionismo y capacidad para concentrarse en múltiples proyectos están ligados a esta condición.
Solange Knowles
Ha explicado que su creatividad musical está directamente influida por su diagnóstico, gracias a la energía que desarrolla sobre el escenario.
Justin Bieber
El artista asegura que lleva varios años luchando y conviviendo con el TDAH, recibiendo clases especiales para continuar con sus estudios de forma adecuada.
Nelly Furtado
La cantante describió su mente como si fuera a 200 por hora, lo que la llevó a establecer rutinas estrictas para mantener el foco creativo.
Manu Tenorio
El sevillano ha explicado que utiliza listas, horarios y descansos para sostener su trabajo musical.
Pau Donés
El líder de Jarabe de Palo, que murió en 2020, explicó que "veía cosas que los demás no veían y escuchaba cosas que los demás no escuchaban", una sensibilidad que convirtió en música.
Dani Martín
El músico recuerda: “Me costaba un montón centrarme en los estudios, me dispersaba muchísimo”, pero aprendió a canalizarlo con apoyo familiar.
Deportistas: hiperactividad convertida en disciplina
Michael Phelps
Diagnosticado a los 9 años, el nadador explica que la natación le proporcionó estructura: canalizó su energía gracias a su rutina, cuidado del sueño y entrenamiento duro.
Una profesora llegó a decirle que nunca lograría nada importante, pero acabó convirtiéndose en uno de los deportistas más laureado de la historia.
Simone Biles
La gimnasta declara públicamente que sufre la enfermedad y deja claro que no tiene nada de lo que avergonzarse por tener TDAH. Explica que el tratamiento forma parte habitual de su vida desde niña.
Usain Bolt
El velocista tuvo una infancia complicada por ser un adolescente muy inquieto, pero encontró en la velocidad una forma de canalizar su energía.
Michael Jordan
Profesores y médicos aseguraron que, debido a su falta de concentración, no tendría éxito; hoy es considerado uno de los mejores deportistas de la historia.
Fernando Verdasco
El tenista llegó a ser sancionado al olvidarse del justificante que acreditaba su medicación por TDAH en un control antidopaje.
Empresarios
Richard Branson
El fundador de Virgin sufre hiperactividad desde niño y fue un estudiante problemático, pero asegura que su éxito se debe a su capacidad para pensar de manera no convencional y su energía inagotable. Recalca siempre la importancia del apoyo de su esposa Joan, un pilar durante más de 50 años.
Steve Jobs
El cofundador de Apple, que falleció en 2011, padecía TDAH y tuvo dificultades escolares, pero su creatividad y visión revolucionaron la tecnología moderna.
Bill Gates
Fue un niño extremadamente curioso que hacía un montón de preguntas, y aunque dejó Harvard debido al TDAH, fundó Microsoft y cambió la historia de la informática.
Tommy Hilfiger
Ha contado cómo usa procesos simples, rutinas y equipos complementarios para manejar su TDAH.
Ingvar Kamprad (Ikea)
El sueco, que falleció en el 2018, simplificó procesos, instrucciones y hasta nombres de productos como estrategia para gestionar su mente inquieta.
Escritores y artistas
Edgar Allan Poe
Aunque nunca fue diagnosticado, sus biografías apuntan a una mente en constante ebullición, compatible con comportamientos propios del TDAH.
Leonardo da Vinci
Historiadores sugieren que su tendencia a iniciar múltiples proyectos y su curiosidad inagotable encajan con los patrones del trastorno.
Agatha Christie
Llamada 'la lenta' de la familia, padecía dislexia y TDAH, pero fue una de las autoras más influyentes del género policiaco.
Walt Disney
Sufría graves problemas de concentración y fue considerado raro por sus compañeros. A pesar de ello, construyó uno de los imperios creativos más potentes del mundo.
Daniel Radcliffe
Diagnosticado de niño, utilizó el teatro como vía para mejorar la confianza y la concentración.
Kit Harington
El actor habló de su dificultad para concentrarse y de cómo el teatro y 'Juego de tronos' lo obligaron a establecer límites y rutinas estrictas.
Un diagnóstico que puede convertirse en fortaleza
El TDAH puede aportar ventajas reales cuando se maneja adecuadamente:
- Creatividad explosiva: muchas personas con TDAH abordan problemas desde perspectivas innovadoras.
- Alta energía: la hiperactividad bien canalizada puede ser clave en deportes, artes escénicas o negocios.
- Resiliencia: superar dificultades fortalece la determinación y la capacidad de adaptación.
Como demuestra Rosalía, junto a Michael Phelps, Simone Biles, Jim Carrey o Richard Branson, el TDAH no define el éxito. Lo importante es reconocerlo, comprenderlo y apoyarlo con las herramientas adecuadas.
