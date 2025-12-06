Rosalía reabre el debate sobre el TDAH al compartir su experiencia: otras 29 figuras públicas también conviven con el trastorno

La reciente revelación de Rosalía de que sufre Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) ha vuelto a situar este trastorno neuropsiquiátrico en el centro del debate público.

La artista catalana, una de las figuras musicales más influyentes del panorama internacional, ha visibilizado cómo convive con una condición que, según explica, influye en su manera de crear, de trabajar y de organizar su vida.

Su testimonio, que suma millones de interacciones en redes sociales, ha abierto un espacio de conversación que conecta con el de otros artistas y personalidades que, durante años, han intentado normalizar el TDAH.

De todas las edades y condiciones

El trastorno, que es una afección de la que no se conocen sus causas con demasiada claridad -aunque sí se sabe que intervienen factores genéticos y ambientales-, afecta a personas de todas las edades y condiciones.

Y aunque a menudo se asocia a dificultades escolares o laborales, múltiples ejemplos muestran que puede convivir con carreras de enorme éxito.

Actores y presentadores

El actor estadounidense Jim Carrey posa para fotografías durante una proyección de gala de 'Sonic the Hedgehog' en el centro de Londres, Gran Bretaña, el 30 de enero de 2020. / WILL OLIVER / EFE

El actor canadiense ha contado que en su infancia fue diagnosticado de TDAH.

Su hiperactividad y creatividad desbordante se convirtieron en parte esencial de su estilo, y su energía inagotable y su necesidad constante de movimiento fueron canalizadas a través de la actuación, convirtiéndolo en un icono de la comedia.

Smith explica que, desde joven, mostró una constante inquietud y dificultades para mantener la atención, pero también que esa energía fue clave para impulsarlo en su carrera musical y cinematográfica.

La actriz Jennifer Lawrence, en una escena de ‘Die my love’ / NANDO SALVÀ

Lawrence recuerda que de niña era tan hiperactiva, curiosa e inquieta que la apodaban “nitro”, apócope de nitroglicerina (explosivo muy inestable).

El actor Ryan Gosling llega al estreno europeo de la película "Fall Guy" en Berlín, Alemania, el viernes 19 de abril de 2024. / Associated Press/LaPresse / LAP

Ryan Gosling, protagonista de la oscarizada 'La La Land', fue diagnosticado en la infancia, siendo incapaz de leer y sufriendo episodios de bullying.'

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone en la película de Julius Avery "Samaritan" / Metro Goldwyn Mayer Pictures / EFE

Stallone, por su parte, fue expulsado de más de 14 centros escolares debido a su comportamiento hiperactivo.

Pablo Motos

El presentador de El Hormiguero Pablo Motos. / Fernando Alvarado / EFE

El presentador confiesa que, desde pequeño, fue un niño hiperactivo sin diagnosticar, lo que le llevó a entrar en un mundo complicado.

Músicos

La estrella del pop estadounidense Justin Timberlake (C) llega al Tribunal de Justicia de Sag Harbor Village en Sag Harbor, Nueva York, Estados Unidos, el 13 de septiembre de 2024. / PETER FOLEY / EFE

El cantante padece TDAH y trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), asegurando que su perfeccionismo y capacidad para concentrarse en múltiples proyectos están ligados a esta condición.

Solange Knowles

La cantante estadounidense Solange Knowles se presenta durante la presentación de la colección Primavera/Verano 2020 para hombre y mujer de Humberto Leon y Carol Lim para Kenzo durante la Semana de la Moda de París, en París, Francia, el 23 de junio de 2019. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Ha explicado que su creatividad musical está directamente influida por su diagnóstico, gracias a la energía que desarrolla sobre el escenario.

El cantante canadiense Justin Bieber, en una imagen de archivo. / GIORGIO BENVENUTI / EFE

El artista asegura que lleva varios años luchando y conviviendo con el TDAH, recibiendo clases especiales para continuar con sus estudios de forma adecuada.

Nelly Furtado

Nelly Furtado se presenta durante la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus en Vancouver, Columbia Británica, el sábado 8 de febrero de 2025. / Associated Press/LaPresse / LAP

La cantante describió su mente como si fuera a 200 por hora, lo que la llevó a establecer rutinas estrictas para mantener el foco creativo.

Manu Tenorio

Manu Tenorio, cantante español, en una imagen de archivo / Daniel Gonzalez / GTRES

El sevillano ha explicado que utiliza listas, horarios y descansos para sostener su trabajo musical.

Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo. / Europa Press

El líder de Jarabe de Palo, que murió en 2020, explicó que "veía cosas que los demás no veían y escuchaba cosas que los demás no escuchaban", una sensibilidad que convirtió en música.

Dani Martín, cantante español, en una imagen de archivo / GERMÁN MAYMO / Europa Press

El músico recuerda: “Me costaba un montón centrarme en los estudios, me dispersaba muchísimo”, pero aprendió a canalizarlo con apoyo familiar.

Deportistas: hiperactividad convertida en disciplina

Michael Phelps, nadador olímpico, en una foto de archivo de 2017 / LIONEL BONAVENTURE / AFP

Diagnosticado a los 9 años, el nadador explica que la natación le proporcionó estructura: canalizó su energía gracias a su rutina, cuidado del sueño y entrenamiento duro.

Una profesora llegó a decirle que nunca lograría nada importante, pero acabó convirtiéndose en uno de los deportistas más laureado de la historia.

La gimnasta Simone Biles en una foto de archivo / GEOFF STELLFOX / Getty Images via AFP

La gimnasta declara públicamente que sufre la enfermedad y deja claro que no tiene nada de lo que avergonzarse por tener TDAH. Explica que el tratamiento forma parte habitual de su vida desde niña.

El atleta jamaicano Usain Bolt en una imagen de archivo / HOW HWEE YOUNG / EFE

El velocista tuvo una infancia complicada por ser un adolescente muy inquieto, pero encontró en la velocidad una forma de canalizar su energía.

Fotografía de archivo del exjugador de baloncesto de la NBA Michael Jordan. / DANIEL DAL ZENNARO / EFE

Profesores y médicos aseguraron que, debido a su falta de concentración, no tendría éxito; hoy es considerado uno de los mejores deportistas de la historia.

El tenista español Fernando Verdasco, durante el partido del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó de 2023 / Alejandro García / EFE

El tenista llegó a ser sancionado al olvidarse del justificante que acreditaba su medicación por TDAH en un control antidopaje.

Empresarios

Richard Branson

Imagen de archivo de Richard Branson, a la izquierda, y Joan Templeman Branson aparecen en la Gala Pre-Grammy de Clive Davis 2016 / Associated Press/LaPresse / LAP

El fundador de Virgin sufre hiperactividad desde niño y fue un estudiante problemático, pero asegura que su éxito se debe a su capacidad para pensar de manera no convencional y su energía inagotable. Recalca siempre la importancia del apoyo de su esposa Joan, un pilar durante más de 50 años.

Steve Jobs

Steve Jobs, empresario americano, cofundador de Apple / Marcio Jose Sanchez / AP

El cofundador de Apple, que falleció en 2011, padecía TDAH y tuvo dificultades escolares, pero su creatividad y visión revolucionaron la tecnología moderna.

Bill Gates, empresario americano fundador de Microsoft. / Associated Press/LaPresse / LAP

Fue un niño extremadamente curioso que hacía un montón de preguntas, y aunque dejó Harvard debido al TDAH, fundó Microsoft y cambió la historia de la informática.

Tommy Hilfiger

El diseñador estadounidense Tommy Hilfiger en una imagen de archivo de 2020 / CLEMENS BILAN / EFE

Ha contado cómo usa procesos simples, rutinas y equipos complementarios para manejar su TDAH.

Ingvar Kamprad (Ikea)

El fundador de IKEA, Ingvar Kamprad, en una imagen de archivo de 2012 / JEAN-CHRISTOPHE BOTT / EFE

El sueco, que falleció en el 2018, simplificó procesos, instrucciones y hasta nombres de productos como estrategia para gestionar su mente inquieta.

Escritores y artistas

Edgar Allan Poe

Aunque nunca fue diagnosticado, sus biografías apuntan a una mente en constante ebullición, compatible con comportamientos propios del TDAH.

Leonardo da Vinci

Historiadores sugieren que su tendencia a iniciar múltiples proyectos y su curiosidad inagotable encajan con los patrones del trastorno.

Agatha Christie

Llamada 'la lenta' de la familia, padecía dislexia y TDAH, pero fue una de las autoras más influyentes del género policiaco.

Walt Disney

Sufría graves problemas de concentración y fue considerado raro por sus compañeros. A pesar de ello, construyó uno de los imperios creativos más potentes del mundo.

Daniel Radcliffe, actor inglés, en una imagen de archivo / DDG / DDG

Diagnosticado de niño, utilizó el teatro como vía para mejorar la confianza y la concentración.

Kit Harington

Kit Harington actuando en la serie Juego de Tronos / EPC_EXTERNAS

El actor habló de su dificultad para concentrarse y de cómo el teatro y 'Juego de tronos' lo obligaron a establecer límites y rutinas estrictas.

Un diagnóstico que puede convertirse en fortaleza

El TDAH puede aportar ventajas reales cuando se maneja adecuadamente:

Creatividad explosiva : muchas personas con TDAH abordan problemas desde perspectivas innovadoras.

: muchas personas con TDAH abordan problemas desde perspectivas innovadoras. Alta energía : la hiperactividad bien canalizada puede ser clave en deportes, artes escénicas o negocios.

: la hiperactividad bien canalizada puede ser clave en deportes, artes escénicas o negocios. Resiliencia: superar dificultades fortalece la determinación y la capacidad de adaptación.

Como demuestra Rosalía, junto a Michael Phelps, Simone Biles, Jim Carrey o Richard Branson, el TDAH no define el éxito. Lo importante es reconocerlo, comprenderlo y apoyarlo con las herramientas adecuadas.