Narcís Cardoner, jefe de Psiquiatría de Sant Pau: "Una persona con TOC tiene hasta un 78% de posibilidades de sufrir depresión"

El Trastorno Obsesivo Compulsivo, conocido por sus siglas TOC, está todavía envuelto en prejuicios y desatención, pese a que los sufre entre un 1% y un 4% de la población. La Asociación Toc Catalunya, en su tercer congreso sobre la enfermedad, ha puesto luz sobre esta dolencia incapacitante y sin una cura definitiva. El jefe de Psiquiatría del Hospital de Sant Pau, Narcis Cardoner, ha investigado como el TOC y la depresión a menudo van de la mano y, en este caso, dificultan la superación de ambos trastornos. En concreto, una persona con TOC tiene entre un 63% y un 78% de posibilidades de sufrir depresión.

Es más, la depresión es el trastorno que más se asocia al de las obsesiones y compulsiones. Y la coexistencia aumenta con la edad. "Un trastorno nutre al otro, uno empeora al otro -detalla Cardoner- y, por ejemplo, en un TOC, cuando aparecen síntomas depresivos, la obsesión empeora". Lo síntomas son más severos, hay más riesgo de suicido y más deterioro funcional y peor calidad de vida. Los síntomas depresivos, en definitiva, pueden predecir que el TOC empeora. Y, al revés, también empeora una depresión en la que aparecen síntomas obsesivos.

¿Por qué este trastorno doble?

Existen factores como la ansiedad en ambos casos, el impacto del TOC en la vida diaria (que puede generar, como afirma Cardoner, la idea de claudicar), pero también cuestiones de personalidad (las personalidades más neuroticistas, inestables y perfeccionistas tienen más riesgo) y biológicos.

Las obsesiones del TOC vinculadas a autodesvalorizarse, sentir culpa, o las asociaciones de ideas que no responden a nada externo y, por tanto, son más incontrolables, y que tienen que ver con la agresión, el sexo o la religión, se asocian también con el mayor riesgo de depresión. O las obsesiones sin compulsiones en la conducta.

También existe un factor de desgaste emocional en quien sufre el TOC. "Como en cualquier tipo de sufrimiento crónico, acabas claudicando, como la artrosis, porque convivir con un malestar acaba provocando que claudiques", explica basándose en su experiencia clínica. "A veces es sorprendente -describe- como al aparecer una depresión surgen síntomas obsesivos, y al tratar la depresión desaparece todo, intuyo que en este debut doble se intuyen componentes más biológicos".

En cuanto a la biología, a nivel genético hay coexistencia pero en este caso el TOC se asocia más a otros trastornos como la anorexia o el síndrome de Tourette. Existen también estudios neuroendocrinos que demuestran una coexistencia entre depresión y TOC, y se ve que los sistemas de respuesta al estrés están más alterados. "Empezamos a entender biológicamente cómo estos dos trastornos coexisten", detalla el psiquiatra.

Cómo actuar

"Debemos abordar ambas patologías, cuando van juntas, no olvidar ninguna de las dos; tenemos la ventaja de que los tratamientos, sobre todo los farmacológicos, son comunes, son los antidepresivos", explica Cardoner, que añade que la diferencia es que con el TOC hacen falta a menudo dosis más altas del medicamento serotoninérgico.

Los profesionales reclaman abordar cuanto antes el TOC porque a menudo pasan años durante los cuales el paciente no pide ayuda durante hasta diez años, por vergüenza, pese a que se trata de un trastorno muy invalidante.

"La mayor parte de guías clínicas determinan que la primera línea de tratamiento del TOC es la psicoterapia, sobre todo la de tipo conductual, también la de exposición y prevención la respuesta -que no es efectiva en la clínica depresiva-, que es efectiva cuando hay rituales muy claros en el trastorno, y comenzar por esta terapia es bueno", detalla el psiquiatra. De otro modo, el mindfulness puede actuar a los casos de ideación en los que no hay rituales, añade.