La alerta del psicoterapeuta Luis Muiño: "El gran problema del mundo moderno es la falta de un vínculo sano"

Luis Muiño, psicoterapeuta y divulgador, ha participado recientemente en el pódcast 'La fórmula', donde reflexiona sobre la transformación de las relaciones en la actualidad. El especialista apunta a un diagnóstico claro: el mayor malestar psicológico actual proviene de la desconexión emocional.

El experto advierte de lo que considera "el gran problema del mundo moderno": la imposibilidad de construir vínculos afectivos verdaderos y de confianza, y sostiene que detrás de muchos de los problemas que llegan a consulta -ansiedad, estrés, crisis de pareja o sentimientos de vacío- subyace esta carencia. "En realidad, la falta de un vínculo sano, en el que te puedas apoyar de una persona que se convierta de alguna manera en tu patio de recreo, en una persona con la que puedas, por ejemplo, sentirte vulnerable. Eso creo que es el gran problema del mundo moderno”, afirma.

Según el especialista, no importa si hablamos de conflictos laborales, familiares o de pareja: muchas veces esa dificultad de fondo tiene que ver con no tener a nadie en quien confiar, con quien compartir de verdad; no solo como pareja, sino como amigo, compañero, vínculo seguro. "Y fíjate que a lo mejor me llegan las terapias, lo que me cuenta el paciente, las demandas y parece que son otra cosa. Oye, que tengo un jefe psicópata, ok, hablamos de esto. El jefe me tiene así luego. Además llego a casa, se lo cuento a mi pareja y ni me escucha ni me entiende, a lo mejor ese es el problema y poco a poco acabamos hablando de amor."

Es decir: a menudo lo que comienza como una consulta relacionada con trabajo, estrés o relaciones difíciles, termina señalando un déficit más profundo: la ausencia de un vínculo nutritivo, protector, donde sentirse auténtico.

"Cada vez la cultura es más egocéntrica, más narcisista"

El especialista considera que el contexto social actual está erosionando la empatía: "Cada vez la cultura es más egocéntrica, más narcisista. Las conversaciones consisten en esperar a que el otro acabe de hablar para decir lo tuyo. Hay menos empatía real, trato de ver las cosas desde tu punto de vista, desde lo que a ti te importa, desde lo que a ti te mueve. Y por supuesto hay menos atención plena. Hacia los demás, o sea, la atención está siempre metida en nosotros mismos. Eso yo creo que es el gran tema del mundo actual."

Ese individualismo creciente —sostiene— genera personas conectadas superficialmente, rodeadas de estímulos, pero emocionalmente solas e incomunicadas.

La crisis de la pareja: "No conseguir un vínculo nutritivo, una comunión de almas"

Muiño advierte que muchas personas hoy no logran relaciones profundas o se resignan a vínculos insatisfactorios. "Alguien que no consigue una pareja real. Personas que están en vínculos tóxicos que les cuesta dejar y nunca consiguen una pareja real. […] Gente que es single pero no quiere serlo, está buscando realmente pero no encuentra y luego gente que se ha conformado con parejas que no les dan lo que tendría que dar una pareja. No conseguir un vínculo sano, un vínculo nutritivo, un vínculo que te haga sentir esa especie de comunión de almas."

Este diagnóstico no se limita a quienes han sufrido desengaños amorosos: también incluye a quienes se sienten solos incluso sin pareja, atrapados en un contexto en el que "la pareja" ya no ofrece lo que ofrecía antes.

Un modelo de pareja que ya no funciona

Muiño recuerda que, antiguamente, la pareja "rentaba": descendencia, seguridad sexual, herencias, posesiones compartidas - factores que mantenían el vínculo. Pero hoy, esos incentivos han perdido peso, y lo que queda es la necesidad de un vínculo emocional genuino.

Para él, muchas de las dinámicas de pareja clásicas -idealización, dependencia, adicción, posesión- son precisamente parte del problema actual. "Por motivos hormonales las parejas funcionaban por adicción, por idealización del otro … y por posesión … Estas tres cosas creo que tienen que desaparecer en el mundo moderno para que funcione."

Muiño dice además que ese paradigma anticuado se mantiene en muchas generaciones adultas, mientras que las nuevas generaciones rechazan ese modelo. "A los jóvenes seguimos diciéndoles que la pareja consiste en esto … Si yo soy una persona de 18, 20 años y me dicen 'oye mira, a ver cuándo te echas novio o novia'. ¿Qué significa esto? … Es decir, me voy a inventar lo que quiero … No voy realmente a profundizar en esa persona … Simplemente a ver si cumple mis paradigmas … Claro, si no los cumple, me voy a decepcionar … Además, una persona que me va a crear celos … porque yo voy a intentar poseerla … Si yo soy muy joven … digo, oye, va a ser que no."

Y ese cambio cultural -con personas que rechazan o desconfían del paradigma tradicional-, combinado con la incapacidad de construir nuevos modelos, conduce a cada vez más soledad, inseguridad afectiva y relaciones vacías.

Un desafío social y emocional de nuestro tiempo

La conclusión de Muiño de los dos primeros episodios es clara: la sociedad contemporánea debe repensar sus formas de relacionarse. No se trata de volver a modelos antiguos, sino de construir vínculos emocionales profundos basados en empatía, vulnerabilidad y apoyo mutuo.

En un contexto de creciente individualismo, de relaciones superficiales, de hogares unipersonales, de parejas inestables o ausentes, el riesgo es una crisis emocional colectiva: más soledad, más ansiedad, más desprotección emocional.

Si queremos sortearla, - como señala el terapeuta - quizá sea necesario un cambio cultural profundo: recuperar la capacidad de escuchar, de conectar, de acompañar, de crear vínculos verdaderos que nos sostengan en la complejidad del mundo moderno.