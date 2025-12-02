Soy psicólogo y así detecto que alguien está sanando

Una de las señales más claras de que una persona está sanando no tiene que ver con lo que dice, sino con cómo se relaciona con su mundo interno. Desde el enfoque terapéutico conocido como Internal Family Systems (IFS), sabemos que la mente humana no es un bloque único, sino un sistema formado por partes internas diversas. Estas partes pueden estar en conflicto entre sí, protegerse mutuamente o incluso sabotearse cuando hay heridas no resueltas.

Cuando una persona comienza a sanar, empieza a reconocer estas partes sin juzgarlas. Ya no se dice "soy un desastre por sentir esto", sino "hay una parte de mí que se siente asustada". Esta capacidad de observar el propio estado emocional sin identificarse por completo con él es un indicador clave de progreso. La persona empieza a hablar desde un lugar distinto: más comprensivo, menos reactivo. La crítica interna se suaviza, y las emociones antes desbordantes se vuelven mensajes comprensibles.

Este cambio no significa ausencia de conflicto, sino una nueva forma de gestionarlo. Donde antes una parte impulsiva tomaba el control sin aviso, ahora la persona puede notar su presencia, entender qué necesita y decidir cómo responder. Esta mediación interna, liderada desde lo que en IFS se llama el "Self", es una de las transformaciones más profundas en el proceso terapéutico. Aparece una mayor capacidad de pausa, una especie de testigo interno que observa sin reaccionar automáticamente.

Cuando las personas dejan de definirse por sus estados emocionales transitorios y empiezan a verse como un sistema más amplio, su narrativa interna cambia. Esto también se observa en la forma en que se refieren a su historia personal: ya no como una secuencia de fracasos o dolores, sino como una trayectoria en la que cada parte cumplió un papel adaptativo. Comprender esto aporta dignidad incluso a los episodios de mayor sufrimiento.

Reconocer las intenciones positivas de cada parte

Otra señal inequívoca de sanación es cuando alguien empieza a comprender que incluso sus partes más problemáticas actúan con una intención positiva. Lo que al principio se ve como un "autosabotaje", con el tiempo revela su función protectora. La parte que evita compromisos, por ejemplo, quizá está cuidando de una herida de rechazo no resuelta. La que reacciona con ira está poniendo un límite que no se pudo poner en el pasado.

Este reconocimiento no implica justificar comportamientos dañinos, sino entender de dónde vienen. Es una forma de humanizar la propia experiencia interna, de verla como una red de intentos de supervivencia. Ralph De La Rosa insiste en que estas partes tienen un origen sabio: hicieron lo mejor que pudieron con los recursos disponibles en su momento. Cuando esto ocurre, el lenguaje con el que la persona se refiere a sus emociones también cambia: del juicio a la curiosidad, del rechazo al entendimiento.

Cuando alguien logra decir "entiendo por qué esta parte actúa así", aunque no comparta del todo su reacción, está demostrando una integración emocional significativa. Esa comprensión abre la puerta a nuevas formas de responder, más alineadas con sus valores actuales y no solo con respuestas automáticas heredadas del pasado. Es un punto de inflexión en cualquier proceso terapéutico.

Este cambio también permite una mayor compasión hacia los demás. Quien ha aprendido a escuchar a sus partes sin condenarlas, suele ser más capaz de hacer lo mismo con las reacciones ajenas. La sanación interna, en ese sentido, tiene un efecto expansivo: mejora no solo la relación con uno mismo, sino también con el entorno.

Usar la autocompasión como lenguaje interno

Si hay una herramienta que transforma radicalmente la relación con nuestras partes internas, es la autocompasión. Cuando alguien empieza a dirigirse a sí mismo con ternura, incluso ante emociones incómodas, sabemos que algo importante está cambiando. Ya no se trata solo de entender lo que ocurre, sino de acompañarse emocionalmente en ese proceso.

Este cambio es evidente cuando la persona deja de forzarse a "estar bien" y empieza a preguntarse: "¿Qué necesito ahora mismo?". Las partes críticas pierden fuerza, y las partes más vulnerables pueden emerger con menos miedo. En lugar de intentar suprimir la ansiedad o la tristeza, la persona empieza a ofrecerse apoyo interno: una respiración lenta, una palabra amable, una pausa consciente. Este tipo de acompañamiento transforma el diálogo interno en una fuente de contención.

El psicoterapeuta Ralph De La Rosa, en su libro "Superar el trauma", destaca que cuando la autocompasión entra en escena, todo en nuestro interior comienza a cambiar de forma. Las partes heridas se sienten vistas, y las partes protectoras aprenden que ya no tienen que estar siempre en alerta. Según explica, cuando se crea un entorno interno suficientemente amable y seguro, las partes críticas se relajan y permiten que emerjan emociones más genuinas y sanadoras.

Este principio no solo tiene efectos emocionales, sino también corporales. Se observa una disminución de la tensión muscular, un cambio en la respiración y una mayor capacidad de descanso. El sistema nervioso comienza a salir del modo de supervivencia y a explorar un estado más seguro, más disponible para el placer y el vínculo.

La presencia del Self: calma, claridad y coherencia

El modelo IFS propone que, más allá de nuestras partes internas, existe un núcleo de identidad que no está fragmentado: el Self. Este Self no es una parte más, sino la conciencia compasiva que puede liderar el sistema interno. Cuando una persona está en contacto con su Self, lo notamos: hay calma, hay claridad, hay coherencia entre lo que siente, piensa y hace.

Detectar esta presencia no requiere pruebas complejas. Basta observar cómo alguien empieza a responder en lugar de reaccionar. Cómo puede hablar de su dolor sin perderse en él. Cómo escucha sus partes más temidas con interés genuino, sin juzgar. El Self aparece cuando hay espacio para todas las emociones, pero ninguna toma el control absoluto. Esta capacidad de integración es uno de los signos más nítidos de madurez emocional.

Desde el Self, las decisiones ya no se toman por miedo, urgencia o necesidad de agradar. Se toman con discernimiento, incluso si implican frustrar expectativas ajenas. Esto se traduce en elecciones más alineadas con el propio bienestar, y en una mayor capacidad de sostener esas elecciones sin culpa. Como señala De La Rosa, cuando el Self lidera, la persona no necesita dominar a sus partes, sino escucharlas con firmeza amable.

En el trabajo terapéutico, ver emerger al Self es uno de los momentos más significativos. Es entonces cuando la persona deja de ser rehén de sus partes y empieza a ser su propia líder interna. Las decisiones se toman desde un lugar de integridad, no de miedo. La persona se vuelve capaz de cuidar de sus partes en lugar de pelear con ellas. Esa es una de las mayores evidencias de que alguien está sanando.

La sanación como reconciliación interna

Sanar no es eliminar lo que duele, ni alcanzar un estado permanente de paz. Es, sobre todo, aprender a relacionarse de otra manera con lo que una siente. Es dejar de huir de las partes heridas y empezar a escucharlas. Es reconocer que incluso las reacciones más complejas tienen un origen comprensible y una necesidad por descubrir.

Cuando acompaño a alguien en terapia y observo que empieza a nombrar sus partes, a hablarles con respeto, a escuchar lo que necesitan, sé que está avanzando. La sanación no siempre se nota en grandes cambios externos, pero sí se percibe en esa transformación silenciosa que ocurre cuando una persona empieza a habitarse con menos juicio y más amabilidad.

El proceso puede ser lento, lleno de retrocesos y dudas. Pero cada vez que una persona se detiene a escuchar una parte interna en vez de pelear con ella, está fortaleciendo el vínculo con su Self. Y desde ahí, es posible reconstruir no solo el bienestar individual, sino también una forma más consciente y sana de estar en el mundo. Porque la sanación no es un destino, sino una forma diferente de caminar por la vida, en compañía de todas nuestras partes.

* Ángel Rull, psicólogo.