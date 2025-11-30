Apego infantil
Rafa Guerrero, psicólogo: "Si mamá y papá somos responsivos con nuestros hijos, seremos capaces de generar esa confianza y esa seguridad que todos necesitamos en esta vida"
El experto recomienda que los padres estén presentes y acompañen emocionalmente a los niños desde los primeros años
¿Atender a tu hijo o dejarle llorar? Rafa Guerrero, psicoterapeuta, aclara las dudas: "Es una aberración..."
Rafa Guerrero, psicólogo: “La sobreprotección ocurre cuando el padre o la madre se dejan guiar por sus propios miedos infantiles”
Cloe Bellido
El psicólogo Rafa Guerrero publica de forma periódica consejos en TikTok sobre crianza y educación de los niños.
En esta ocasión, el experto ha puesto sobre la mesa la importancia del apego en la infancia.
Guerrero describe cuatro estilos de apego -seguro, evitativo, ansioso-ambivalente y desorientado- y advierte de sus efectos a largo plazo en el desarrollo emocional de los más pequeños.
Los estilos de apego
En el caso del apego seguro, Guerrero explica que los padres deben estar presentes, conectar con el menor, sintonizar con él y "dar respuestas adecuadas y respetuosas a sus necesidades".
Cada vez que el niño experimenta una emoción, como miedo o rabia, se la validan, le ayudan y le acompañan en ese proceso emocional.
Esta forma de apego, subraya, facilita que el niño crezca con la confianza y seguridad necesarias para la vida. "Si mamá y papá somos responsivos con nuestros hijos, seremos capaces de generar esa confianza y esa seguridad que todos necesitamos en esta vida", asegura.
Por el contrario, el apego evitativo se manifiesta cuando los progenitores evitan la dimensión emocional: no conectan con sus hijos ni validan sus emociones, e incluso llegan a descalificarlas con frases como “no llores” o “no te enfades por esa tontería”. Esto impide que el niño aprenda a identificar y gestionar sus sentimientos.
El apego ansioso-ambivalente aparece cuando la respuesta de los padres es impredecible: algunas veces atentos, otras ausentes. Esa inconsistencia genera en el menor inseguridad, ansiedad, inquietud y dificultades para controlar sus emociones.
Finalmente, el apego desorientado es, según Guerrero, el más dañino. En estos casos, los niños crecen sin un referente emocional estable, en entornos posiblemente traumáticos, con alto estrés o incluso maltrato, lo que puede marcar gravemente su salud mental futura.
Puede deberse a que los padres también arrastran experiencias traumáticas que aún no han podido resolver.
Con su mensaje en TikTok, Rafa Guerrero quiere transmitir que la forma de relacionarnos desde los primeros meses de vida no es solo una cuestión educativa, sino la base del bienestar psicológico y la estabilidad emocional durante toda la vida.
