Olvida todo lo que has aprendido sobre ser fuerte: esto es lo que verdaderamente es

Desde muy pequeño, y como le ocurre a muchas personas, aprendí que ser fuerte era sinónimo de resistir sin que se te note. De no llorar, de seguir adelante aunque algo doliera, de no molestar con lo que sentías. Crecí rodeado de mensajes que reforzaban esa visión: "aguanta", "no muestres debilidad", "tienes que poder solo". Como psicólogo, no tardé en darme cuenta de que esa idea de fortaleza que me había sido transmitida, y que también reforcé en mí mismo, era más una forma de desconexión emocional que una auténtica habilidad para sostener la vida.

La fortaleza, en el imaginario colectivo, suele estar ligada al control, a la invulnerabilidad, a la imagen de alguien que no se desmorona nunca. Pero lo cierto es que, detrás de esa fachada, muchas veces hay miedo, aislamiento y una gran dificultad para pedir ayuda. Con el tiempo, comprendí que esa supuesta fuerza no me protegía: me estaba dejando solo en los momentos en que más necesitaba apoyo.

Esta idea de fortaleza no es inocente ni individual. Está profundamente arraigada en nuestra cultura, especialmente en sociedades que valoran el rendimiento, la autosuficiencia y la productividad por encima del bienestar emocional. El precio de sostener esa máscara puede ser muy alto: ansiedad, bloqueo afectivo, dificultad para conectar con otros o incapacidad para reconocer las propias necesidades.

En consulta, veo con frecuencia cómo esta visión distorsionada de la fuerza emocional genera un malestar profundo. Personas que se sienten fracasadas por necesitar ayuda, que se avergüenzan por llorar o que llevan años acumulando tensiones sin permitirse una pausa. Y es que cuando confundimos fortaleza con represión, terminamos desconectándonos no solo del dolor, sino también de la capacidad de sanarlo.

Lo que nadie te dice: la fuerza auténtica también llora

Una de las revelaciones más importantes de mi carrera fue entender que la fortaleza real no está en evitar las emociones, sino en poder sostenerlas sin negarlas. Que no hay nada más fuerte que una persona que se permite sentir y seguir adelante, no a pesar de su vulnerabilidad, sino con ella a cuestas.

La verdadera fortaleza emocional no se mide en la cantidad de lágrimas que reprimes, sino en tu capacidad para estar presente cuando algo duele. En acompañarte con honestidad, en sostenerte con dignidad incluso cuando te tiemblan las certezas. Es la fuerza de quien se atreve a parar, a escuchar(se), a reconocer que no puede con todo y, aun así, sigue adelante con lo que tiene.

Aprendí que llorar no era un signo de debilidad, sino una forma de liberar lo que el cuerpo ya no podía sostener en silencio. Que expresar miedo no me hacía menos válido, sino más humano. Que decir "no puedo solo" no era rendirse, sino abrir la puerta a lo relacional, a lo compartido, a lo que en última instancia nos permite vivir con menos peso.

Este tipo de fortaleza no es espectacular ni heroica. No aparece en las películas ni en los discursos motivacionales. Es silenciosa, cotidiana, muchas veces invisible. Es la fuerza de alguien que se levanta tras una caída sin fingir que no dolió. Que se atreve a contar lo que siente aunque le tiemble la voz. Que decide cuidarse antes de llegar al límite.

Y es, precisamente por eso, una de las formas más profundas de coraje emocional que existen.

Dejar de fingir para empezar a vivir con más verdad

Durante años, creí que ser fuerte era "que no se me notara". Que podía estar roto por dentro, pero mientras siguiera funcionando hacia afuera, todo estaba bajo control. Esa estrategia me funcionó durante mucho tiempo, pero a un precio muy alto: la desconexión de lo que realmente sentía. En lugar de gestionar las emociones, aprendí a ignorarlas. En lugar de pedir ayuda, aprendí a endurecerme.

Con el tiempo, comprendí que esa versión de mí que quería parecer invulnerable no solo me alejaba de los demás, sino también de mí mismo. Empecé a cuestionarme: ¿a quién le estoy demostrando que puedo con todo? ¿De qué me sirve sostener esta imagen si por dentro me estoy apagando? Y, sobre todo: ¿qué pasaría si mostrara lo que siento en lugar de esconderlo?

Este proceso no fue inmediato ni cómodo. Implicó reconocer muchas capas de autoengaño, romper con mandatos internalizados y revisar profundamente mi forma de entender el autocuidado. Pero también fue uno de los pasos más liberadores que he dado: dejar de fingir fuerza para empezar a vivir con más verdad.

Hoy, como psicólogo, acompaño a muchas personas en ese mismo recorrido. Personas que han sostenido tanto que ya no pueden más. Que han sido referentes para todos, pero se han abandonado a sí mismas. Y que, cuando por fin se permiten soltar, descubren una fuerza mucho más genuina: la de quienes eligen cuidarse sin justificarse, sostenerse sin exigirse y vivir sin esconder lo que sienten.

La fortaleza como flexibilidad, no como rigidez

Uno de los cambios más importantes que hice en mi forma de entender la fortaleza fue dejar de verla como rigidez para empezar a verla como flexibilidad. No es fuerte quien nunca se quiebra, sino quien sabe cómo recomponerse. No es fuerte quien lo aguanta todo, sino quien sabe hasta dónde puede llegar sin romperse por dentro.

La rigidez emocional, lejos de protegernos, nos hace más vulnerables al sufrimiento. Cuando nos empeñamos en mantener una imagen de control absoluto, cualquier situación que lo ponga en duda se vive como una amenaza. En cambio, cuando cultivamos la flexibilidad, podemos adaptarnos, pedir ayuda, cambiar de opinión o tomar un respiro sin sentir que estamos fallando.

Este tipo de fortaleza tiene mucho que ver con la capacidad de autorregulación emocional, con la conciencia de los propios límites y con la disposición a tratarnos con amabilidad en lugar de exigencia. Y aunque no suele enseñarse en ninguna parte, es una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar para vivir con mayor salud mental.

Ser fuerte, desde esta mirada, es permitirse sentir sin que eso nos destruya. Es reconocer el dolor sin dramatizarlo, y el miedo sin paralizarse. Es seguir avanzando sabiendo que no estamos solos, que pedir ayuda no resta valor, y que el cuidado propio no es un lujo, sino una necesidad básica.

He visto cómo esta forma de fortaleza transforma vidas. Cómo personas que se creían "débiles" por necesitar contención, descubren que ese gesto es el inicio de su verdadero empoderamiento. Porque no hay mayor libertad que dejar de fingir, y no hay mayor fuerza que aceptar que no siempre podemos con todo.

Redefinir la fuerza para sanar

Hoy sé que todo lo que aprendí sobre ser fuerte estaba incompleto. Que lo que me vendieron como fortaleza era, en realidad, una forma de invisibilizar el dolor. Que ser fuerte no es resistir sin pausa, sino saber cuándo parar. No es callar lo que duele, sino aprender a decirlo. No es aparentar que todo está bien, sino construir vínculos donde podamos mostrarnos tal como somos.

La verdadera fortaleza no vive en el silencio ni en la autoexigencia. Vive en la autenticidad, en la coherencia interna, en la capacidad de habitarse con verdad. Y eso no se logra desde la dureza, sino desde la valentía de mirar hacia dentro y quedarse ahí, sin huir.

Olvidar lo que nos enseñaron sobre la fuerza puede dar vértigo, pero también abre un espacio inmenso para empezar a vivir con más ligereza, más conexión y más paz. Porque cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos, cuando dejamos de fingir lo que no somos, aparece una fuerza distinta: una que no grita, pero sostiene. Que no necesita imponerse, pero permanece. Que no exige perfección, pero ofrece presencia.

Y esa, al menos para mí, es la fuerza que merece la pena cultivar.

* Ángel Rull, psicólogo.