Este es mi truco favorito para que tu mente deje de castigarte por sentir

Durante mucho tiempo, incluso como psicólogo, viví bajo una idea profundamente arraigada: que ciertas emociones eran un signo de debilidad. La tristeza, la vulnerabilidad, el miedo o la duda no solo me incomodaban, sino que me hacían sentir defectuoso. Como si sentir intensamente fuera una amenaza para mi estabilidad o una prueba de que algo estaba mal en mí. Esta actitud hacia el mundo emocional no era casual. Había aprendido, como muchas personas, a interpretar mis emociones como algo que debía ser contenido, racionalizado o, directamente, eliminado.

Esta visión está profundamente ligada a cómo socialmente se nos educa. Desde pequeños, recibimos mensajes como "no llores", "no te pongas así", "tienes que ser fuerte". Estas frases, aunque bienintencionadas, van sembrando una semilla peligrosa: la idea de que sentir es un fallo, que las emociones intensas deben corregirse o ignorarse. Con el tiempo, muchas personas desarrollan un estilo de autoexigencia emocional en el que cualquier manifestación afectiva es vivida como un problema que hay que resolver.

En consulta, es habitual encontrar personas que se castigan por sentir. No solo sufren por lo que están viviendo, sino que además se reprochan por estar sintiéndolo. Es un doble dolor: el de la emoción y el del juicio hacia esa emoción. Este patrón, que también me afectó durante años, tiene un enorme coste psicológico. Nos aleja de nuestra humanidad y nos deja solos justo cuando más necesitamos comprensión.

El juicio como reflejo aprendido: por qué la mente castiga al sentir

Una de las claves para entender por qué muchas personas se castigan por sentir está en reconocer que el juicio emocional es aprendido. No nacemos pensando que está mal llorar, sentir miedo o estar tristes. Aprendemos esa idea a través de nuestras experiencias, el entorno familiar, el sistema educativo y los mensajes culturales que recibimos desde la infancia.

Cuando crecer implica adaptarse a entornos donde la expresión emocional no es bienvenida, la mente aprende a protegerse reprimiendo lo que siente. No es una elección consciente, sino una estrategia de supervivencia emocional. Si cada vez que muestras tristeza te encuentras con rechazo, burla o indiferencia, aprendes que es más seguro no mostrarla. Y con el tiempo, incluso sentirla se convierte en una amenaza.

El problema es que esta estrategia tiene un efecto colateral muy potente: comenzamos a aplicar ese mismo juicio internamente. No hace falta que alguien nos diga "no llores", porque ya lo hacemos por dentro: "no debería sentirme así", "esto es una tontería", "no tengo derecho a estar mal por esto". Así, la mente actúa como una especie de censor emocional que impone normas estrictas sobre qué se puede sentir y cómo.

A lo largo de los años, este censor interno se vuelve muy sofisticado. Puede disfrazarse de razonamiento lógico, de autoanálisis o de supuesta madurez. Pero en el fondo, sigue cumpliendo la misma función: negar, minimizar o corregir la experiencia emocional. Y cuando sentimos algo que no encaja en esas normas, aparece la culpa, la vergüenza o la irritación hacia uno mismo.

En mi caso, este patrón era tan automático que ni siquiera lo identificaba. Simplemente notaba que cualquier emoción "incómoda" venía acompañada de un deseo inmediato de hacerla desaparecer. Sentir se había vuelto un problema. Hasta que empecé a explorar una forma distinta de relacionarme con mi mundo interno.

El truco: nombrar la emoción como si hablara una persona querida

El giro más importante llegó cuando empecé a aplicar una práctica muy sencilla en apariencia, pero profundamente transformadora en su efecto. Cada vez que notaba una emoción difícil, en lugar de juzgarla o analizarla, me detenía y la nombraba como si estuviera escuchando a alguien a quien quiero mucho. Por ejemplo: "Estás sintiendo tristeza. Tiene sentido. Estás pasando por algo difícil. Estoy aquí contigo".

Este pequeño gesto cambió mi relación con las emociones. Porque en lugar de reaccionar con juicio o exigencia, lo hacía con compasión y validación. Como si en lugar de hablarme desde la corrección, lo hiciera desde el cuidado. Y eso abría un espacio nuevo: un lugar interno donde sentir dejaba de ser un error para convertirse en una experiencia legítima.

Esta técnica, que a veces se conoce como lenguaje compasivo interno, no tiene nada que ver con "autoayuda edulcorada". Se basa en principios sólidos de la psicología de la compasión, que muestran cómo el trato amable hacia uno mismo reduce la reactividad emocional, mejora la regulación afectiva y favorece el bienestar psicológico. Numerosos estudios han demostrado que las personas con mayor autocompasión no sufren menos, pero sí se recuperan antes y con menos daño interno.

Cuando utilizamos este tipo de lenguaje, no estamos negando la emoción ni intentando que desaparezca. Al contrario, le estamos diciendo que tiene derecho a estar ahí, que no necesita justificarse ni transformarse para ser válida. En mi experiencia, esto no hace que las emociones se queden más tiempo, sino todo lo contrario: al sentirse escuchadas, se suavizan y se integran con más rapidez.

Aprender a acompañarse: de la exigencia a la amabilidad

Aplicar este enfoque no fue inmediato. Al principio me resultaba extraño hablarme con ternura, incluso incómodo. Me daba vergüenza interna. ¿Cómo iba a decirme cosas como "estás haciendo lo mejor que puedes" sin sentirme débil o infantil? Ese rechazo inicial era parte del mismo patrón: el juicio hacia cualquier forma de vulnerabilidad.

Con el tiempo entendí que lo difícil no era aplicar la herramienta, sino desmontar todo lo que me impedía hacerlo. La resistencia no venía del truco en sí, sino de la rigidez con la que me había acostumbrado a tratarme. Empezar a hablarme como lo haría con una persona a la que quiero fue también un ejercicio de reeducación emocional.

Una de las claves fue darme cuenta de que la exigencia no me hacía más fuerte, solo más duro conmigo mismo. Y que la dureza no me ayudaba a avanzar, sino que me dejaba más agotado, más aislado y más desconectado de lo que realmente necesitaba. Empecé a observar cómo cambiaban mis días cuando lograba detenerme un momento y decirme algo amable. No como una consigna, sino como una presencia real.

En consulta, muchas personas se sorprenden al probar esta técnica. Algunas se emocionan al descubrir que nunca antes se habían hablado con comprensión. Otras se resisten al principio, pero poco a poco empiezan a notar que algo cambia. No es que desaparezcan las emociones difíciles, sino que ya no se sienten tan solas, ni tan cargadas de culpa.

La emoción no es el problema: el castigo sí lo es

Uno de los aprendizajes más profundos de este proceso fue entender que las emociones en sí mismas no son el problema. Lo que más nos hace sufrir no es sentir tristeza, rabia o miedo, sino el juicio que añadimos encima. El rechazo interno, la autocrítica, la vergüenza por no estar bien… Eso es lo que nos hunde. Por eso, dejar de castigarnos por sentir es una de las formas más poderosas de sanar.

Aceptar nuestras emociones no significa resignarse ni conformarse. Significa reconocer que forman parte de la experiencia humana y que merecen un espacio digno. Cuando dejamos de pelearnos con lo que sentimos, recuperamos energía, claridad y conexión. Dejamos de actuar por impulso o por evitación, y empezamos a responder desde un lugar más centrado.

También aprendí que este enfoque no es incompatible con el análisis o la reflexión. De hecho, una vez que la emoción se siente acompañada y validada, el pensamiento se vuelve más claro. Ya no analizamos para controlar, sino para comprender. Y desde esa comprensión, es mucho más fácil tomar decisiones, pedir ayuda o simplemente darnos lo que necesitamos.

La mente puede aprender a dejar de castigar por sentir. Pero no lo hará a través del esfuerzo o la lógica, sino del vínculo interno que construimos con nosotros mismos. Ese vínculo, basado en la compasión, es lo que nos permite transitar la vida con más paz, incluso cuando las emociones duelen.

Sentir no es fallar, es vivir

Hoy, cada vez que aparece una emoción incómoda, trato de recordarme algo fundamental: sentir no es fallar. Es vivir. Es estar conectado. Es una señal de que algo importa, de que hay una parte de mí que necesita atención, cuidado o descanso. Ya no veo mis emociones como interrupciones, sino como mensajes. A veces borrosos, a veces intensos, pero siempre dignos de ser escuchados.

El truco de hablarme como si hablara a alguien querido no me ha hecho más débil. Me ha hecho más libre. Porque ya no necesito esconder lo que siento ni disfrazarlo de eficiencia o fortaleza. Puedo estar triste y seguir siendo válido. Puedo tener miedo y seguir adelante. Puedo sentir sin tener que justificarlo todo el tiempo.

En un mundo que premia el control y la productividad, permitirnos sentir con amabilidad es casi un acto revolucionario. Y, sobre todo, es una forma profunda de autocuidado. Porque si hay algo que he aprendido como psicólogo es que no hay mayor alivio que dejar de luchar contra uno mismo. Y eso empieza, muchas veces, por una frase sencilla: "Tiene sentido que te sientas así. Estoy contigo".

* Ángel Rull, psicólogo.