Salud Mental
El psicólogo Walter Riso reaviva el debate sobre las “segundas oportunidades” a la pareja: “Si veo alguna cosa que va en contra de mis principios..."
El experto pide más criterio emocional: “Nos equivocamos más casándonos que comprando un apartamento”
Consejos prácticos para cuidar la relación de pareja
¿Cómo lograr el equilibrio entre enamoramiento y razón, al inicio de una relación?
Mariona Carol Roc
El psicólogo y escritor Walter Riso, especialista en el ámbito de la psicología y las relaciones amorosas, ha vuelto a generar debate en redes sociales.
En un vídeo publicado en TikTok, lanza una afirmación que ha encendido a los usuarios: “Nos equivocamos más casándonos que comprando un apartamento”.
Riso critica que, mientras para comprar una vivienda se realiza un análisis detallado, en el amor solemos dejarnos llevar sin reflexión. “Cuando tú compras un apartamento, ¿en qué te fijas? Si le da el poniente, el impuesto predial, los vecinos… Haces un estudio pragmático. En el amor no: habría que hacerlo”, sostiene.
El amor también necesita método y aprendizaje
En su intervención, Riso retoma las ideas del filósofo y psicoanalista alemán Erich Fromm, quien defendía que amar es una habilidad que se aprende y se practica.
“Como decía Erich Fromm, eso es una habilidad como ser un ingeniero. Entonces tú tienes que saber si esta persona me merece y si yo la merezco”, señala.
Para el psicólogo, una relación madura requiere criterio, autoconsciencia y límites claros, más allá de las emociones pasajeras.
Señales que no deben ignorarse
Uno de los ejes de su reflexión es la importancia de tener muy claros los propios valores antes de comprometerse.
Riso lo ejemplifica con contundencia: “Y si veo alguna cosa que vaya en contra de mis principios... Por eso es tan importante saber los valores y hacerlos explícitos, ¿no? Si yo tengo el valor de la no violencia y veo que el tipo, una sola vez, le da un ataque de ira, le pega patadas a la silla o lanza algo contra la pared… Con eso no puedo seguir”.
El psicólogo recalca que los primeros indicios de agresividad o falta de respeto no deben justificarse, ni siquiera cuando se presentan como un desliz momentáneo. “Perdóname, pero perdí el control”, cita irónicamente, como excusa habitual.
¿Dar otra oportunidad?
Frente a la tendencia a perdonar en exceso, Riso rescata una frase atribuida al dramaturgo griego Aristófanes: “Si te engañan una vez, la culpa es tuya; si te engañan dos, la culpa es mía”.
Con esta idea, advierte sobre el riesgo de normalizar comportamientos dañinos bajo el pretexto de las “segundas oportunidades”.
Amor con autoconocimiento
Para Riso, el amor saludable no es impulsivo ni irracional, sino un proceso consciente que se construye desde la coherencia personal, el autoconocimiento y la honestidad emocional.
“Tú tienes que saber si esta persona me merece y si yo la merezco. Y si veo alguna cosa que vaya en contra de mis principios, por eso es tan importante saber los valores y hacerlos explícitos”, resume el autor como mantra central de su mensaje.
Según su visión, solo desde esa claridad se pueden evitar errores y elegir parejas que realmente acompañen un proyecto de vida equilibrado.
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes
- Vuelve la ola de frío a Barcelona y resto de Catalunya: quedan días
- Circula el primer tren por las nuevas vías de ancho internacional de Castellbisbal
- Catalunya recupera 300 recetas de cocina en vías de extinción, con la ayuda de decenas de abuelas cocineras