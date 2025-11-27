Hacer 'ghosting' a los 50: "Tengo la sensación de tener el poder"

"Hacer 'ghosting' me da poder, me da la libertad de decidir qué respondo y qué no; yo domino la situación, me da serotonina, es una manera de poner límites; te vuelves unilateral". Quien explica esto es una mujer de 50 años que prefiere mantener el anonimato y a la que llamaremos Ana. Y no es un caso infrecuente, según las profesionales de la Psicología consultadas. ¿Por qué en una edad madura se evita contestar el whatsapp y las llamadas de teléfon, en las relaciones personales e íntimas? ¿Qué motiva esta actitud?

De entrada, en la historia previa de Ana tenemos parte de la respuesta. Ella empezó a hacer 'ghosting' por recomendación de su psicóloga. Fue para salir de una relación sentimental tóxica, de un maltrato emocional. La profesional le reclamó que no contestara más a los mensajes, ni para despedirse, y que no contestara a las llamadas. Funcionó.

Fruto de esa actuación, ella ha decidido dosificar sus respuestas, y pueden pasar días sin que las mande: "Siempre se habla de quien recibe el 'ghosting' pero nunca de quien lo hace y porqué". Ella siente ahora que no tiene que contestar, ni tampoco en caso de relaciones con hombres con un comportamiento normal. "Quizás respondo más tarde, pero dominando yo", describe.

"Inmaduros de todas las edades"

"Existen comportamientos inmaduros en todas las edades", explica de entrada la psicóloga Ingrid Mulero. En el fondo de estas actuaciones hay un tipo determinado de personalidad. Por un lado tiene que ver -como hace Ana- "con la asertividad, con la libertad de decidir si quiero relacionarme con una persona", explica esta profesional.

Pero también entra en juego la llamada "conducta evitativa", consistente en no atrevernos a decir a la otra persona que no queremos hablar con ella, y optamos en ese caso por evitar la comunicación. Algo que facilita el mundo digital y las grandes ciudades, donde es perfectamente posible no volver a ver a determinada persona ni en redes ni en la calle.

Hablar cara a cara

Mulero hace suyas las palabras de Ana: "Claro que hay una cuestión de poder, y se puede usar con un buen fin o para manipular una relación". Como antídoto, la comunicación cara a cara, donde la información mayoritariamente no es verbal y se puede detectar qué hay detrás de una no-respuesta.

María José Valiente, psicóloga y colaboradora de SanaMente, corrobora esta explicación evitativa: "A menudo lo hacen personas con una tolerancia muy baja al malestar emocional y, en lugar de afrontar una conversación que les puede parecer incómoda, la rehuyen porque temen a los desacuerdos o porque no saben cómo responder a sus expectativas y a las de los demás".

Una segunda adolescencia

Mulero explica que, en ocasiones, quien hace 'ghosting' vienen de "una relación muy sacrificada en la que no se ha podido sentir libre -algo bastante cercano a lo que describe Ana sobre su relación con una persona tóxica-, y entonces despliegan una segunda adolescencia. "Debemos ser coherentes y conscientes de lo que hacemos y qué consecuencias tiene para nosotros y para los demás", propone.

El 'ghosting' bueno

María José Valiente también llama la atención sobre algo que practica Ana: un cierto retraso en las respuestas, para evitar sentirse atrapada por la obligación de contestar de inmediato a todo. "En la mediana edad, la vida es una combinación de trabajo exigente -como el de Ana, directiva en una compañía-, responsabilidades familiares y asuntos personales constantes, y cuando el cerebro percibe saturación, reduce los estímulos sociales e intenta protegerse, es decir, no contestar no siempre es rechazo, a menudo es un mecanismo de protección".

Por eso es habitual lo que hace Ana: contestar con días de retraso, responder sólo lo imprescindible, evitar iniciar conversaciones al estar mentalmente agotada, o también evitar "dramas" emocionales.

¿Cómo se queda quien recibe el 'ghosting'?

Mulero también recuerda el papel de la víctima, de la persona -amiga o amante- que recibe el silencio por respuesta. "Confusión, incertidumbre, y la culpabilización respecto a cosas que a menudo no son reales; no poder hablar, no poder cerrar, no permite aclarar las cosas ni reflexionar". Y algo todavía más importante, poder identificar "patrones de relación que tengo y que pueden no ser funcionales y que se repetirán si no los identifico".