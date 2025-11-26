Marta Parella, especialista en autoayuda, explica cómo mejorar tu autoestima si estás en una relación: “Pon palabras a lo que sientes”

Las relaciones de pareja muchas veces no son como nos hemos imaginado. Todas querríamos un príncipe azul que nos llevara con su caballo blanco al castillo para casarnos y vivir felices para siempre. Pero eso no existe por diversos motivos. Así pues, toca mirar por qué no acaban de funcionar nuestras relaciones. Cuando estamos en pareja solemos cambiar nuestras rutinas, hábitos y maneras de hacer. Y eso en cierto punto es bueno, ya que si no, no podríamos convivir con la otra persona. Aun así, hay momentos en que la línea entre lo que es sano y lo que es tóxico (red flags) es muy fina. Aquí entra el papel de Marta Parella, la coach del Bages especializada en relaciones de pareja y autoestima.

La coach personal trabaja la autoestima de las personas para que sepan valorarse solas y dentro de una relación. Muchas personas necesitan una validación constante y cualquier comentario fuera de lugar hará que se hagan cada vez más pequeñas. Así pues, ¿a quién no le ha pasado que estando en pareja se ha sentido poco valorada, querida o juzgada por méritos profesionales, etc.? Si esto te está pasando, seguramente tienes un problema dentro de la relación, pero el cambio empieza por ti misma.

Buscar la ayuda de una profesional es imprescindible para resolver estos conflictos internos y después hacer frente a la realidad externa. Marta Parella te facilita la guía, talleres y programas para conseguir tu transformación hacia una relación más saludable y para que tú acabes tomando las decisiones que más beneficien a tu felicidad.

Estos son los 5 esenciales para mejorar tu autoestima en la relación, según Marta Parella:

Observa cuándo te haces pequeña Refuerza tu identidad fuera de la pareja Reconoce que no estás loca ni eres débil Pon palabras a lo que sientes Cuida tu energía interna

Marta Parella ha aparecido en realities de Telecinco, haciendo de coach de parejas en MTMAD. También participa en la radio local ‘La central’, un espacio donde se habla sobre la autoestima y la gestión emocional. Además, tiene un libro que es fascinante: “Eres el amor de tu vida”. En su perfil de Instagram @martaparellacoach, con más de 200.000 seguidores, aparecen testimonios de mujeres reales, algunos ejercicios para empezar a sanar tu autoestima y cómo conseguir dar el paso para separarte después de dos años dándole vueltas. ¿A qué esperas para hacer el cambio?