María José Varela, abogada: "La soledad tras salir de un maltrato es una puerta abierta a la depresión"

María José Varela no solo acumula una larga trayectoria como abogada en defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia machista. Varela es también licenciada en Psicología y maestra. Desde esta triple mirada profesional, Varela describe los vínculos entre maltrato y problemas de salud mental y pide una mayor atención a las víctimas pese a los avances logrados en los últimos años.

-Tras haber asistido a centenares de mujeres, ¿qué vínculo ha observado usted entre los casos de violencia machista y las afectaciones psicológicas y de salud mental?

-Son vínculos frecuentes, porque para poder salir de la violencia, las mujeres se tienen que desligar de la dependencia que tienen respecto a su agresor, que es una dependencia emocional muy fuerte. Es un esfuerzo titánico, que no siempre se supera tranquilamente. Muchas veces pasa por un proceso depresivo que hace fracasar el alejamiento, porque vuelven. Además, se habla muy poco de la violencia psicológica, que está presente siempre en la violencia física y muchas veces es anterior. Puede ser anterior, coetánea y evidentemente es posterior. Cuando las mujeres consiguen salir del circuito, muchas veces siguen llegándoles las ondas de la violencia psicológica.

-¿En qué sentido?

-Recuerdo haber estado en la comisaría con una mujer esperando a denunciar durante una hora. Y, mientras esperábamos, ella seguía recibiendo mensajes en el móvil por parte del agresor, con un potencial psicológico muy importante. Todo esto merma su equilibrio y su fuerza para salir de la relación.

-¿La depresión se produce, pues, como consecuencia del esfuerzo para salir de ahí?

-Sí, y de la sensación de soledad posterior. Normalmente, los agresores aíslan a las víctimas de su entorno y esto hace que ellas no tengan otros recursos de apoyo emocional, no tienen amigos. Esta sensación de soledad, añadida al fracaso que supone, son puertas abiertas a la depresión.

-Ha hablado usted de que en ocasiones intentan volver con el agresor. ¿Es algo todavía difícil de entender socialmente?

-Es un fenómeno frecuente, y no se ha erradicado, debido a la dependencia emocional tan fuerte que existe. Cuando empecé a ejercer, muchos policías decían que era inútil denunciar, porque tramitábamos los expedientes y después veían pasear a la pareja cogía del brazo. E incluso muchas mujeres llegan a denunciar fruto de un momento de no poder soportar más el dolor, pero después o no se ratifican judicialmente o se acogen al derecho a no declarar contra ellos, o se reconcilian. He visto reconciliaciones en casos incluso de maltrato crónico. Es por esta relación de dependencia. Y romperla es muy difícil.

-¿Qué papel juega el apoyo psicológico a estas mujeres?

-Es fundamental, porque es muy difícil abordar el procedimiento de denuncia, el trámite penal, si no se tiene un apoyo psicológico fuerte.

-¿Qué más hace falta en los servicios de apoyo a las mujeres a nivel jurídico y psicológico?

-Hace falta que sean más ágiles de lo que son y que la burocracia no se te coma. Los servicios sociales funcionan relativamente bien, no es lo peor del circuito de la violencia. Muchas mujeres se sienten acogidas por los servicios de atención a las víctimas, pero no se sienten suficientemente bien atendidas en el circuito judicial. Debemos mejorar todos, porque realmente debemos tener conciencia de que es una situación muy difícil, se les está pidiendo ser heroínas. Es un esfuerzo que no todas las personas estamos en condiciones de poder hacer.

-¿Qué secuelas psicológicas deja el maltrato a medio y largo plazo?

-En general hay un sentimiento de baja autoestima, que requiere precisamente un tratamiento para poderlo superar y tirar adelante el resto de la vida. Tiene un lado positivo, y es que en la superación hay una dosis de apoyo. La mujer que logra superarlo se siente apoyada y con instrumentos para el resto de la vida y empoderada.

Pero es un proceso muy doloroso. Quien ha sufrido un robo no sufre estigma social, pero si dices 'me han maltratado' sufres estigma, te miran de forma diferente, es como si la víctima perdiera puntos de su estima social, de su admiración y prestigio.

-¿Hay consecuencias graves?

-Depende de la personalidad de cada mujer. Las víctimas no son todas iguales. En casos de violación he representado a mujeres que no han levantado cabeza en toda su vida. Y otras lo han superado y están en el movimiento feminista. Depende de la personalidad, del entorno, de los apoyos que tengas, todo esto influye mucho. También de su capacidad de tener independencia profesional. Influye, no es definitivo. He llevado a muchas mujeres que son profesionalmente más valiosas que su pareja pero que han estado atrapadas en esta dependencia emocional.

-¿Falta literatura científica sobre psicología y maltrato?

-Estamos dando vueltas sobre lo mismo. Hay cosas que no se acaban de explicar o analizar. Recuerdo que fue toda una lucha que el Código Penal contemplara el maltrato psicológico en los tipos delictivos. Fue una lucha, pero continúa siendo transparente. He escuchado a jueces y juezas de violencia ante una situación de maltrato psicológico, diciendo 'yo no lo veo'. Y la víctima diciendo 'sufro maltrato psicológico, según dice mi psicóloga', ante lo cual la juez contestando 'una cosa es lo que dicen los psicólogos y otra como lo vemos en los juzgados'. Queda mucho por trabajar.