Mercè Conangla, experta en educación emocional: "Si a los jóvenes prefieren que el Estado les sustente será un campo abierto a las dictaduras"

Saber cómo dialogan la seguridad y la confianza y diferenciar estas dos emociones es muy importante, más aún en estos momentos. Así lo defiende Mercè Conangla, psicóloga, enfermera y escritora, que preside la Fundació Ecologia Emocional, promoviendo desde 1996 proyectos de salud y educación emocional.

"Cuando nacemos somos seres vulnerables, cuando morimos y envejecemos volvemos a la vulnerabilidad. Estos son dos extremos de la vida, y en estos dos extremos se parecen porque cuando nace un niño necesita que alguien de su entorno busque un entorno seguro para que pueda crecer y sobrevivir", expone Conangla en un vídeo publicado en Instagram.

De la seguridad inicial a la confianza

La seguridad inicial que se le debe brindar a un bebé ("miramos de que no caiga, colocarlo bien, tapar los enchufes cuando empieza a gatear...") poco a poco va bajando a medida que crece, "lo que le permite construir un sentimiento progresivo de confianza en su entorno".

Esa confianza es lo que nos hace ganar autonomía cuando somos pequeños. "Ahí hay personas que cuidan de mí con lo cual yo me puedo permitir aventurarme a explorar en espacios desconocidos e inciertos. Esto tiene que ver con la valentía pero también tiene que ver con la autonomía. Si yo exploro gano espacio, gano territorio y entonces ahí es cuando yo crezco", explica la psicóloga.

Todos necesitamos ciertas seguridades

Esa seguridad inicial no debe crecer indefinidamente, pero llega un momento que esa curva de seguridad llega a una línea base "que se tiene que mantener a lo largo de la vida". "Todos necesitamos una seguridad económica, afectiva, algo que sabemos que está ahí y que no depende de nosotros sino del exterior pero que nos lo da y que esto nos permite luego aventurarnos en la incertidumbre y construir confianza".

Sin embargo, alerta Conangla, "hay un momento en el que a más seguridad menos confianza". Y ahí es donde la experta apela a los jóvenes. "¿Nosotros qué queremos? ¿Hijos confiados o hijos que busquen seguridades todo el día?", se pregunta. "Lo más preocupante es que últimamente se han hecho encuestas a gente joven y les preguntaban si preferían un estado con libertad pero sin un margen de seguridad alto o preferirían vivir en un estado con incluso restricción de libertades pero en el que tuvieran asegurada la certeza de que no les faltaría de nada y la respuesta ha sido que preferirían la restricción de libertades y apostar por la seguridad".

"Esta respuesta debería movernos a la acción a padres, educadores y políticos porque si estas nuevas generaciones tienen tanto miedo, sienten tanta inseguridad interior y les falta esta confianza para luchar por sus sueños y prefieren un Estado que les sustente este será un campo abierto a las dictaduras y a los regímenes totalitarios, algo que sería un gran retroceso para la humanidad", alerta Conangla.