Así se transforma en el colectivo LGTBIQ+ el dolor en resiliencia

En el ámbito del colectivo LGTBIQ+ se acumulan experiencias de sufrimiento que multiplican los obstáculos: rechazo familiar, discriminación social, estigmas persistentes, vulnerabilidad ante la invisibilidad o la violencia. La psicología del estrés de la minoría describe cómo estas vivencias ejercen un impacto crónico en la salud mental. Por ejemplo, la investigación señala que, en jóvenes de este colectivo, los niveles más altos de resiliencia se relacionan con menores síntomas de depresión y ansiedad.

Sin embargo, el dolor no define completamente a estas personas: también se activan procesos de resistencia y fortaleza. Hablar de resiliencia en este contexto no significa ignorar el sufrimiento, sino reconocer que, ante la adversidad, emergen estrategias y dinámicas que permiten convertir ese dolor en crecimiento, pertenencia, creatividad y sentido.

Factores que favorecen la transformación del sufrimiento

Existen múltiples elementos que facilitan que la experiencia del dolor, ya sea por rechazo, invisibilidad, agresión o marginación, se transforme en resiliencia. En primer lugar, el apoyo social o comunitario: los vínculos dentro del propio colectivo y la posibilidad de reconocerse no solo como víctima, sino como parte de una historia compartida, actúan como amortiguadores del estrés de la minoría.

Otro aspecto esencial es la internalización de una narrativa de supervivencia. En estudios recientes, personas LGTBIQ+ relatan que haber resistido antes durante otras fases de la vida les dio pistas de que podían adaptarse de nuevo.

También destaca la puesta en valor de la identidad. Más allá de aceptarse, estas personas generan significados propios: la diferencia deja de entenderse como déficit y pasa a ser fuente de comunidad, de acción, de libertad. Esta conversión simbólica es central en el proceso de resiliencia.

Por último, el contexto estructural importa. Las políticas protectoras, los espacios seguros, la visibilidad social y educativa hacen que la resiliencia no sea solo algo individual, sino colectivo. Las investigaciones en salud pública lo muestran: cuanto mayores son los factores contextuales de apoyo, mejores los indicadores de bienestar.

Tres momentos clave en el trayecto hacia la resiliencia

Desde una perspectiva temporal y experiencial, pueden distinguirse diferentes etapas por las que atraviesan muchas personas del colectivo en su camino de transformación emocional. No son lineales ni universales, pero sí ayudan a comprender cómo se articula la resiliencia.

En un primer momento aparece la exposición al estrés de la minoría. Aquí se concentran experiencias de discriminación, trauma relacional, ambivalencia existencial. Este dolor es real, acumulativo y suele estar acompañado de síntomas como baja autoestima, angustia o riesgo suicida. La literatura científica lo evidencia con claridad.

Un segundo momento implica la movilización de recursos internos y comunitarios. Es en este tramo donde emerge la resiliencia: se identifican apoyos, se construyen guiones alternativos, se toma conciencia de que no se está solo. Parte del cambio ocurre cuando la persona descubre que no solo sobrevive, sino que puede actuar, significar, transformar.

Y finalmente, un tercer momento se asocia a la integración y proyección. La identidad se articula con propósito, la diferencia aporta valor y el sufrimiento se gestiona en una narrativa de resistencia. Las personas relatan que, con el tiempo, y pese a que las cargas siguen existiendo, su capacidad para relacionarse, elegir y tener sentido mejora. Algunos estudios incluso señalan que la autoestima tiende a subir con la edad, aunque los factores de estigma persistan.

Retos específicos que hacen única esta resiliencia

La resiliencia en el colectivo LGTBIQ+ no es una versión genérica ni estándar. Tiene matices propios que la vuelven especialmente compleja y potente. Uno de ellos es la invisibilidad o negación de lo propio: vivir en un entorno que no reconoce la orientación o identidad genera una tensión adicional, constante y desgastante.

También entra en juego la interseccionalidad. Ser LGTBIQ+ y, a la vez, pertenecer a un grupo étnico, tener una discapacidad o vivir en un entorno rural multiplica los factores de vulnerabilidad y exige estrategias más complejas de afrontamiento y adaptación.

Además, hay una biorretroalimentación entre el trauma y el apoyo. El mismo entorno que puede rechazar es, en ocasiones, el que luego repara. Por eso la comunidad queer, la militancia o los espacios seguros no son una simple red de apoyo: cumplen una función terapéutica real.

Reconocer estos retos no es caer en el victimismo, sino ejercer una mirada precisa. Porque sin esta exactitud, hablar de resiliencia puede velar el hecho de que persisten cargas reales, injustas y estructurales.

Implicaciones para la intervención psicológica y comunitaria

Desde una mirada profesional, es fundamental trasladar estas claves al ámbito de la intervención psicológica. Un primer principio consiste en emplear un enfoque basado en recursos: no centrarse solo en el trauma, sino también en las capacidades que ya se han activado. La red de apoyos, el sentido vital, la creatividad o el humor son mecanismos reales de resiliencia.

Otra estrategia consiste en facilitar la narración experiencial. Que la persona pueda contar cómo ha resistido, qué apoyos encontró, qué quiere dejar atrás y qué desea construir. Esa narrativa, cuando se valida y se reconstruye, fortalece la identidad y también la capacidad de afrontamiento.

El trabajo grupal o comunitario resulta especialmente efectivo. La conexión con otras personas que han vivido experiencias similares reduce la sensación de aislamiento y activa mecanismos de reconocimiento mutuo. La percepción de no estar solo marca la diferencia.

Por otra parte, la intervención psicológica también debe tener presente el contexto estructural. No basta con trabajar a nivel individual si el entorno sigue siendo hostil. Por eso es clave abogar por políticas inclusivas, educación en diversidad, espacios seguros y formación especializada para los profesionales.

Y finalmente, conviene evitar el mandato de "ser resiliente". La resiliencia no puede convertirse en una exigencia más ni en una obligación moral. Reconocer el sufrimiento, validarlo y permitir pausas es también parte del proceso. Estudios recientes advierten del riesgo de idealizar la autosuperación sin atender al daño real que muchas personas arrastran.

Del dolor a la potencia de ser comunidad

Transformar el dolor en resiliencia en el colectivo LGTBIQ+ no es cuestión de heroicidad individual ni de borrar las heridas del pasado. Es un camino de reconocimiento colectivo, de reinvención comunitaria, de identidad afirmada y de acción concreta.

En esa trayectoria, lo que estuvo silenciado se convierte en hilo narrativo, lo que se ocultó se visibiliza y lo que pareció injusto se convierte en motor de cambio. No se trata de negar el dolor, sino de usar lo vivido como base para construir pertenencia, propósito y sentido.

Como psicólogos divulgadores, como sociedad, podemos acompañar este proceso reconociendo que la resiliencia queer es real, compleja y esencial. Y que, en lugar de esperar que esa transformación ocurra por sí sola, tenemos la responsabilidad de generar las condiciones para que pueda darse con dignidad y fuerza.

* Ángel Rull, psicólogo.