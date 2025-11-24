Nazareth Castellanos, doctora en Neurociencia: "Una respiración a la deriva es una mente a la deriva"

Nazareth Castellanos nos formula un interrogante incómodo: "Así como no llamamos a nuestra amiga en el caso de una lesión muscular que nos impide caminar, ¿por qué lo hacemos cuando la ansiedad nos paraliza?". Esta investigadora se pregunta los motivos por los que ante el incremento extraordinario de malestares emocionales, tenemos todavía prejuicios sobre los tratamientos.

Primero, prevenir

Esta académica e investigadora, licenciada en Física Teórica y doctora en neurociencia se avergüenza, en primera persona, al constatar los años que tardó en preguntarse por ella misma, por sus mochilas emocionales. "Iba a la deriva, como un canto rodado. Cuando debí enfrentarme a estas preguntas, ya era tarde", confiesa.

Respirar para sanar

En su mirada personal y de investigadora, en el exitoso libro 'El puente donde habitan las mariposas', se pregunta por qué en la escuela no se enseñan pautas básicas de dieta, ejercicio y, en especial, de respiración. A partir de ahí, las enseñanzas.

Por ejemplo, el ritmo al que va la sociedad occidental. Y las consecuencias de este estrés sobre el cuerpo. "La salud es el silencio del cuerpo", sentencia el biólogo molecular Carlos López-Otín. Y dicho todo ello, la autora recuerda que la salud mental es un "universo complejamente integral". Es decir, que mirarlo solo desde un ángulo es un error.

La salud es el silencio del cuerpo Carlos López-Otín — Biólogo molecutar

Y defiende, entre todos estos ángulos, el biológico. En concreto, el de la mirada de la neurociencia interoceptiva: la relación del sistema nervioso con la información del conjunto del cuerpo. Y vinculada a ello, la percepción de las situaciones externas y la acción de conocer, la exterocepción y la cognición, respectivamente.

El puente donde habitan las mariposas / E.P.

Se trata de una mirada basada en vínculos, que lleva a académicos como el norteamericano Len Stein a proponer que la depresión y la ansiedad pueden estar relacionadas con, precisamente, la disminución de la conexión entre estímulos interoceptivos, el estado de autorreferencia y las creencias.

El cerebro deja la puerta abierta a una intervención voluntaria que modere o restaure el estado de calma" Nazareth Castellanos — Licenciada en Física Teórica y doctora en Neurociencia

En concreto, cuando falla la salud mental puede estar relacionado con un estado de hipervigilancia, una sensibilidad fisiológica distorsionada o un sesgo cognitivo (es decir, una mirada sobre la realidad catastrófica) y una sensibilidad también anormal, así como una percepción deficiente.

El libro de Castellanos es, íntegramente, un llamamiento a la integración de saberes. Y en salud mental, a vincular la dimensión biológica y la psicológica, de la mano de la mirada biopsicosocial que se está intentando imponer a la hora de entender el fenómeno, por ejemplo, de la depresión.

Respirar: sin calma no hay claridad

La autora describe cuestiones tan esenciales como saber 'engañar' al cerebro cuando este responde de forma automática ante situaciones difícil. Engañar en el sentido de intervenir de forma voluntaria. Por ello, Castellanos ha estudiado la apnea posterior a la exhalación, y su impacto en términos de bienestar, de salud mental e introspección. Una mayor ansiedad se asocia con más frecuencia respiratoria.

Y cuando más invariable sea esa apnea que hacemos tras exhalar, pero será el estado psicológico. Una respiración rítmica gusta al cerebro (amante de lo rutinario y previsible) y, en definitiva, es "una herramienta terapéutica y preventiva". En cambio, "una respiración a la deriva es una mente a la deriva".