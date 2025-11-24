Javier Iriondo, emprendedor, sobre las preocupaciones y el miedo al futuro: "El cerebro es el mayor contador de historias de terror del mundo”

En un nuevo episodio de 'La fórmula pódcast', el escritor, emprendedor y conferenciante español Javier Iriondo repasa la crisis personal que lo empujó a reinventarse por completo y a adentrarse en el mundo del desarrollo humano.

“Tenía que abandonar mi viejo yo; una parte de mí tenía que morir para dejar espacio a que otra nueva creciera”, recuerda, sobre el momento en el que su carrera como deportista profesional en Estados Unidos colapsó tras una histórica huelga.

A partir de ese parón, Iriondo ha iniciado una intensa etapa de aprendizaje: “Me agarré a los libros, a escuchar casetes, a todo lo que podía para aprender”.

Ese proceso, asegura, lo ha llevado a convertir su mente en una aliada.

Javier Iriondo posa con la cesta como extremidad de su brazo apoyado en la pared del frontón del Palau d'Esports de la Vall d'Hebrón. Fotografía de Jordi Cotrina / Bcn

Leer, formarse y actuar: las claves de la transformación

Iriondo subraya que la confianza personal no es un punto de partida, sino un resultado: “La confianza solo tiene un origen: enfrentarte a las cosas difíciles”.

Para él, la lectura y la formación continua son herramientas esenciales para activar ese cambio: “La primera inversión es invertir en uno mismo para ser la clase de persona capaz de ver y aprovechar oportunidades”.

Salir del aislamiento en la era de las redes

El autor advierte sobre la creciente desconexión emocional que generan las pantallas: “Hoy hay una epidemia de ensimismamiento. Nadie te ve, todos están atrapados en sus pensamientos o en el móvil”.

Defiende, en ese sentido, la importancia de recuperar la autenticidad: “La autenticidad humana está en peligro de extinción. Cuando intentas encajar, te borras del mapa”.

La preocupación, el miedo y el poder del presente

Durante la entrevista, Iriondo aborda el problema de la preocupación excesiva por el futuro. “La preocupación te hace sufrir dos veces, porque sufres por algo que no existe”, afirma.

Una fórmula que le funciona a él es enfrentar el peor escenario posible: “El cerebro es el mayor contador de historias de terror del mundo”.

Porque, entonces, ver que lo que te preocupa, lo que te imaginas que va a pasarte, tampoco es tan malo, hace que rebajes la ansiedad y reconectes con el presente.

También destaca la relevancia del 'mindfulness' y la meditación como antídotos frente al secuestro mental: “Cada vez es más importante traer la atención al ahora”.

Disciplina, objetivos y compromiso diario

Iriondo explica que la confianza y la fortaleza se sostienen con claridad de objetivos: “Tienes que diseñar tu futuro. ¿En quién te tienes que convertir para lograr lo que buscas?”.

Para mantener el rumbo, propone imaginar también las consecuencias de abandonar ese compromiso: “Creas un pequeño infierno. [...] El cerebro, de alguna forma, se activa para evitar ese sufrimiento, ese dolor”.

El síndrome del impostor y el reto de aceptarse

En relación con el síndrome del impostor, Iriondo asegura que es universal: “Lo tiene todo el mundo. Una cosa es la imagen que la gente tiene de ti y otra la que tú tienes de ti”.

Apela a la aceptación como antídoto: “No estás aquí para demostrar nada a nadie”.

Evolución, propósito y contribución

Para Iriondo, la plenitud se construye desde adentro y está íntimamente ligada a la contribución: “La plenitud viene de la ausencia de emociones destructivas y de ayudar a otros a volver a levantar la mirada”.

Critica la obsesión de las redes con la felicidad instantánea: “Todo el mundo te vende felicidad, pero nadie te vende plenitud”.

Hábitos, energía y contacto con la naturaleza

El escritor destaca la importancia del deporte, la lectura, la desconexión digital y la naturaleza: “Sin energía vital somos mucho más pesimistas. La fortaleza mental requiere energía física”.

Historias que inspiran: del fondo al ascenso

Iriondo recuerda trayectorias como las de Oprah Winfrey o J.K. Rowling para subrayar que el pasado no determina el futuro: “El pasado no es una condena; es experiencia y trampolín”.

Él mismo vivió un momento límite a los 21 años: “No hace falta ser valiente para morir. Hace falta ser valiente para vivir”, afirma sobre el instante en el que decidió no rendirse.