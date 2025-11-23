Mercè Conangla, psicóloga: “La salud mental está peor porque la gente se está instalando en la desesperanza"

La crisis medioambiental es también emocional y ética. Bajo esta premisa funciona desde hace 30 años la Fundació Ecología Emocional. La psicóloga y escritora Mercè Conangla, al frente de este espacio, afirma que ellos no hace terapia ni dan respuestas pero si propone “caminos de esperanza” y lanza iniciativas con nombres como el Instituto Bondad en acción o la Univeristat del Viure.

-¿Cómo empezó la Fundación?

Las semillas se pusieron en 1994. Eramos un grupo de amigos de la psicología, empresa y abogacía, que hacíamos cenas-debate. En esa época venían gurús de fuera a hoteles de Barcelona: la gente se desnudaba emocionalmente, se abrazaban, lloraban, y volvían a casa con la caja de truenos abierta sin saber qué hacer. A los psicólogos a veces nos venían gente rebotada de allí. Las emociones son una parte muy delicada. Vimos que hacía falta mucha prevención.

-Ha hablado de gurús y de hace treinta años. ¿Ahora estamos peor?

-Estamos bombardeados por gente que nos dicen qué tenemos que hacer. Nuestra metodología es de no implicación. No nos meteremos en la vida de la gente, no le diremos qué hacer. Damos herramientas de gestión emocional, de bondad en acción y lanzamos preguntas. Lo que hacemos tiene solidez científica.

-¿Es una terapia?

-No, pero en los 28 libros que ya hemos publicado hay muchos ejercicios y recursos. Hacemos gimnasia emocional.

-Proponen ustedes generar conciencia...

-Genera conciencia de quienes somos. Para tener un buen nivel de confianza para transitar en este espacio incierto que es la vida que vivimos, necesitamos confianza. Los que no confían en sí mismos buscan seguridades externas y a veces acaban manipulados para hacer lo que les digan. Yo quiero a gente con pensamiento crítico.

Mercè Conangla, antes de la entrevista, en la sede de EL PERIÓDICO / MONICA TUDELA

-Tiene un Instituto llamado ‘Bondad en acción’. ¿En qué consiste?

-Este es muy bonito. Se debe limpiar la palabra ‘bondad’. Contiene amor por la vida, generosidad, ternura, compasión, orientación a la cultura de la paz… Buscamos buenas prácticas. Pequeñas cosas que me llevan al camino de la bondad. Una sonrisa, un abrazo, darse cuenta que el compañero está preocupado. La amabilidad es un ingrediente de la bondad. Y hablamos de la pacienciología, el arte de la paciencia, en vías de extinción. Respiro, tengo que esperar, contemplo, miro, sonrío.

-¿Cómo vamos de bondad los adultos?

-Mucha gente es refractaria a que se le hable de bondad porque están indignados, ofendidos. Creen que ser bondadoso es ser débil. Para mantenerse en los once valores de la bondad hay que ser valiente y marcar límites y ser capaz de decir no. Deberíamos enseñar a los niños a desobedecer emocionalmente a cosas que van contra sus valores. Edgar Morin dice ‘seamos hermanos porque estamos perdidos en un pequeño planeta de una galaxia periférica privada de centro’.

-Ustedes buscan actos de bondad…

-Tenemos a observadores buscando actos de bondad y felicitan a quienes lo hacen. Por ejemplo, a una empresa que hace un acto a favor de los trabajadores. Y tenemos un manifiesto de la bondad en acción, con nuestro credo. Animamos a la gente a adherirse. Tenemos entidades, empresas, formadores que se han adherido.

-Estaba pensando si algún banco se querrá adherir a la bondad en acción y si ustedes lo admitirían…

-De momento no tenemos ninguno. Tenemos que ir a la persona, a lo micro. En estas organizaciones hay gente maravillosa.

-Las personas que trabajan doce horas al día y malviven compartiendo piso quizás piensan que la bondad está muy bien pero que mejor estaría tener una casa y un trabajo digno…

-Por más fuerza emocional que tenga una persona, si vive en un entorno injusto es muy difícil que salga adelante. Un amigo dice que es muy difícil ser una hoja sana en un árbol enfermo. Hay gente que viven en una rama deteriorada y tú les dices que estén sanos. ¡Ojo! No digamos a la gente qué hacer. Demos herramientas. Miles de personas que han venido, escuchadas sin ser juzgadas, dicen que para ellos esto ha sido terapéutico.

-¿No tienen ustedes la sensación de que predican en un entorno que practica todo lo contrario, que cuando salen de las clases se encuentran el mundo real?

-Quizás alguien nos ve naifs o un grupo de iluminados que van en contra de la tendencia. Pero no se trata de vivir en las nubes. No proponemos felicidad sino bondad aplicada. Yo sé el mundo en que crecen mis nietos. Vivirán en un mundo bastante hostil pero también hay muy buena gente, muy buenas personas.

-¿Dónde estaremos en 50 años?

-Yo estoy en la esperanza. La salud mental cada vez está peor, entre otras cosas porque una de las emociones en la que la gente se está instalando es la desesperanza, que es pésima para arreglar nada, porque es como desconectarte de la vida. Yo les tengo que dar esperanza y ofrecer rutas posibles y decir que este camino no es un buen camino. Pero si no les digo hacia donde ir, de qué les sirve. Les tengo que decir que un camino lleva a la destrucción y este otro es más difícil, más largo, te costará, no serás feliz de entrada, pero es un buen camino.