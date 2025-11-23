Salud Mental
Carlos González, psicólogo, desvela las claves de las relaciones entre hermanos: hay uno que "sí que tiene motivos serios para tener celos"
El experto cree que la envidia fraternal es una reacción natural de supervivencia y no una muestra de maldad o egoísmo
El pediatra Carlos González, sobre los celos entre hermanos: "Es necesario buscar la manera de prestar atención al mayor"
El pediatra Carlos González sobre la desobediencia de tus hijos: "Tu hijo no te sonríe para desafiarte cuando le regañas"
Mariona Carol Roc
El psicólogo y divulgador Carlos González ha analizado, en una reciente intervención en su pódcast 'Criando sin miedo', los motivos biológicos y emocionales que explican los celos entre hermanos.
Según el experto, esta reacción es un mecanismo de defensa evolutivo que ha permitido a los niños aumentar sus posibilidades de sobrevivir a lo largo de la historia.
Posibilidades de sobrevivir
González afirma que los celos entre hermanos no son comparables a los que experimenta un adolescente o un adulto, ya que en la infancia existe un componente vital.
“A diferencia del noviete adolescente que tiene unos celos tremendos pero no por ello va a quedarse sin cenar, el niño de 2, 3 o 4 años al que le nace un hermanito sí que se juega realmente la vida”, explica.
El psicólogo señala que los niños pequeños dependen completamente de sus padres para sobrevivir.
“Un niño de 2, 3, 4 años o uno de 9 o de 12 no puede vivir sin sus padres. Bueno, o sin alguien que sustituya a sus padres y haga el papel de sus padres”, detalla.
Los celos como mecanismo evolutivo
Según González, los celos infantiles no son un capricho ni una emoción negativa, sino una respuesta instintiva heredada de la evolución.
“Un niño de 2 o 3 años solo no puede comer, no puede protegerse, no puede vestirse, no puede estudiar, no puede hacer nada en la vida, va a morir. Que no lo sabe, claro, como tampoco el ciervo celoso sabe nada sobre la herencia de los genes”, explica el psicólogo.
Para ilustrarlo, González recurre a la biología
“A lo largo de la evolución, el ciervo que expulsaba a otros machos ha tenido más descendientes; el niño que mostraba celos ha tenido más probabilidades de sobrevivir”. “Él sí que tiene motivos serios para tener celos”
El psicólogo subraya que, en términos evolutivos, los celos son una estrategia de supervivencia, no una emoción destructiva.
“Si tú hicieras caso solo del recién nacido y te olvidases del hermanito de 3 años, el hermanito de 3 años moriría. Él sí que tiene motivos serios para tener celos”, concluye.
Con esta reflexión, Carlos González invita a los padres a entender los celos como una necesidad afectiva y no como una conducta a reprimir.
Para el experto, la clave está en acompañar al niño mayor, validar sus emociones y mantener su vínculo de seguridad cuando llega un nuevo miembro a la familia.
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
- Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico
- En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
- Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà
- Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana