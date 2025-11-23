Descanso cognitivo
Bruno Ribeiro, neuropsicólogo: "El cerebro necesita aburrirse"
El experto advierte en el podcast 'Tiene sentido Pódcast' que la dependencia del móvil y el exceso de tareas saturan el cerebro, y propone recuperar ciertos hábitos
El psiquiatra José Miguel Gaona, sobre el cansancio: cuando el cuerpo está agotado, “el cerebro interpreta todo...”
Las personas con depresión resistente al tratamiento tienen el 20% de genes diferentes a las que superan el trastorno
Cloe Bellido
En su reciente participación en 'Tiene Sentido Pódcast' en Instagram, el espacio conducido por Eli Romero para explorar el bienestar en todas sus dimensiones, el neuropsicólogo y especialista en neuromodulación Bruno Ribeiro Do Couto lanzó una reflexión directa sobre la sociedad hiperconectada actual: "Tienen que ser capaces de aburrirse. Tienen que ser capaces de frustrarse. Es importantísimo".
Ribeiro alertó de cómo la sobreinformación y la sobreestimulación constantes están afectando nuestras funciones cognitivas y emocionales. Según explicó, uno de los mayores problemas comienza nada más despertar: "La primera cosa cuando nos despertamos, muchos seres humanos, es mirar el móvil, que incluso lo tenemos dentro de la habitación".
El experto comparó el cerebro con un ordenador: cada responsabilidad o preocupación es como una ventana abierta. Cuando el número de ventanas es excesivo, todo empieza a ralentizarse. “Si nosotros pensamos cuántas ventanas tenemos abiertas, es increíble todas las preocupaciones que tenemos”, señaló.
Desconectar para vivir
Ante este escenario, Ribeiro propone recuperar hábitos tan simples como pasar 30 minutos sin teléfono o escribir un diario. "Algo tan sencillo como escribir el diario, hacer un journaling, es fundamental, tener un cuaderno bonito", recomendó, destacando que plasmar pensamientos en papel ayuda a procesar y liberar carga mental.
El mensaje final es claro: para proteger nuestra salud mental en un mundo hiperconectado, necesitamos volver a permitirnos el silencio, el vacío y el descanso cognitivo.
