Siete técnicas de teatroterapia para calmar tus emociones de manera infalible

La teatroterapia es una herramienta terapéutica que combina elementos del teatro con la intervención psicológica, y ha demostrado ser eficaz para ayudar a personas a explorar, comprender y transformar su mundo emocional. Frente a enfoques puramente verbales, incorpora la acción, el cuerpo, el gesto y el juego simbólico como vías de acceso al malestar.

Según Isabel Pintor y Andrea Aranguren, este enfoque permite canalizar emociones difíciles sin quedarse atrapado en el análisis mental. "El cuerpo registra antes que la mente el alivio emocional", explican. Las emociones se encarnan, se escenifican y se transforman desde dentro hacia fuera. No se trata de actuar como entretenimiento, sino de representar para comprender.

Este tipo de intervención no requiere experiencia actoral, sino disposición a explorar desde lo simbólico. Las técnicas que proponen Isabel Pintor y Andrea Aranguren están pensadas para personas que buscan nuevas formas de regular emociones, desbloquear estados de tensión o simplemente habitar su experiencia de manera más amplia.

Además, la teatroterapia parte de una premisa básica: no todas las emociones necesitan ser explicadas para ser comprendidas. Algunas, simplemente, necesitan expresarse. Y en ese sentido, el lenguaje del cuerpo puede ser más claro que el de las palabras. El gesto, el tono, el movimiento… todo eso también comunica. Y a veces, lo hace con más honestidad que el discurso racional.

¿Por qué el cuerpo puede regular lo que la mente no consigue?

El cuerpo tiene memoria emocional. Reacciona antes que el pensamiento, guarda tensiones antiguas, responde con gestos que a menudo no controlamos. Sin embargo, gran parte de la intervención psicológica tradicional se ha centrado solo en la palabra. Isabel Pintor y Andrea Aranguren rompen con esa lógica al proponer un trabajo integrador: si el malestar también se vive en el cuerpo, ahí mismo debe empezar la transformación.

En teatroterapia, lo simbólico se convierte en herramienta. Representar no es fingir, sino dar forma a lo que no tiene todavía nombre. Cuando una emoción se encarna en un personaje, un gesto o una escena, pierde parte de su opacidad. Deja de ser una nebulosa y pasa a ser un mensaje visible, incluso compartible.

Este enfoque también es útil cuando las personas no encuentran palabras para explicar lo que sienten. En vez de forzar el discurso, se permite que la emoción se exprese desde otro canal. A menudo, el cuerpo dice lo que el lenguaje no puede articular. Y eso, lejos de ser teatral, es profundamente humano.

Además, al permitir la exploración emocional desde lo físico, se activan otros circuitos de regulación: la respiración, el ritmo, la pausa, la postura. Todos estos elementos no solo influyen en cómo nos sentimos, sino que pueden entrenarse para influir de vuelta sobre las emociones.

Incorporar lo corporal al proceso terapéutico no es una moda ni una tendencia alternativa. Es una necesidad. Porque hay muchas personas que se sienten emocionalmente bloqueadas no por falta de herramientas cognitivas, sino porque han aprendido a desconectarse de su cuerpo. Recuperar ese canal es también recuperar el derecho a sentir.

Siete técnicas de teatroterapia para calmar las emociones

Las técnicas de teatroterapia de Isabel Pintor y Andrea Aranguren no están pensadas para "actuar bien", sino para sentir con mayor claridad, identificar con más honestidad y regular sin exigir control. Cada una de estas propuestas busca que la persona experimente sus emociones desde otro ángulo, sin negarlas ni intensificarlas artificialmente.

Estas son las siete técnicas de teatroterapia de "¿Qué haría un camaleón en un arcoíris?" que puedes aplicar para calmar tus emociones:

1. El poema visual

Se trata de representar con el cuerpo, de manera simbólica y no verbal, una vivencia emocional significativa. Puede incluir movimiento libre, gestos o secuencias corporales que expresen lo que no se logra decir con palabras. Se recomienda realizarlo en un espacio seguro, preferiblemente acompañado, para integrar lo que emerja.

2. Ver y aceptar cómo soy

Consiste en escribir cinco virtudes y cinco defectos propios, intentando ser lo más honesto posible. Si es viable, se sugiere compartirlo con alguien de confianza. El ejercicio ayuda a equilibrar la autopercepción y a hacer visibles aspectos que solemos negar o minimizar.

3. Propuesta de posicionamiento en una de las tres posturas

Elige una de estas tres frases: "Me desconozco, no me entiendo", "Me rechazo, no me acepto" o "Me conozco, reconozco y acepto en lo fundamental". Reflexiona sobre cuál representa mejor tu situación actual, qué te impide avanzar y qué necesitas para mejorar tu autoestima.

4. Explorando tus ejes conflictuales

Parte de seis ejes emocionales clave (como dependencia–autonomía o validación externa–valor personal). Se dibujan los extremos de cada eje en una hoja y se marca en qué punto te encuentras. Luego, se reflexiona sobre el eje más tenso, se visualiza una posición de mayor equilibrio y se diseña una pequeña acción para acercarse a ella.

5. El juego del "no"

Un ejercicio en pareja donde uno pide algo y el otro practica responder con un "no" claro, sereno y sin culpa. Luego se invierten los roles. Permite trabajar la expresión de límites y la recepción de negativas sin vivenciarlo como rechazo. Se exploran distintas formas de decir no y se observa el impacto emocional.

6. Reestructuración cognitiva de distorsiones en asertividad

Consiste en identificar pensamientos bloqueantes ("no quiero molestar", "si digo esto me rechazarán") y transformarlos en frases más saludables. El objetivo es tomar conciencia de esas creencias, reformularlas y ensayar nuevas formas de expresión más coherentes con el propio bienestar.

7. Alinear el cuerpo con la palabra

Se elige una frase asertiva ("necesito más tiempo", "no estoy de acuerdo") y se practica diciéndola con distintas posturas, tonos y gestos. El objetivo es observar qué combinación de lenguaje verbal y no verbal transmite mejor el mensaje. Favorece una comunicación más auténtica y coherente.

Representar para comprender: la fuerza de lo simbólico

Lo que no se dice también pesa. Lo que se reprime, se acumula. Isabel Pintor y Andrea Aranguren lo saben, y por eso proponen trabajar con aquello que se escapa del lenguaje cotidiano. En sus técnicas, lo simbólico se convierte en un puente entre la experiencia emocional interna y la expresión externa.

Hay algo profundamente sanador en poner cuerpo a lo que duele. Porque al hacerlo, se recupera agencia. La persona deja de ser víctima pasiva del síntoma y se convierte en sujeto activo de su regulación. Representar es una forma de reapropiarse de lo vivido.

En este enfoque, no se busca interpretar ni analizar excesivamente. De hecho, muchas de las escenas creadas durante una sesión de teatroterapia no se explican al detalle. No hace falta. El cuerpo sabe lo que ha hecho. La emoción ha sido expresada. Y eso ya tiene un efecto regulador.

Este modelo también permite trabajar desde el juego. No el juego superficial, sino el juego serio del símbolo. Ese que permite probar, fallar, repetir, imaginar. Ese que habilita espacios donde no hay juicio, sino curiosidad.

La representación simbólica no elimina el problema, pero cambia la manera de estar en él. Pone en marcha recursos que estaban dormidos, da acceso a otras formas de relacionarse con lo vivido. Y, sobre todo, invita a dejar de temer las emociones intensas, porque ahora se cuenta con más recursos para transitarlas.

Cuando el cuerpo actúa, la emoción encuentra salida

La propuesta de Isabel Pintor y Andrea Aranguren no es una moda ni un entretenimiento con apariencia terapéutica. Es un enfoque riguroso, basado en experiencia clínica, que rescata una idea olvidada: el cuerpo también piensa. Y muchas veces, piensa antes que la mente.

Estas técnicas no buscan que nadie "actúe mejor", sino que se permita sentir y habitar sus emociones desde otro lugar. Cuando el cuerpo se convierte en escena, también puede ser refugio. Y eso, en tiempos de sobrecarga emocional, ya es una forma poderosa de autocuidado.

La teatroterapia, en manos de profesionales como Isabel Pintor y Andrea Aranguren, devuelve a las emociones su dimensión expresiva. Les da movimiento, contexto y forma. Y con ello, también nos devuelve algo esencial: la capacidad de transformarlas, sin negarlas ni temerlas.

* Ángel Rull, psicólogo.