ERC, Comuns, CUP y Junts exigen al Govern medidas urgentes ante la crisis de las urgencias psiquiátricas

Diversos grupos parlamentarios se han hecho eco en el Parlament de la situación crítica de saturación de las urgencias psiquiátricas en Barcelona, tal como ha publicado en exclusiva SanaMente. ERC, 'comuns', la CUP y Junts han reclamado medidas urgentes para evitar situaciones que pueden ser potencialmente dramáticas. El PSC ha hecho una breve referencia en el sentido de "avanzar" en la salud mental".

El debate se ha propiciado en el contexto de una moción que ha presentado el grupo de los 'comuns' sobre las listas de espera en la Sanidad pública. David Cid, parlamentario de esta formación, ha sido contundente: "Se han publicado en EL PERIÓDICO situaciones muy complicadas en las urgencias psiquiátricas, con situaciones de 8 pacientes esperando para un ingreso psiquiátrico o incluso 4 días en urgencias". Por ello, Cid ha reclamado dar respuesta y ha acusado al Govern de hacer triunfalismo sobre la salud pública. "La salud mental es una prioridad para la ciudadanía y no se están viendo resultados en su día a día"; ha añadido.

El silencio del Govern

Xavier Pellicer, de la CUP, también ha mostrado su preocupación por las emergencias médicas, ha reclamado más recursos y ha añadido que los profesionales "están al límite". Respecto a las urgencias psiquiátricas en Barcleona ha hablado de una "situación crítica" y ha reprochado al Departament de Salut que no haya dado respuesta. "Nos dicen que el Departament ha dicho que no hay dinero, esta es la respuesta del Departament". Por ello también ha exigido a la titular de Salud "que se tomen decisiones y se halle el dinero, y que no salgan después de una desgracia como la de agosto en urgencias en Terrassa", en relación con el suicidio de una mujer tras esperar 48 horas esperando un ingreso en el Hospital de Terrassa. "La emplazamos a soluciones de forma inmediata, consellera", ha concluido el parlamentario dirigiéndose a Olga Pané.

"Situación delicada"

"Tenemos una situación muy delicada en salud menta, debemos ser conscientes de ello y debemos llegar a acuerdos amplios para corregir situaciones que no nos podemos permitir y que pueden ser potencialmente dolorosas", ha advertido también el diputado y exconseller de ERC Juli Fernàndez.

La salud no puede depender del código postal

También desde Junts, Ariadna Urroz, ha afirmado que su grupo "comparte la preocupación" sobre la situación de la salud mental, pero no solamente en las grandes ciudades y capitales de comarca porque "la urgencia de muchas familias no puede depender del municipio o del código postal".

El PSC afirma que "es una prioridad"

Por su parte, Sara Jaurrieta, diputada del PSC-Units per avançar ha culpado a los recortes del Govern de Artur Mas de hace 15 años y ha asegurado que para el Govern del PSC “es una prioridad poner todos los recursos a mejorar la accesibilidad del sistema sanitario público". "Estamos de acuerdo en priorizar temas de salud mental, es un compromiso de investidura avanzar en esta linea".