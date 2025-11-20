Reflexión emocional
La psiquiatra Marian Rojas, sobre el duelo: "Con el tiempo, el dolor deja de ser una herida abierta para convertirse en..."
La experta recuerda que "no hay una forma correcta ni un tiempo exacto" para superar una pérdida
La psiquiatra Marian Rojas: "Hay vida después de la muerte, yo sentí como mi hermano me protegía cuando me atracaron"
La psiquiatra Marian Rojas, sobre tener exigencias muy altas: "Nos hace vivir bajo el peso de expectativas ajenas"
Cloe Bellido
En el contexto del Día de Todos los Santos, la psiquiatra y escritora Marian Rojas Estapé compartió en su cuenta de Instagram una profunda reflexión sobre el duelo y la forma en que cada persona lo experimenta. Su mensaje, que rápidamente generó gran interacción entre sus seguidores, pone de relieve la necesidad de vivir el dolor con respeto, paciencia y comprensión hacia uno mismo.
Rojas explicó que estas fechas, en las que recordamos a quienes ya no están, suelen remover emociones encontradas: tristeza, nostalgia, amor y gratitud. "Es natural sentir una mezcla de tristeza y nostalgia, junto con gratitud y amor desbordante", expresó la especialista, quien ha dedicado buena parte de su trabajo a explorar el vínculo entre las emociones, el bienestar y la salud mental.
"Un proceso profundamente humano"
Para la autora de 'Encuentra tu persona vitamina', el duelo es una experiencia inevitable, "un proceso profundamente humano. Siempre digo que no hay una forma correcta ni un tiempo exacto para transitarlo. Cada persona lo vive a su ritmo y a su manera: hay quienes necesitan cierta soledad, y otras que prefieren hacerlo acompañadas", subrayó.
"El duelo duele"
Además, destacó que el proceso de duelo no debe apresurarse ni reprimirse, ya que forma parte del crecimiento emocional. "Lo importante es aprender a integrar la ausencia y seguir caminando, a pesar de la pérdida. El duelo duele porque hemos amado y porque, a pesar de todo, seguimos haciéndolo", añadió.
La psiquiatra también señaló que la pérdida altera la vida tal como la conocíamos, provocando miedo e incertidumbre ante el futuro. Sin embargo, con el paso del tiempo, el dolor cambia de forma. "Aunque al principio parezca imposible, ese dolor que hoy arrasa se transforma… y lo que queda, siempre, es el amor", escribió.
"Lazo invisible" con la persona amada
Rojas concluyó su reflexión con un mensaje esperanzador: "Con el tiempo, el dolor deja de ser una herida abierta para convertirse en un lazo invisible que nos une, desde otro lugar, con la persona a la que hemos querido".
Con esta publicación, la psiquiatra invita a mirar el duelo no como un proceso que se supera, sino como una experiencia que se integra y transforma, recordando que amar y perder forman parte esencial de la condición humana.
