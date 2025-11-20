Ada Parellada, restauradora, sobre su intento de suicidio: "Quería desaparecer enseguida"

Ada Parellada, restauradora de éxito. Roger de Gràcia, periodista y actor. Edurne Pasaban, alpinista. Noah Zafra, estudiante de 19 años. Edades, clases sociales y contextos familiares muy diferentes y un punto en común: intentaron acabar con su vida. Y lo explican, en un debate organizado por el Hospital de Sant Pau, para hacer pedagogía y reclamar más prevención. "Yo quería desaparecer, enseguida", confiesa Parellada.

Me liberaba mucho que mis hijos eran pequeños y pensaba que no me recordarían Ada Parellada — Restauradora

La reputada cocinera era joven, tenia inseguridades, había sido madres y tenía una vida intensa con sus negocios. Tres veces lo intentó. "Me liberaba mucho que mis hijos eran pequeños y pensaba que no me recordarían; y que era la mejor manera de no fallar a mi entorno, de no marear más", confiesa en su intervención en el debate.

Tenía esas inseguridades, esa presión laboral, la maternidad... y le dijeron que lo que le pasaba es que "había dos cosas que no conectaban, en mi cerebro, que estaban rotos los neurotransmisores; que pastillitas y tira". "Me salvó que fueraa una cosa física", añade. No dejó de trabajar. Tras esos episodios se preguntaba :"¿Cómo puedo ser tan mezquina de querer irme?".

Roger de Gràcia: "No quieres suicidarte, quieres desaparecer"

Roger de Gràcia también ha intentado suicidarse, a los 25 años. Su testimonio tiene mucho de íntimo y mucho también de reclamación social. "Yo busqué la manera de desaparecer escapando de casa, pensaba que era mejor que marchara dejándolos en paz, y salí corirendo hasta que me reventara el corazón, no me atrevía a tirarme a las vías del tren", explica.

Roger de Gràcia, durante el debate sobre el suicidio en el Hospital de Sant Pau / Sant Pau Talks

Fue al psiquiatra, le diagnosticaron fobia social. Ahí pudo descargar la mochila emocional que llevaba durante años. Analizó su nivel de autoexigencia, la ansiedad que tenía en ocasiones. Y sobre el intento de suicidio, reflexiona así: "En el fondo, no quieres suicidarte, quieres desaparecer, estás cansado".

Y la reclamación: "El suicidio es un fallo del sistema; ahora que nosotros hemos dado el paso de hablar, que los gobiernos pongan recursos y dinero, y que acceder a la salud mental sea asequible para todo el mundo".

Edurne Pasaban: "De una depresión se puede salir"

En el debate ha intervenido, a través de un mensaje en vídeo, Edurne Pasaban, alpinista de gran éxito: "Arrastraba cosas del pasado, pero necesitas un detonante para caer; tenía un dolor en el pecho, les pedí a mis padres que me ayudaran a sacar el monstro que tenía dentro".

Edurne Pasaban / Archivo

Pasaban denuncia que la presión sigue siendo tabú. Intentó dos veces suicidarse. "He sido muy afortunada porque no queremos morir, queremos uqe nos aparten el dolor que no podemos soportar, la gente no lo entiende, la única alternativa es quitarte la vida". "De una depresión profunda se puede salir", proclama la deportista, la primera mujer del mundo en subir 14 montañas de más de 8 mil metros.

"Nos cuesta identificar qué nos pasa"

También Noah Zafra, de 19 años, vecina de Sant Andreu de la Barca y colaboradora de SanaMente, ha intentado suicidarse. Empezó en sexto de primaria a sentir malestares. "Los jóvenes a veces no sabemos identficar qué nos pasa", confiesa. Reclama "hablar" y sobre todo, saber "escuchar", para ayudar quien tiene ideas suicidas como las que tuvo ella.

Noa Zafra / ZOWY VOETEN

También alerta contra los algoritmos de algunas redes sociales, que fomentan que esas ideas negras se retroalimenten en quien las sufre. Noah reclama que desde la infancia se haga prevención en conductas agresivas o insultos, que en ciertos niños pueden impactar mucho más de lo que puede imaginarse. Y confiesa que ha cambiado de amistades porque cuando sufrió los intentos de suicidio se sintió "sola".

Gerard López: "Que se hable sin vergüenza"

También a través de un vídeo, el seleccionador de la selección catalana de fútbol, Gerard López, que perdió a su hermano Sergi, fallecido por suicidio, apuesta porque del tema "se hable sin vergüenza, la comunica´cion es báscia". López reclama que se pueda ayudar "al máximo" a las familias.

Gerard López, seleccionador de Catalunya / DANI BARBEITO

"Hablar es terapéutico"

Se trata de superviveintes como Cecilia Borràs, que perdió a su hijo Miquel, de 19 años. Ahora dirige la entidad Després del suïcidi. "Me sentí culpable; hablar es terapéutico, comunicarte con otra persona que no te juzgará, que te validará".

Desde el ámbito de la salud, el jefe de Psiquiatría de Sant Pau, Narcís Cardoner, reclama no solo recursos sanitarios sino de ámbito social. "Los que han de asumir muchas responsabilidades son las personas que han de tomar decisiones esenciales".